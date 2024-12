Secretele comerțului ilicit cu droguri al regimului Assad. Rebelii sirieni au descoperit cantități uriașe de captagon

Rebelii sirieni conduși de gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS), care au preluat controlul asupra capitalei Damas după fuga lui Bashar al-Assad, au descoperit depozite uriașe de droguri destinate exportului la periferia Damascului, relatează agențiile internaționale de presă.

Laboratorul de droguri la scară industrială se afla chiar pe un deal de pe un drum principal la periferia vestică a Damascului, unde s-a concentrat puterea familiei Assad, relatează Reuters.

Captagon, un stimulent asemănător amfetaminei, a penetrat întreg Orientul Mijlociu, de la prima linie a războaielor, până la șantiere de construcții și petreceri de lux.

Comerțul anual cu captagon însumează miliarde de dolari pe an, spun experții. Guvernele occidentale au legat comerțul ilicit din Siria de fratele lui Assad, Maher al-Assad, și de Divizia IV a armatei siriene comandate de acesta.

Locația lui Maher Assad nu este cunoscută, iar Reuters nu l-a putut contacta pentru a comenta acuzațiile.

Căderea lui Bashar Assad, după o ofensivă fulgerătoare a rebelilor anti-regim, a permis pentru prima dată jurnaliştilor să inspecteze în Siria dovada existenței unui adevărat imperiu al drogurilor.

În depozitele întunecate din orașul Douma, luptătorii care l-au înlăturat pe Assad au spus că au găsit mii de pastile ascunse în mobilier, fructe, pietricele decorative și stabilizatoare de tensiune pe care reporterii Reuters le-au văzut stivuite pe paleți.

Multe dintre aceste pastile erau marcate cu simbolul semilunei duble sau cu termenul „Lexus” care identifică pastilele de Captagon.

„Acestea sunt gata pentru export”, a comentat unul dintre luptătorii loiali noilor conducători ai Siriei, care a condus reporterii Reuters înăuntru, unde a deschis unul dintre dispozitivele gata de export, dezvăluind pastilele ascunse în ele.

Caroline Rose, directorul New Lines Institute Captagon Trade Project din New York, a precizat că comerțul global cu captagon are o valoare estimată la 10 miliarde de dolari și duce profitul anual al conducerii siriene înlăturate la aproximativ 2,4 miliarde de dolari.

„Este foarte posibil ca acesta să fie cel mai mare care a existat în Siria deținută de regim”, a spus ea.

Jurnaliștii au văzut o presă de pastile și, în depozitul de deasupra, zeci de butoaie, cutii și sticle cu diferite substanțe chimice, între care cloroform, iodură de potasiu, soluție de formaldehidă, soluție de amoniac și altele, produse în Marea Britanie, China, India, Oman, Arabia Saudită și Liban, conform etichetelor.

Captagon este numele unui stimulent produs pentru prima dată în Germania în anii 1960 pentru tratarea afecțiunilor legate de atenție, inclusiv tulburările de deficit de atenție și narcolepsia.

Producția a fost stopată, dar o versiune ilicită a drogului cunoscută sub numele de „cocaina săracului” a continuat să fie produsă în Europa de Est și ulterior în lumea arabă, devenind proeminentă în conflictul care a izbucnit în Siria în urma protestelor antiguvernamentale din 2011.

Omul de afaceri sirian Fares Al-Tout a spus că familia lui a deținut fabrica înainte de izbucnirea războiul civil din Siria, iar aici se fabricau chipsuri din cartofi marca Captain Korn.

A fost confiscată în 2018 de un om de afaceri apropiat lui Maher, Amer al-Khiti.

„Au trecut de la producția de alimente la producția de captagon care a ucis copiii Siriei în sprijinul Diviziei a patra”, a declarat Tout pentru Reuters.

În zilele de după căderea lui Assad, luptătorii rebeli spun că au găsit locații în toată țara unde drogul era produs și pregătit pentru export.

Au ars pastilele sau le-aruncat în canalizare, potrivit videoclipurilor distribuite online de conturile afiliate acestora.

Rose a spus că organizația ei a urmărit toate capturile de captagon înregistrate public și raidurile în laborator.

„Până la căderea regimului, nu a existat un singur incident de confiscări din laboratoare în baza de date în teritoriile deținute de regim”, a spus Rose.

Captagon a transformat Siria în cel mai mare narco-stat din lume. A devenit de departe cel mai mare bun de export al Siriei, peste exporturile legale luate la un loc, potrivit estimărilor extrase din datele oficiale ale AFP în cadrul unei investigații din 2022.

Experții – inclusiv autorul unui raport din iulie pentru Carnegie Middle East Center – sunt de opinie că Assad a folosit, totodată, amenințarea tulburărilor alimentate de droguri pentru a pune presiune asupra guvernelor arabe.

Captagon a alimentat o epidemie de abuz de droguri în statele bogate din Golf, amenințând pacea socială, a scris analistul de la Carnegie Hesham Alghannam.

Assad, a scris el, „a folosit traficul de captagon drept mijloc de a exercita presiuni asupra statelor din Golf, în special Arabia Saudită, pentru a reintegra Siria în lumea arabă”, ceea ce s-a și întâmplat în 2023, când s-a alăturat blocului Ligii Arabe.

Sacii de sodă caustică din depozitele descoperite în suburbiile Damascului provin din Arabia Saudită, conform etichetei de pe saci.

Transportul din depozite era unul masiv, dar rezerve mai mici însă impresionante de captagon au fost găsite de asemenea în facilitățile militare asociate cu unitățile sub comanda lui Maher Assad. Jurnaliştii de la AFP au găsit săptămâna aceasta pastile arse de Captagon la baza aeriană Mazzeh, căzută în mâinile luptătorilor HTS care au luat cu asalt ​​capitala Damasc din nord.

În spatele mormanului mocnit, într-o clădire jefuită a forțelor aeriene, se găseau alte provizii de captagon alături de alte exporturi ilicite, inclusiv pastile Viagra și bancnote de 100 de dolari falsificate grosier.

„Când am intrat în zonă, am găsit o cantitate imensă de captagon. Așa că l-am distrus și am ars. Este o sumă uriașă, frate”, a spus un luptător HTS folosind numele de război „Khattab”.

„L-am distrus și ars pentru că este dăunător pentru oameni. Dăunează naturii, poporului și oamenilor.”