Un diplomat nord-coreean a fugit în Sud în cadrul celei mai importante dezertări la nivel înalt din 2016 încoace

Un diplomat nord-coreean de rang înalt stabilit în Cuba a dezertat în Coreea de Sud în noiembrie, a declarat agenția sud-coreeană de spionaj, devenind astfel cel mai înalt diplomat nord-coreean care a fugit în Sud din 2016.

Fără a oferi detalii suplimentare, Serviciul național de informații a confirmat un raport anterior al ziarului sud-coreean Chosun Ilbo, care a afirmat că un consilier responsabil cu afacerile politice de la ambasada nord-coreeană din Cuba a dezertat, transmite The Guardian.

Una dintre sarcinile lui Ri Il-kyu la ambasadă era să împiedice Coreea de Sud, rivala Coreei de Nord, și vechiul aliat Cuba să stabilească legături diplomatice, a relatat ziarul citând un interviu cu Ri. În februarie, cele două țări au stabilit relații diplomatice.

Detaliile privind dezertarea nord-coreenilor durează adesea luni de zile până când ies la iveală, dezertorii trebuind să fie autorizați de autorități și să urmeze un curs de educație cu privire la societatea și sistemele sud-coreene.

Ri a intrat în Ministerul de Externe al Coreei de Nord în 1999 și a primit o recomandare din partea liderului nord-coreean Kim Jong-un pentru că a reușit să negocieze cu Panama ridicarea reținerii unei nave nord-coreene prinsă transportând arme din Cuba în 2013, a declarat Chosun.

El a declarat ziarului că a decis să dezerteze din cauza deziluziei față de regim și a evaluării nedrepte a muncii sale.

„Fiecare nord-coreean se gândește cel puțin o dată să trăiască în Coreea de Sud. Deziluzia față de regimul nord-coreean și un viitor sumbru m-au determinat să iau în considerare dezertarea”, a declarat el ziarului.

„De fapt, nord-coreenii tânjesc după reunificare chiar mai mult decât sud-coreenii. Toți cred că reunificarea este singura modalitate prin care copiii lor vor avea un viitor mai bun. Astăzi, regimul Kim Jong-un a stins cu brutalitate și cea mai mică speranță rămasă în rândul poporului”.

El a declarat că a zburat din Cuba împreună cu familia sa, dar nu a detaliat cum a reușit această evadare riscantă.

„Am cumpărat bilete de avion și mi-am sunat soția și copilul pentru a le spune despre decizia mea, cu șase ore înainte de dezertare. Nu am spus Coreea de Sud, ci am spus să trăim în străinătate”, a spus el.

Ri a declarat că a luat decizia finală de a fugi atunci când cererea sa de a călători în Mexic pentru tratament medical a fost respinsă anul trecut, adăugând că părinții și socrii săi, care ar putea fi supuși represaliilor pentru dezertarea sa, au decedat.

Nord-coreenii prinși încercând să dezerteze riscă pedepse severe, inclusiv moartea, potrivit grupurilor pentru drepturile omului și transfugilor care au reușit.