Povestea polițistei care s-a deghizat în școlăriță ca să prindă un monstru: „Aveam o fustă minusculă în carouri”

Înaintea recentei lansări a cărții sale „The Girl For The Job: Povești adevărate din viața mea de polițistă sub acoperire”, fostul ofițer de poliție Danni Brooke a mărturisit cum s-a costumat în școlăriță ca să prindă un pedofil, potrivit indy100.

Danni Brook, fost ofițer la Poliția metropolitană din Londra, și-a pus viața în pericol ca să bage în închisoare un infractor.

„La ședința de siguranță, mi-au aruncat uniforma. Vă puteți imagina râsul, fiindcă sunt o femeie matură și mamă, îmbrăcată într-o fustă minusculă în carouri, șosete peste genunchi și un sacou", a declarat fosta polițistă pentru The Sun.

Nu era pentru prima dată când se deghiza, dar pentru că nu avusese niciodată un rezultat, nu se aștepta ca planul să funcționeze.

Fosta polițistă a povestit cum a răspuns provocării: s-a costumat în elevă și a așteptat, cu orele, într-o stație de autobuz, ca să-l prindă pe pedofil în acțiune:.

„În ultima zi, am văzut un bărbat care se uita la mine, dar pentru că fusesem șocată de numărul de bărbați care hărțuiesc zilnic elevele, nu m-am gândit la nimic”.

Dar pentru că, între timp, nu se întâmplase nimic, ofițerul superior al polițistei se pregătea să decidă încheierea misiunii. Chiar atunci a urmat atacul.

„Mi s-a părut mult mai mult”

Brooke a povestit că bărbatul a tras-o la pământ, s-a urcat deasupra ei și „s-a expus".

„Echipa de siguranță a năvălit în aproximativ 30 de secunde, deși mie mi s-a părut mult mai mult", a mai relatat polițista

Individul era un infractor sexual condamnat. Era căsătorit, avea copii și o amantă însărcinată la momentul respectiv.

Scrisoarea emoționantă trimisă de o mamă

Brooke a mărturisit că a fost recompensată de superiori, însă cel mai mult a impresionat-o scrisoarea unui părinte.

„Una dintre mame mi-a scris cea mai incredibilă scrisoare, în care îmi spunea că fiica ei nu mai face pipi în pat, că nu mai are nevoie de somnifere și că a revenit aproape la normal", a spus ea.

Înaintea publicării cărții sale, polițista a declarat pentru The Sun că, în ciuda faptului că era o mamă tânără la acea vreme, rareori s-a gândit la consecințe în misiunea ei de a trimite după gratii infractori sexuali și traficanți de droguri.

Cazurile de pedofilie nu sunt puține, iar de multe ori, polițiștii își riscă viața ca să-i prindă pe infractori.

Amintim că, anul trecut, o polițistă, pe numele său, Taisia Tatarin, în vârstă de 22 ani, a fost împușcată mortal în fața unei școli din Cernăuți de către un bărbat care abuza sexual copii și pe care încerca să-l prindă.