NVIDIA anunță noi jocuri și plugin-uri cu DLSS 3

Înaintea conferinței Game Developers Conference (GDC) de săptămâna viitoare, NVIDIA anunță o listă de noi jocuri și plugin-uri pentru dezvoltatori, ambele cu DLSS 3.

Cea mai nouă versiune a tehnologiei Deep Learning Super Sampling (DLSS) bazată pe AI este acum suportată într-o varietate de jocuri și francize, și este integrate în Unreal Engine, unul dintre cele mai populare motoare pentru jocuri video din lume. De asemenea, compania lansează plugin-ul DLSS 3 Frame Generation pentru a ușura modul în care dezvoltatorii pot adopta tehnologia.

Încă de la lansarea sa în 2018, NVIDIA DLSS a condus o evoluție a graficii neurale în jocurile pentru PC. Grafica neurală combină inteligența artificială și grafica pentru a crea un flux de randare accelerat care învață și se îmbunătățește constant.

În loc să randeze nativ fiecare pixel dintr-un cadru, DLSS permite jocului să randeze 1/8 dintre pixeli, iar apoi folosește inteligența artificială și nuclee Tensor GeForce RTX pentru a reconstrui restul pixelilor, multiplicand numărul de cadre pe secundă semnificativ în timp ce livrează imagini de calitate care rivalizează cu rezoluția nativă.

Diablo IV, Forza Horizon 5, Redfall cu DLSS 3

Până acum, peste 270 de jocuri și aplicații folosesc NVIDIA DLSS ca accelerator de performanță bazat pe AI. DLSS 3, cea mai nouă versiune a tehnologiei este disponibilă în 28 de jocuri lansate și a fost adoptată de 7 ori mai rapid decât DLSS 2 în primele 6 luni de la lansare.

Printre mult anticipatele jocuri care vor primi DLSS se numără Forza Horizon 5, numit cel mai bun joc de curse open-world din toate timpurile de mai multe publicații și jocul cu cel mai mare rating dintre toate jocurile de curse din partea OpenCritic. Forza Horizon 5, care deja are ray tracing va primi update la DLSS 3 pe 28 martie.

Redfall co-op first-person shooter de la Arkane Austin se lansează pe 2 mai cu DLSS 3.

Diablo IV, cel mai nou titlu din francize Diablo – multe dintre acestea fiind considerate printer cele mai bune din toate timpurile – se va lansa pe 6 iunie cu DLSS 3.

Pe lângă acestea, printre jocurile de PC care anunță suport pentru NVIDIA DLSS la GDC se mai numără și Deceive Inc., Gripper, SMALLAND: Survive the Wilds și THE FINALS.

DLSS Frame Generation disponibil public pentru dezvoltatori la GDC

NVIDIA va face plugin-uri DLSS Frame Generation disponibil publiceîn cadrul GDC, permițând și mai multor dezvoltatori să integreze tehnologia de sporire a cadrelor pe secundă în jocurile și aplicațiile lor.

DLSS Frame Generation va fi disponibil prin intermediul NVIDIA Streamline, un framework cross-vendor open-source care simplifică integrarea tehnologiei de super-resolution în jocuri 3D și aplicații.

Tehnologia DLSS este îmbunătățită în permanență prin training constant pe un supercomputer AI al NVIDIA. Lansarea publică va încorpora cele mai noi îmbunătățiri DLSS din acest an, printre care și:

DLSS Frame Generation se folosește mai eficient de datele din motorul de jocuri, îmbunătățind stabilitatea interfeței pentru utilizator și calitatea imaginii în timpul mișcărilor rapide.

DLSS Super Resolution îmbunătățește modul Ultra Performance cu stabilitate mai mare pentru detalii fine și o calitate a imaginii mai bună în general.

DLAA îmbunătățește calitatea imaginii, reduce efectul de ghosting și îmbunătățește marginile obiectelor în scenario cu contrast crescut

Integrarea în Unreal Engine 5.2

NVIDIA și Epic anunță integrarea lui NVIDIA DLSS 3 în popularul motor de jocuri Unreal Engine (UE). Unreal Engine este un instrument avansat și deschis, de creare 3D în timp real, care oferă dezvoltatorilor de jocuri și creatorilor libertatea și controlul de a livra conținut 3D de ultimă generație în timp real, experiențe interactive și lumi virtuale imersive. Plugin-ul DLSS 3 va debuta în UE 5.2, oferind dezvoltatorilor posibilitatea să accelereze performanța jocurilor și aplicațiilor lor.