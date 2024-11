Elon Musk, cel mai bogat om din lume, și-a editat celebra imagine a chiuvetei din 2022, când a intrat cu aceasta în brațe în sediul platformei X, pe care de abia o cumpărase. De această dată a „cărat” chiuvetă în Biroul oval de la Casa Albă.

O glumă făcută de miliardar în noaptea alegerilor a strâns peste 80 de milioane de vizualizări pe platforma X. Elon Musk a postat o poză „meme” cu el în timp ce căra o chiuvetă în Biroul oval de la Casa Albă.

„Obișnuiți-vă cu ideea!" a fost mesajul său, folosind un joc de cuvinte popular în limba engleză. „Let that sink in" (n.r. sink = chiuvetă) se referă la un proces de analiză și acceptare a lucrurilor care se întâmplă.

Musk a făcut aceeaşi glumă în 2022 când a cumpărat fosta platformă Twitter, numită acum X, cu 44 de miliarde de dolari, intrând în sediul societății din San Francisco cu o chiuvetă în brațe.

Momentul a devenit din nou viral, dar de data aceasta cu o întorsătură legată de Casa Albă. Cel mai bogat om din lume a împărtășit un „meme” pe X, o versiune editată a momentului său viral.

Elon Musk a jucat un rol fără precedent în campania lui Donald Trump, cheltuind peste 110 milioane de dolari din averea sa pentru a contribui la alegerea sa. De asemenea, a organizat o serie de întâlniri de campanie în favoarea candidaturii republicanului în statul aprig contestat Pennsylvania.

Detaliile exacte ale rolului pe care îl va juca în noua administraţie nu au fost dezvăluite, dar Elon Musk a împărtăşit deja, miercuri dimineaţă, un montaj foto cu el în Biroul Oval, biroul oficial al președintelui Statelor Unite.

Așa cum era de așteptat, postarea a provocat numeroase reacții din partea utilizatorilor platformei. „Deja te muți? Când vei începe să lucrezi cu Trump?Avem mare nevoie de tine. Visul este real. America va fi din nou grozavă. Nimeni nu îi poate egala pe cei născuți să câștige”, se menționează într-un comentariu.

La fel ca postarea sa inițială, Musk a distribuit imaginea editată cu mesajul „Let that sink in" - „Obișnuiți-vă cu idea”.

Pe parcursul alegerilor, Elon Musk, unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump, a distribuit diverse postări pe X în care susține de ce americanii ar trebui să-l aleagă pe Trump ca președinte în loc de Kamala Harris.

În 2022, Musk a restabilit contul X al lui Trump, care fusese interzis, efectuând un sondaj după ce a achiziționat platforma. „Oamenii au vorbit”, a spus Musk în 2022, invocând că 51,8% din cei peste 15 milioane de utilizatori X au dorit ca interdicția să fie ridicată.

Contul X al actualului președinte american a fost interzis atunci după ce susținătorii săi au luat cu asalt Capitoliul SUA din Washington DC, iar conducerea de atunci a decis că postările sale despre incident promovau violența.