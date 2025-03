Zelenski îl îndeamnă pe Trump să folosească „forța Americii”: „Putin nu va pune capăt războiul de unul singur”

Volodimir Zelenski a afirmat vineri, 14 martie, că „nu trebuie să lăsăm războiul să se prelungească”, și îndeamnă SUA să pună presiune pe Putin pentru „a se asigura că Rusia este pregătită să pună capăt războiului”.

Președintele ucrainean a declarat că „trebuie să se pună presiune pe Rusia” pentru a-l forța pe Putin să pună capăt conflictului, reiterând că Ucraina este „pregătită să acționeze rapid și constructiv”, potrivit The Guardian.

După ce Ucraina a acceptat propunerea SUA privind un armistițiu de 30 de zile pe toate fronturile, mingea se află acum pe terenul Rusiei. Președintele rus Vladmir Putin a dat, joi, un prim răspuns, aparent unul pozitiv.

În schimb, Zelenski consideră că „am auzit de la Putin că pune niște condiții care arată clar că nu dorește nicio încetare a focului. Are nevoie de război - acest lucru a fost întotdeauna evident și este evident și acum”.

Acesta susține că președintele rus sabotează diplomația: „Putin nu poate ieși din acest război pentru că asta l-ar lăsa fără nimic. De aceea, el face acum tot posibilul să saboteze diplomația prin stabilirea unor condiții extrem de dificile și inacceptabile încă de la început, chiar înainte de încetarea focului”.

Zelenski avertizează că Putin „va încerca să tragă pe toată lumea în discuții nesfârșite ... în timp ce armele sale continuă să ucidă oameni”. Ucraina este pregătită să pună capăt războiului

„Îi îndemn insistent pe toți cei care pot influența Rusia, în special Statele Unite, să ia măsuri ferme care pot ajuta. Trebuie exercitată presiune asupra celui care nu vrea să oprească războiul. Trebuie exercitată presiune asupra Rusiei. Numai acțiunile decisive pot pune capăt acestui război, care durează deja de ani de zile. Partea americană a propus să se înceapă cu o încetare necondiționată a focului. Apoi, în timpul perioadei de tăcere, am putea pregăti un plan de pace fiabil, l-am pune pe masă, am discuta detaliile și l-am pune în aplicare. Noi suntem pregătiți”, a precizat președintele Ucrainei.

Zelenski îl îndeamnă pe Trump să folosească „forța Americii”: „Credem că este responsabilitatea partenerilor noștri să se asigure că Rusia este pregătită să pună capăt războiului - nu să caute motive pentru care acesta ar trebui să continue pentru mai multe săptămâni, luni sau ani, ci să îl termine. Putin nu va pune capăt războiului de unul singur. Dar forța Americii este suficientă pentru ca acest lucru să se întâmple”.