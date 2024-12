Moderatorii Facebook trec prin momente de groază. Imaginile pe care sunt obligați să le vadă le provoacă traume și depresie: „Nu e o muncă pentru oameni”

Foști moderatori de conținut de la Facebook rup tăcerea și povestesc lucrurile îngrozitoare pe care au fost forțați să le vadă atunci când lucrau.

Când James Irungu a primit oportunitatea de a lucra ca moderator de conținut, a văzut-o ca pe o oportunitate de a pleca din Kibera, un cartier mărginaș din capitala Kenyei și chiar să aibă un venit mult mai mare. Managerul său de la Samasource, companie în domeniul tehnologiei, i-a dat foarte puține la acel moment cu privire la noua ofertă de muncă.

„Credeam că sunt unul din cei norocoși” mărturisește tânărul de 26 de ani. Ce nu știa însă, era întreg conținutul inuman pe care era nevoit să-l vadă când se află la muncă. Acesta povestește cum trebuia să treacă prin materiale ce afișau violențe și sexual explicite, inclusiv accidente îngrozitoare, sinucideri, decapitări și abuzuri asupra copiilor.

„Într-o zi, imediat după ce am început munca am văzut un copil cu stomacul tăiat și descoperit, care suferea, însă nu era mort”, a mărturisit kenyanul pentru The Guardian.

Unele imagini l-au șocat atât de tare încât se trezea transpirat în toiul nopții. Totuși, din frică că ar provoca disconfort apropiaților, a decis să țină aceste traume pentru el. Acest secret pe care îl ținea a dus și la îndepărtarea soției de acesta.

„Nu cred că munca este potrivită pentru oameni”, a spus el. „M-a izolat cu complet de lumea reală pentru că am început să o văd ca pe un loc atât de întunecat”. Ba chiar era înspăimântat să-și piardă fiica din vedere.

O altă fostă moderatoare povestește cum unii colegi de muncă au renunțat din cauza conținutului la care au fost supuși. Totuși, și-a găsit o motivație cu ajutorul managerilor ei, spunându-i că prin munca lor îi protejează pe utilizatori, inclusiv copii ca ai ei.

„Simțeam că ajut lumea”, a declarat aceasta. Însă când s-a oprit, a realizat că lucrurile pe care le considera normale erau defapt problematice.

Își amintește cum într-o zi a țipat la birou în timp ce urmărea o scenă groaznică. În afară de câteva priviri din partea colegilor și sfatul liderului echipei să meargă la un consilier, a simțit ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

La rândul său, consilierul i-a recomandat să se odihnească puțin și să încerce să-și scoată imaginea din cap.

„Cum poți să uiți când te întorci la birou după o pauză de 15 minute, și să treci la următorul lucru?” spuse ea. Din această cauză, s-a întrebat dacă consilierii sunt psihoterapeuți calificați,

Din cauza acestei meserii, de la persoana care ieșea mai mereu cu prietenii, a devenit singuratică.

„Această muncă m-a afectat, nu mă mai pot întoarce niciodată”, a declarat femeia, care speră că acest caz va avea un impact asupra industriei de moderare a conținutului din Africa, pe măsură ce cererea globală pentru astfel de servicii crește.

„Lucrurile trebuie să se schimbe. Nu doresc nimănui să mai treacă vreodată prin ce am trecut noi”, a mai spus aceasta.