Scandal în Marea Britanie. BBC a folosit copilul unui important membru Hamas pentru un documentar despre războiul din Fâşia Gaza

Scandal de proporţii în Marea Britanie, unde cea mai importantă companie de televiziune, BBC, trebuie să răspundă în faţa ministrului Culturii, după ce a folosit copilul unui important membru Hamas pentru a realiza un documentar despre războiul din Fâşia Gaza.

Miercuri seară, BBC a fost obligat să prezinte scuze după ce a fost acuzat că a devenit o „portavoce” a propagandei Hamas. Ministrul Culturii din Marea Britanie, Lisa Nandy, a declarat că BBC, una dintre cele mai mari companii de radiodifuziune din lume şi cea mai importantă din Marea Britanie, trebuie să dea explicaţii, după ce a folosit într-un documentar povestea fiului unui important lider Hamas.

Difuzat luni seara, filmul intitulat „Gaza: Cum să supraviețuiești într-o zonă de război” este o relatare a războiului dintre Israel și Hamas prin ochii a trei copii din Gaza.

La scurt timp după difuzarea filmului, jurnalistul de investigație David Collier a dezvăluit că naratorul emisiunii, Abdullah Al-Yazouri, în vârstă de 13 ani, este fiul lui Ayman Alyazouri, ministrul adjunct al Agriculturii în guvernul condus de Hamas şi nepotul lui Ibrahim al-Yazouri, membru fondator al grupării teroriste.

„Am vizionat documentarul aseară. Voi discuta cu cei de la BBC în special cu privire la modul în care au furnizat informații despre persoanele care au fost prezentate în program.

Este o situaţie delicată și trebuiesă recunosc că BBC are mai multă grijă decât majoritatea radiodifuzorilor în ceea ce privește modul în care încearcă să prezinte aceste lucruri. Dar este absolut esențial să facem acest lucru corect”, a precizat ministrul britanic al Culturii.

Grupul de campanie Labour Against Antisemitism a depus, marţi, o plângere oficială cu privire la acest documentar, iar secretarul de stat pentru Cultură, media și sport Lucy Frazer a cerut BBC să elimine emisiunile de pe site-ul său.

Joi, secretarul de stat pentru Justiție și lord cancelar Robert Jenrick a declarat, la rândul său, că BBC a fost părtinitor.

„BBC a început documentarul despre război (conflictul din Fâşia Gaza dintre Israel şi Hamas - n.r.) fără să numească Hamas teroriști. L-au încheiat folosind fiul unei figuri importante a Hamas ca subiect al unui documentar despre Gaza, la oră de maximă audiență, fără să anunțe publicul”, a afirmat Robert Jenrick.

Danny Cohen, fost director al BBC Television, a adăugat că „este important ca guvernul să analizeze comportamentul BBC cu privire la acest documentar. Acesta are numeroase erori grave, care au oferit grupului terorist Hamas o linie directă cu publicul britanic, fără niciun filtru”.

„Ne cerem scuze pentru omiterea acestor detalii din filmul original”

Miercuri, BBC a publicat un mesaj în care îşi cere scuze publicului şi a adăugat în documentar precizările de rigoare cu privire la familia băiatului de 13 ani care vorbeşte despre război din perspectiva sa, notează DailyMail.

„De la difuzarea documentarului nostru despre Gaza, BBC a luat cunoștință de legăturile familiale ale naratorului filmului, un copil pe nume Abdullah. Am promis publicului nostru cele mai înalte standarde de transparență, așa că este corect, ca urmare a acestor noi informații, să adăugăm mai multe detalii la film înainte de retransmiterea acestuia. (...)

Ne cerem scuze pentru omiterea acestor detalii din filmul original.

Am urmat toate procedurile noastre obișnuite de conformitate în realizarea acestui film, dar nu am fost informați despre familia coplilului de către producătorii independenți atunci când ne-am conformat și am difuzat filmul finit.

Filmul rămâne o perspectivă puternică a copilului asupra consecințelor devastatoare ale războiului din Gaza, pe care o considerăm o mărturie neprețuită a experiențelor lor, iar noi trebuie să ne respectăm angajamentul față de transparență”, a precizat BBC, care a adăugat în documentar informaţiile ulterioare cu privire la familia băiatului de 13 ani.