Migrant deportat din America în lanțuri: „Acum nimeni nu va mai merge ilegal în SUA”

Gurpreet Singh, în vârstă de 39 de ani, a fost unul dintre miile de indieni care, în ultimii ani, și-au cheltuit economiile de-o viață și au traversat continentele pentru a intra ilegal în SUA prin granița de sud, încercând să scape de criza șomajului din țara lor.

Acum, Gurpreet a devenit unul dintre primii indieni fără documente care au fost trimiși acasă de când președintele Donald Trump a preluat funcția, cu promisiunea de a face din deportările în masă o prioritate.

El a fost încătușat, iar la picioare a avut un lanț legat în jurul taliei. Patrula de frontieră americană l-a condus pe pista din Texas către un avion de transport militar C-17 care îl aștepta.

Era 3 februarie și, după o călătorie de luni de zile, și-a dat seama că visul său de a trăi în America s-a sfârșit. Urma să fie deportat înapoi în India. „Simțeam că pământul îmi alunecă de sub picioare”, a spus el.

Există aproximativ 725 000 de imigranți indieni fără acte în SUA, al treilea cel mai mare grup după mexicani și salvadorieni, potrivit celor mai recente cifre furnizate de Pew Research în 2022.

Gurpreet intenționa să depună o cerere de azil pe baza amenințărilor primite în India, dar - în conformitate cu un ordin executiv al lui Trump de a respinge persoanele fără a le acorda audieri pentru azil - a declarat că a fost expulzat fără ca situația lui să fie analizată.

Aproximativ 3.700 de indieni au fost trimiși înapoi cu zboruri charter și comerciale în timpul mandatului președintelui Biden, dar imaginile recente ale deținuților în lanțuri sub administrația Trump au stârnit indignare în India.

Patrula de frontieră a SUA a publicat imaginile într-un videoclip online cu o coloană sonoră bombastică și cu avertismentul: „Dacă treceți ilegal, veți fi îndepărtați”.

„Am stat în cătușe și lanțuri pentru mai mult de 40 de ore. Chiar și femeile au fost legate în același mod. Doar copiii erau liberi”, a declarat Gurpreet pentru BBC în India. „Nu aveam voie să ne ridicăm în picioare. Dacă voiam să mergem la toaletă, eram escortați de forțele americane și ne era scoasă doar una dintre cătușe.”

Partidele de opoziție au protestat în parlament, afirmând că deportații indieni au fost supuși unui „tratament inuman și degradant”. „Se vorbește mult despre faptul că prim-ministrul Modi și Trump sunt buni prieteni. Atunci de ce a permis Modi acest lucru?”, a declarat Priyanka Gandhi Vadra, un important lider al opoziției.

Gurpreet a spus: „Guvernul indian ar fi trebuit să spună ceva în numele nostru. Ar fi trebuit să spună SUA să efectueze deportarea așa cum s-a mai făcut, fără cătușe și lanțuri”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului indian de Externe a declarat că guvernul a ridicat aceste probleme în fața SUA și că, drept urmare, în zborurile ulterioare, femeile deportate nu au mai fost încătușate și înlănțuite.

Trump și-a atins scopul

Dar pe teren, imaginile intimidante și retorica președintelui Trump par să aibă efectul dorit, cel puțin în perioada imediat următoare.

„Nimeni nu va mai încerca să ajungă în SUA prin această rută ilegală a „măgarilor” atât timp cât Trump este la putere”, a declarat Gurpreet.

Pe termen lung, acest lucru ar putea depinde de continuarea deportărilor, dar, deocamdată, mulți dintre traficanții indieni de persoane, numiți local „agenți”, s-au ascuns, temându-se de raidurile poliției indiene împotriva lor.

Gurpreet a declarat că autoritățile indiene au cerut numărul agentului pe care l-a folosit atunci când a aterizat acasă, dar contrabandistul nu a mai putut fi contactat.

„Nu le condamn, totuși. Ne era sete și ne-am dus la fântână. Ei nu au venit la noi”, a spus Gurpreet.

Deși cifrele oficiale indică o rată a șomajului de numai 3,2 %, acestea ascund o imagine mai precară pentru mulți indieni. Doar 22 % dintre lucrători au salarii regulate, majoritatea sunt liber-profesioniști și aproape o cincime sunt „ajutoare neplătite”, inclusiv femei care lucrează în întreprinderi familiale.

„Părăsim India doar pentru că suntem obligați să o facem. Dacă aș avea un loc de muncă care să mă plătească chiar și cu 30 000 de rupii (340 USD) pe lună, familia mea ar supraviețui. Nu m-aș fi gândit niciodată să plec”, a declarat Gurpreet, care are o soție, o mamă și un copil de 18 luni de îngrijit.

„Puteți spune ce vreți despre economie pe hârtie, dar trebuie să vedeți realitatea de pe teren. Aici nu există oportunități pentru noi de a lucra sau de a conduce o afacere.”

Compania de camioane a lui Gupreet s-a numărat printre micile întreprinderi dependente de numerar care au fost grav afectate atunci când guvernul indian a retras 86% din moneda în circulație cu un preaviz de patru ore. Gupreet a declarat că nu a fost plătit de clienții săi și că nu a avut bani pentru a menține afacerea pe linia de plutire. O altă mică afacere pe care a înființat-o, gestionarea logisticii pentru alte companii, a eșuat, de asemenea, din cauza blocării Covid, a spus el.

