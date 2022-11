Unde s-ar putea ascunde Putin în cazul în care ar lansa un atac nuclear? Trei buncăre aflate la dispoziția liderului de la Kremlin

Încă din primele zile ale războiului declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, conducerea politico-militară a Rusiei și canalele de propagandă ale Kremlinului amenință Kievul cu atacuri asupra centrelor sale de decizie. Mai mult, din când în când, dictatorul rus amenință în mod explicit întreaga lume cu atacuri nucleare, susținând că aceasta nu este o cacealma.

Întrucât Putin însuși este „centrul de luare a deciziilor” în Rusia, cu siguranță își ia măsuri pentru a supraviețui nesăbuinței de a recurge la atacuri nucleare în Ucrainei. Analizând informații scurse din serviciile secrete și relatări de presă, The New Voice of Ukraine prezintă trei buncăre în care s-ar putea ascunde Putin.

Unul dintre cele mai vechi buncăre din Rusia se află chiar sub Kremlin. Existența acestui buncăr a fost dezvăluită acum câteva decenii de către serviciile secrete americane. Este vorba de buncărul nr. 1, situat la o adâncime de 200-300 de metri. Acesta este „probabil unul dintre cele mai fortificate adăposturi subterane din Rusia”, scrie The New Voice of Ukraine. Buncărul nr. 1 ar fi fost construit în deceniul 1950-1960, în contextul primelor teste nucleare ale Uniunii Sovietice. De atunci, infrastructura sa a fost îmbunătățită și adaptată în mod constant. Se prespune că acesta ar trebui să fie locul de conducere a țării în cazul unui conflict armat, în special nuclear.

Un alt buncăr, aproape similar, se află lângă Universitatea de Stat „Mihail Lomonosov” din Moscova. Cele două adăposturi speciale sunt interconectate prin intermediul unui sistem de cale ferată subterană cu numele de cod Metro-2. Această cale ferată duce și către alte locații strategice, cum ar fi Aeroportul Vnukovo din Moscova. Conform unei estimări a Departamentului american al Apărării, buncărul de sub Kremlin și cel de lângă Universitatea de Stat „Mihail Lomonosov” ar putea asigura supraviețuirea a circa 10.000 de persoane timp de câteva luni după un posibil atac nuclear.

Un al treilea buncăr se află sub reședința de stat de la Novo-Ogariovo, acolo unde locuiește Vladimir Putin. „Putin a stat în buncărul său pe tot parcursul pandemiei. Vorbim de buncăr în sens figurat. Este casa lui din Novo-Ogariovo, de unde comunică cu un cerc extrem de limitat de oameni”, spune opozantul rus Ilia Ponomariov.