Cum întrebuințează armata ucraineană armele și echipamentele rusești capturate pe câmpul de luptă

„Rusia concurează cu țările occidentale pentru a furniza arme Ucrainei”, a glumit colonelul Oleksandr Saruba, de la centrul armatei ucrainene care investighează armele capturate în timpul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Deutsche Welle, potrivit msn.news.

Comentariul lui Saruba se referă la armamentul și echipamentele rusești capturate de armata ucraineană de la începutul răîzboiului și pe care trupele Kievului le folosesc în prezent în cadrul contraofensivei sale. Ucraina dispune de peste 800 de sisteme de artilerie, tancuri, transportoare blindate de trupe, printre alte vehicule militare care au aparținut armatei Rusiei. Lotul include chiar și o saună mobilă.

Capturile cuprind și echipamente conexe utilizate în operațiunile de luptă, de pildă, cele pentru război electronic sau pentru apărare aeriană. Dar și arme de mici dimensiuni precum arme automate și lansatoare de grenade – dintre acestea, ucrainenii au recuperat mii.

În cele mai multe cazuri, astfel de arme au fost capturate în timpul operațiunilor ofensive lansate de forțele armate ucrainene. Astfel că, cu cât trupele ucrainene avansează mai repede, cu atât crește probabilitatea de a găsi echipamente rusește lăsate în urmă. Saruba a explicat că soldații ruși obișnuiesc să își abandoneze pur și simplu echipamentele, adesea din pricina unui defect minor. În funcție de starea unei anumite arme, aceasta este înregistrată la unitatea militară și dată spre utilizare imediată pe câmpul de luptă sau mai întâi reparată. Totodată, personalul militar care nu are experiență în mânuirea armei respective primește instruire.

Obuziere, muniție și un număr mare de tancuri

În cursul eliberării localității Izium, din regiunea nord-estică Harkov, la sfârșitul anului trecut, Brigada 95 de asalt aerian a Ucrainei a reușit să captureze mai multe sisteme de lansatoare de rachete Grad, a declarat un soldat care folosește indicativul Pirate. Totuși, sistemul a avut nevoie de reparații pentru putea fi folosit în luptă. În apropierea localității, membrii brigăzii au reușit să pună mâna și pe un obuzier rusesc modernizat 2A65 Msta-B - dezvoltat în perioada sovietică – împreună cu muniție.

„Când am traversat râul Oskil [lângă granița cu Rusia - n.r.] ne-am uitat după posibile poziții [rusești], după care am condus pe acolo și am colectat sute de muniții”, a relatat un alt soldat din brigadă.

Saruba a dezvăluit că forțele ucrainene au capturat un număr mare de tancuri rusești - în prezent aproximativ 300, suficient pentru a aproviziona 10 batalioane de tancuri. Un număr de tancuri rusești T-72 au fost capturate de Brigada mecanizată 92 ucraineană în timpul unei ofensive în apropierea orașului estic Kupiansk, în regiunea Harkov.

Printre acestea se aflau variantele T-72 B3M, care au fost modernizate în 2014 și 2015, a explicat Chicago, un șofer din cadrul brigăzii. „În comparație cu T-64-urile noastre, pe care încă le folosim în luptă, tancurile lor [rusești] sunt mult mai mobile și mai rapide. T-72 este mult mai bun din punct de vedere al caracteristicilor, are o manevrabilitate mai mare și un blindaj mai bun”, a adăugat el.

Armata ucraineană folosește toate tancurile pe care le are la dispoziție, atât cele proprii, cât și cele confiscate. „T-64 este atât de zgomotos încât îl poți auzi de la o distanță de 3 sau 4 kilometri, în schimb T-72 rusesc este mult mai silențios. Poți să vii în apropierea inamicului, iar acesta nu va observa tancul până la primul foc”.

În căutarea celor mai noi tehnologii

Totuși, aceste trofee de război nu sunt singurele care pot fi refolosite - echipamentele militare distruse, resturile, rămășițele de la rachete și dronele de luptă, pe lângă manualele de instrucțiuni, sunt și ele extrem de utile. Prin urmare ucrainenii găsesc de folos tot ceea ce le permite să studieze armele folosite de Rusia și să își dezvolte propriile tactici și contramăsuri. Asta se numără de altfel printre sarcinile centrului lui Saruba, alături de examinarea celor mai recente tehnologii la care Ucraina poate apela pentru dezvoltarea armelor.

Centrul a făcut și unele descoperiri interesante, cum ar fi informații mai detaliate despre sistemul rusesc de recunoaștere Strelez. Acesta este purtat de soldați peste o vestă antiglonț și este conectat la un telemetru, un emițător și un sistem digital de transfer de informații. Acesta poate fi folosit pe câmpul de luptă pentru a ținti forțele inamice și pentru a transmite date în timp real către sistemele specializate.

Potrivit lui Saruba, dezvoltatorii ruși susțin că aproximativ 40% din țintele din linia întâi pot fi detectate cu ajutorul acestei tehnologii. Deși consideră că aceste cifre sunt exagerate, el a subliniat că, din punct de vedere tehnologic, este o „descoperire interesantă”.

Alte descoperiri au fost prilejuite de analizarea blindatelor rusești. Înainte de 2014, Rusia a cooperat cu o serie de țări în ceea ce privește modernizarea tehnică a armelor sale, explică Saruba. Drept urmare, tancurile și transportoarele blindate de personal sunt echipate cu cele mai noi lunete și componente electronice moderne fabricate în alte țări.

Nici rachetele rusești nu fac excepție – multe dintre ele conțin piese străine, și anume componente microelectronice, optice, precum și motoare electrice, a mai spus Saruba. „Spre exemplu, racheta Ch-101, lansată în mod curent asupra Ucrainei, are aproximativ 53 de componente, cum ar fi microcipuri și alte părți, care sunt fabricate în străinătate. Este valabil pentru întreaga gamă de rachete de croazieră și balistice. Piese străine pot fi găsite în sistemele de artilerie ale inamicului, fie că este vorba de războiul electronic sau de apărarea aeriană”, a spus el.

Studiul privind armele focalizează noi sancțiuni împotriva Rusiei

Analiștii care au studiat armele capturate au descoperit că Rusia își adaptează producția de componente militare în funcție de ceea ce are în prezent în stoc sau de ceea ce se așteaptă să primească.

De exemplu, utilizarea circuitelor integrate cu logică programabilă, disponibile pe scară largă, înseamnă că acestea pot fi programate pentru orice dispozitiv electronic - fie că este vorba de o mașină de spălat sau de o rachetă. Între timp, dronele de recunoaștere Orlan-10 încorporează camere video sau foto obișnuite, care au fost de fapt dezvoltate pentru supraveghere video.

„Deoarece lumea este globalizată, elementele sunt standardizate, iar producătorii acestor componente electronice sunt interschimbabili”, a subliniat Saruba. Cei care lucrează la centrul său descoperă și documentează în mod constant componente de origine străină în armele rusești – informații care ar putea fi folosite pentru inspira următoarea rundă de sancțiuni internaționale asupra Rusiei.