Buncărele miliardarilor: cum încearcă elitele lumii să fenteze apocalipsa VIDEO

„Cei mai bogați din lume se izolează din ce în ce mai mult de pericolul real și foarte actual al schimbărilor climatice, al creșterii nivelului mării, al migrațiilor în masă, al pandemiilor globale, al panicii nativiste și al epuizării resurselor", scrie Douglas Mark Rushkoff profesor și teoretician media, creatorul unor termeni precum „viral în media” și „nativ digital”.

Într-un nou volum, “Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires”, Rushkoff povestește despre ideile unor antreprenori precum J.C. Cole (66 de ani), care a trăit 18 ani în Europa de Est și a fost președintele Camerei de Comerț Americane din Letonia, relatează New York Post. Cole este fondatorul start-upului „Safe Haven Farms”, „o rețea de comunități de ferme rezidențiale secrete, total autosuficiente, pentru milionari, păzite de agenți Navy SEAL înarmați până în dinți” proiectate să „reducă din probabilitatea unui eveniment catastrofic”.

Martor direct al destrămării URSS, Cole argumentează că americanii ar trebui să tragă învățăminte din greșelile sovieticilor.

„Mă îngrijorează profund ceea ce văd că se întâmplă în Europa, în special în ceea ce privește energia și alimentele. S-ar putea repeta lesne și aici”, spune el.

Dezvoltatorul nu dezvăluie locația exactă a niciuneia dintre ferme, cel puțin nu celor din afară, din motive de securitate, deoarece, la momentul critic, când hrana se va împuțina, unii ar putea ataca locațiile.

Evadare cu stil

„Pentru cei bogați și privilegiați viitorul tehnologiei înseamnă un singur lucru: să scape de noi ceilalți", scrie Rushkoff.

Iar acești ultrabogați își caută inclusiv buncăre cu stil.

Modelul Aristocrat

Este varianta de lux propusă de Rising S Company, cu sediul în Texas. Contra unei sume fabuloase, de 9,6 milioane de dolari, aceste buncăre sunt dotate cu o sală de bowling privată, piscină, uși rezistente la gloanțe și o ieșire secretă, astfel încât să te poți furișa afară în deplin anonimat.

Cazare subterană de lux

Compania californiană Vivos vinde apartamente subterane de lux - după ce a convertit silozuri de rachete și depozite din timpul Războiului Rece „în stațiuni Club Med în miniatură”, scrie Rushkoff.

„Cele mai mari buncăre pentru miliardari din lume”

Așa sunt promovate adăposturile „The Oppidum” (la origine așezare romană fortificată) din Republica Cehă – printre ale căror facilități se numără lumină naturală simulată a soarelui, un seif pentru vinuri și un loc în care să se fie ascunse bunuri în fața unor eventuali „străinii ostili”.

Buncărele au spațiu și pentru garaje spațioase în care rezidenții să-și depoziteze mașinile scumpe.

Nu există scăpare

Concluzia lui Rushkoff este însă că indiferent unde și cum sunt construite aceste buncăre - să reziste apocalipsei nucleare, colapsului societății sau dispariției hranei după o potențială catastrofă climatică – nu pot fi cel mult decât o soluție temporară. De fapt, conchide el, este „mai puțin o strategie viabilă pentru apocalipsă cât o metaforă pentru abordarea lor față de viață”, care e ruptă de realitate și astfel expusă surprizelor neplăcute.

Oricare ar fi amenințarea de care încearcă să scape - norii toxici, ciuma, radiațiile nucleare - toate acestea au un mod de „a se răspândi și de a se infiltra prin cele mai bine gândite baricade".

Microplasticele cancerigene "sunt la fel de abundente în gheața polară ca și în orașul tipic european", continuă Rushkoff. "Nu există scăpare".

Bogații nu caută de fapt doar să evadeze din apocalipsă, ci să aibă propriile orașe și să-și creeze o nouă civilizație ultralibertariană, liberă de taxe, reglementări antimonopol și politicieni băgăcioși.

Alți antreprenori au o viziune mai extinsă despre apocalipsă – căutând să-și salveze de distrugere mintea.

Antreprenorul din Silicon Valley, Sam Altman, în vârstă de 37 de ani, a plătit 10.000 de dolari companiei Nectome doar pentru a fi pus pe lista de așteptare a celor care vor să li se încarce creierul pe un computer.

Într-un interviu din 2016 Altman a lăsat de înțeles că, la primul semn de colaps al societății, el și cofondatorul PayPal Peter Thiel au o înțelegere de a evada la bordul unui avion privat la complexul lui Thiel din Noua Zeelandă.