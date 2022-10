Propagandiștii Kremlinului, treziți la realitate, fac predicții sumbre. Portretul Rusiei postbelice

Exploziile care au zguduit Podul din Crimeea, un nou eșec umilitor suferit de Rusia în războiul său din Ucraina, i-a trezit la realitate pe propagandiștii Kremlinului care au început să înțeleagă că forțele armate ucrainene sunt un inamic redutabil, relatează Daily Beast.

„Nu ne șochează faptul că au încercat să atace podul din Crimeea, dar am fost șocați inițial de faptul că au reușit să realizeze asta, mai ales la primele ore ale dimineții”, a comentat moderatorul de televiziune Serghei Mardan.

„Vă pot spune că nimic bun nu va ieși din asta, este cert. Au obținut un efect colosal de propagandă”, și-a început el emisiunea.

„Mulți oameni competenți au explicat că este o sarcină complicată – nu doar jurnaliștii sau comentatorii, ci și specialiștii. Ei spun cu un nivel înalt de certitudine că o operațiune de asemenea dimensiuni nu putea fi pusă la cale decât de agențiile occidentale de informații”, a observat Mardan manifestând atitudinea denigratoare față de Ucraina care i-a permis Rusiei să aprecieze Ucraina drept un inamic inferior ce poate fi zdrobit cu ușurință.

Dar până și acești susținători vocali ai acțiunilor militare ale președintelui rus în Ucraina sunt nevoiți să admită, în lumina avarierii Podului de peste Strâmtoarea Kerci, că Ucraina are o armată adevărată și capacități redutabile prin care poate opune rezistență chiar și unui inamic precum Rusia.

Vreme de șapte luni soldații ruși s-au luptat cu soldații ucraineni „pe un front uriaș...Ucraina are de toate (orașe, centrale electrice, linii ferate, fabrici). Ucraina este un inamic nemilos, motivat și bine antrenat. Este o națiune inamică care de cel puțin șapte luni și jumătate duce un război în toată regula împotriva noastră. Continuăm să o numim operațiune militară specială, dar ei poartă un adevărat război”.

Mardan duce și mai departe raționamentul, ajungând la următoarea concluzie: „e momentul să încetăm să tot vorbim despre procesul de pace și Occidentul colectiv. Această retorică nu dă bine- de fapt, este chiar dăunătoare. De când s-a anunțat mobilizarea vorbim despre război, despre războiul oamenilor”.

Recapitulare

Mardan face o recapitulare a stării de spirit de la începutul războiului și face predicții în funcție de ultimele evenimente. Totodată, el admite faptul că Rusia se găsește într-o situație dificilă și este necesară o trezire la realitate.

„Suntem în pragul unei noi escaladări. Este inevitabil... Un război trebuie purtat cu seriozitate sau deloc. Acum nu mai avem opțiuni. Nimeni nu ne va da voie să ne retragem, chiar dacă unora le-ar plăcea să facem asta – de fapt, asta ar vrea să se întâmple. Nu ar trebui să ne facem iluzii în privința asta”, a spus el.

Mardan a menționat speranțele nutrite de mulți ruși la începutul invaziei, pe care propagandiștii de frunte ai Kremlinului au avut grijă să le alimenteze, și anume că războiul împotriva Ucrainei va fi rapid, nedureros și chiar fără vărsare de sânge.

„În prima săptămână am avut așteptarea naivă a repetării unui <<miracol crimeean>>, cum s-a întâmplat în 2014. Ajungeam acolo, la ușa Kievului, rezolvând toate problemele. Speranța asta s-a năruit în următoarele două săptămâni”, și-a adus aminte moderatorul rus.

Scenarii

De asemenea, el a dezvăluit că populația nu este pe atât de receptivă la ideea unui război pe termen nelimitat împotriva Ucrainei, pe cât pretind sondajele publice rusești, scrie Julia Davis de la Daily Beast. În culise, de fapt mulți sunt neliniștiți și așteaptă cu nerăbdare să se încheie conflictul armat. Având în vedere această tendință în creștere rapidă, propagandiștii televiziunii de stat au primit sarcina de a convinge publicul că în eventualitatea unei înfrângeri pe cetățenii ruși îi așteaptă o soartă precum încarcerarea „în lagăre de concentrare”, să sfârșească înrobiți de către Occident sau morți.

„După mobilizare, am observat amplificarea înclinațiilor pacifiste în cercurile mele, în rândul oamenilor din generația mea sau mai în vârstă. Cu multă prudență, își fac curaj să spună cât de bine ar fi dacă totul s-ar sfârși, din moment ce nu ne descurcăm”, a mărturisit Mardan.

El propune și o soluție pentru a înăbuși aceste înclinații la populație și a le ridica moralul.

„Ar trebui să zugrăvim imaginea înfrângerii cu aceleași culori pe care le-am folosit pentru a înfățișa iminenta victorie din martie, când plănuiam o paradă pe Hreșciatik [strada principală din Kiev]. Visam la acele scene, la fel ca și o parte dintre colegii mei".

Mardan și-a invitat interlocutorul, pe comentatorul politic Evgheni Norin, să creioneze un scenariu în care Rusia ar fi învinsă: „Înfrângerea Rusiei ar fi similar jugului mongol, cu o patină tehnologică modernă... Crimeea, Donbas și alte regiuni contestate ne-ar fi luate, doar pentru a ne pune la locul nostru. Din perspectiva umilinței naționale, am fi obligați să renunțăm la Sevastopol. Amintiți-vă de soarta Serbiei și a Iugoslaviei, care au fost nevoite să renunțe la toate elitele lor militare și politice. Bineînțeles, mulți din cei de aici ar observa: <<Deci, le vor tăia capetele, nu e mare lucru>>. Pacifiștii noștri blânzi nu spun altceva... Bineînțeles, am fi, de asemenea, obligați să plătim o sumă enormă pentru reparații, s-ar confisca sume uriașe."

Portretul Rusiei postbelice

Apoi, Mardan și Norin au făcut portretul Rusiei postbelice: oligarhii ar găsi o cale să se sustragă de la plată care ar cădea pe umerii cetățenilor, tehnologiile sofisticate ar fi interzise Rusiei și companiile occidentale ar pleca cu specialiștii, golind țara de talente.

„După capitulare, nu vom putea să le oferim nimic în afara de bucuria de a fi alături de Patria noastră."

Norin a oferit predicția sumbră conform căreia capitularea Rusiei „ar fi ca Iugoslavia pe steroizi", cu decolonizarea drept „cireașa de pe tort". În plus, Rusia va fi forțată să se rupă în cel puțin 10 bucăți.

În timpul aceleiași emisiuni, Alexander Kazakov, membru al Dumei de Stat, a oferit o predicție imperialistă extrem de optimistă în eventualitatea în care, perseverând, Rusia va avea în cele din urmă câștig de cauză: „Dacă câștigăm, luăm înapoi ce este al nostru și tot ce este al lor".