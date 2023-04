Cine sunt oficialii moldoveni care au interdicție de a intra în Rusia

Pe lista oficialilor moldoveni care au interdicție de intrare în Rusia se numără șefa Ministerului Afacerilor Interne, Ana Revenco, dar și mai mulți deputați PAS, partidul de guvernământ din Republica Moldova, precum Olesea Stamate, Lilian Carp și Oazu Nantoi, potrivit reprezentanților MAEIE.

UPDATE: Lilian Carp a afirmat, într-o declaraţie transmisă pe Facebook, că nu are de gând să meargă în Rusia.

„Nimeni nu are de gând să meargă pe teritoriul Federației Ruse, atât timp cât există acțiuni de terorism în această țară. Decizia e luată din frustrări. Putin folosește simbolul bicolor, panglica care nu are legatură cu Primul Război Mondial. Am condamnat și voi condamna în continuare acest lucru” , a declarat parlamentarul.

O altă măsură luată de MAE rus este declararea consulului Republicii Moldova în Federația Rusă persona non-grata.

Confirmarea Chișinăului

Informațiile au fost făcute publice de Kommersant.ru, publicație rusă, dar au fost confirmate de Igor Zaharov, consilierul pe comunicare al șefului diplomației de la Chișinău.

,,Da, este adevărat”, a menționat acesta pentru ,,Adevărul”.

Corespondentul Adevărul a încercat să obțină reacția parlamentarilor Lilian Carp și Olesea Stamate, dar nu au răspuns solicitării ziarului până la publicarea acestui articol.

Mai devreme, șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a comentat acțiunile autorităților ruse, calificându-le drept ostile.

,,Timp de mulți ani, Rusia a recurs la politici ostile față de Republica Moldova, față de economia noastră, față de independența noastră, prin sprijinul separatismului, prin introducerea embargourilor, prin prezența forțelor militare pe teritoriul țării noastre, Federația Rusă continuă aceste măsuri ostile”, a declarat Nicu Popescu.

Ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, convocat la Ministerul rus de Externe

Lilian Darii, ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, a fost convocat marți dimineață la sediul Ministerului rus de Externe, pentru a fi anunțat despre deciziile Moscovei.

„Lui Lilian Darii i-a fost înmânată o notă din partea Ministerului în care se menționează că, ca răspuns la decizia nemotivată a autorităților moldovenești din 19 aprilie de a declara persona non- grata pe angajatul Ambasadei Rusiei în Republica Moldova, partea rusă îl declară persona non-grata pe angajatul Ambasadei Republicii Moldova în Rusia”, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova.

De asemenea, șeful misiunii diplomatice a mai fost informat despre decizia ,,de a închide intrarea în Federația Rusă a unui număr de oficiali ai Republicii Moldova ca răspuns la declarațiile regulate anti-ruse, precum și aderarea Chișinăului la listele de sancțiuni ale UE”, mai precizează reprezentanții instituției ruse.

Diplomatul moldovean a ieșit din clădire după jumătate de oră, menționând presei ruse că discuția ,,a fost constructivă”.

„Este o rutină diplomatică, trebuie să discutăm uneori anumite probleme, iar astăzi a fost o astfel de zi”, a spus Lilian Darian, precizând că ne îndreptăm spre pace și bunătate.

Răspuns la ,,acțiunile neprietenoase” ale Chișinăului

Săptămâna trecută, reprezentanții ambasadei Rusiei în Republica Moldova au calificat drept o acțiune neprietenoasă decizia Ministerului de Externe de la Chișinău prin care un diplomat rus a fost declarat persona non-grata, precizând că aceasta nu va rămâne fără răspuns.

În data de 19 aprilie, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) de la Chișinău l-a convocat la sediu pe ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, pentru a-i fi comunicată hotărârea luată în cazul oficialului rus.

Tot în ziua respectivă, diplomatul expulzat, dar și un alt angajat al ambasadei ruse au rămas fără cartela de acces pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinău, pentru comportament necorespunzător în timpul aterizării avionului în care se afla șeful Tatarstanului.

Deciziile au fost luate după ce premierul Dorin Recean a venit cu solicitări în acest sens în debutul ședinței Executivului, sugerând parlamentarilor să nu mai invite în Republica Moldova reprezentanți ai Kremlinului.

La începutul săptămânii trecute, Rustam Minnikhanov, liderul Republicii Tatarstan (n.r republică a Federaţiei Ruse), care planifica să ajungă în Republica Moldova pentru a susține un candidat la alegerile din UTA Găgăuzia, nu a fost lăsat să intre în țară de polițiștii de frontieră.

Rustam Minnikhanov a fost invitat în țara vecină de Alexandr Suhodolski, un parlamentar socialist, și de Victor Petrov, candidat independent la alegerile pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia care vor avea loc în data de 30 aprilie.

Președintele Republicii Tatarstan din Federația Rusă se numără printre membrii cheie ai partidului „Edinaia Rossia” afiliat lui Vladimir Putin.