El a spus că a încercat să obțină vize pentru a merge în Canada și în Regatul Unit, dar cererile i-au fost respinse.

Apoi și-a luat toate economiile, a vândut un teren pe care îl deținea și a împrumutat bani de la rude pentru a strânge 4 milioane de rupii (45 000 de dolari) pentru a plăti un contrabandist care să îi organizeze călătoria, ne-a spus Gurpreet.

La 28 august 2024, el a zburat din India în Guyana, în America de Sud, pentru a începe o călătorie dificilă spre SUA.

Gurpreet a indicat toate opririle pe care le-a făcut pe o hartă de pe telefonul său. Din Guyana a călătorit prin Brazilia, Bolivia, Peru, Ecuador și Columbia, în cea mai mare parte cu autobuze și mașini, parțial cu vaporul și, pentru scurt timp, cu avionul - a trecut de la un traficant de persoane la altul, fiind reținut și eliberat de autorități de câteva ori pe drum.

Drumul lung spre țara tuturor posibilităților

Din Columbia, contrabandiștii au încercat să îi facă rost de un zbor spre Mexic, astfel încât să evite traversarea temutei Gap Darién. Dar imigranții columbieni nu i-au permis să se îmbarce în avion, așa că a trebuit să facă o călătorie periculoasă prin junglă.

O întindere densă de pădure tropicală între Columbia și Panama, Darién Gap poate fi traversată doar pe jos, riscând accidente, boli și atacuri din partea bandelor criminale. Anul trecut, 50 de oameni au murit făcând această traversare.

„Nu mi-a fost frică. Am fost sportiv, așa că am crezut că voi fi bine. Dar a fost cea mai grea secțiune”, a spus Gurpreet. „Am mers timp de cinci zile prin junglă și râuri. În multe locuri, în timp ce mergeam prin râu, apa îmi ajungea la piept.”

Fiecare grup a fost însoțit de un contrabandist - sau un „donker”, cum îi numesc Gurpreet și alți migranți, un cuvânt care pare derivat din termenul „ruta măgarului” folosit pentru călătoriile de migrație ilegală.

Noaptea își instalau corturile în junglă, mâncau puțin din mâncarea pe care o aveau la ei și încercau să se odihnească.

„A plouat în toate zilele în care am fost acolo. Eram uzi până la oase”, a spus el. Au fost ghidați peste trei munți în primele două zile. După aceea, el a spus că au trebuit să urmeze un traseu marcat în saci de plastic albaștri legați de copaci de către contrabandiști.

„Picioarele mele începuseră să se simtă ca plumbul. Unghiile mele de la picioare erau crăpate, iar palmele mâinilor mele erau decojite și aveau spini în ele. Totuși, am fost norocoși că nu am întâlnit niciun hoț.”

Când au ajuns în Panama, Gurpreet a spus că el și alte aproximativ 150 de persoane au fost reținute de polițiștii de frontieră într-un centru înghesuit, asemănător unei închisori. După 20 de zile, au fost eliberați, a spus el, iar de acolo i-a luat mai mult de o lună să ajungă în Mexic, trecând prin Costa Rica, Nicaragua, Honduras și Guatemala.

Gurpreet a spus că au așteptat aproape o lună în Mexic până când a apărut o oportunitate de a trece granița în SUA, în apropiere de San Diego.

„Nu am escaladat un zid. Există un munte în apropiere pe care l-am escaladat. Și există o sârmă ghimpată prin care a trecut măgarul”, a spus el.

Gurpreet a intrat în SUA la 15 ianuarie, cu cinci zile înainte ca președintele Trump să preia funcția - crezând că a ajuns la timp, înainte ca frontierele să devină impenetrabile și regulile să devină mai stricte.

Odată ajuns în San Diego, el s-a predat Patrulei de Frontieră a SUA și a fost apoi reținut de Serviciul de Imigrări și Control Vamal (ICE).

Biden era democrat

În timpul administrației Biden, migranții ilegali sau fără documente se prezentau în fața unui ofițer de imigrări care făcea un interviu preliminar pentru a determina dacă fiecare persoană avea un caz de azil. În timp ce majoritatea indienilor au migrat din necesități economice, unii au plecat, de asemenea, temându-se de persecuție din cauza trecutului lor religios sau social, sau a orientării lor sexuale.

Dacă treceau de interviu, erau eliberați, în așteptarea unei decizii privind acordarea azilului din partea unui judecător de imigrări. Procesul dura adesea ani de zile, dar li se permitea să rămână în SUA între timp.

Asta credea Gurpreet că i se va întâmpla. Plănuise să își găsească un loc de muncă la un magazin alimentar și apoi să se angajeze în transport rutier, o afacere cu care este familiarizat.

În schimb, la mai puțin de trei săptămâni după ce a intrat în SUA, s-a trezit condus spre acel avion C-17 și întors de unde a plecat.

În mica lor casă din Sultanpur Lodhi, un oraș din nordul statului Punjab, Gurpreet încearcă acum să își găsească un loc de muncă pentru a plăti banii pe care îi datorează și pentru a-și întreține familia.