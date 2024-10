Microsoft îndeamnă utilizatorii să nu instaleze actualizarea Windows 11: probleme grave de sistem

Pe Feedback Hub și pe forumuri (secțiunea de comentarii), mai multe persoane au semnalat că se confruntă cu BSOD (ecranul albastru al morții) și GSOD (ecroanul verde al morții).

KB5043145 nu este o versiune obligatorie, deci nu ar trebui să înceapă să se descarce singură, dar unii oameni au susținut că a început să se instaleze automat. Oricum ar fi, cauzează o mulțime de probleme. În primul rând, Windows 11 KB5043145 ar putea cauza un ecran albastru al morții (BSOD) și un ecran verde al morții (GSOD), scrie windowslatest.com.

După instalarea actualizării, este posibil ca unii dintre dvs. să rămână blocați într-o buclă de pornire sau să nu reușească să pornească complet. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul dvs. va intra automat în recuperare (ecran de pornire avansată) pentru a repara sau a reveni la actualizare.

Această problemă afectează în special laptopurile Asus TUF A15 (2022) și ROG Strix G17 (2024), dar nu cred că este limitată la aceste două modele specifice și nici Microsoft nu crede.

Personalul de asistență Microsoft a declarat pentru Windows Latest că este conștient de rapoartele în care unele dispozitive devin receptive cu BSOD și GSOD. Microsoft nu ne va spune cine este afectat, dar dacă sunteți afectat, dispozitivul dvs. va porni automat la ecranul „Reparare automată” după ce atingeți BSOD/GSOD de câteva ori.

Este posibil să vi se ceară să introduceți și parola de recuperare BitLocker.

„Microsoft investighează rapoartele”, mi-a spus compania. „Suntem în căutarea în Feedback de la utilizatori. Clienții afectați sunt sfătuiți să utilizeze Feedback Hub pentru a depune un raport și a furniza mai multe detalii.”

Dar sunt doar aceste modele Asus specifice? Nu știm, dar majoritatea rapoartelor din secțiunea noastră de comentarii și Feedback Hub provin doar din comunitatea Asus.

„Cea mai recentă actualizare KB5043145 mi-a înghețat computerul la pornire pe laptop, a trebuit să intru în BIOS și să merg la opțiunile de pornire, unde Windows a decis automat să ruleze o reparație automată și apoi să anuleze actualizarea. Nu sunt sigur cum să procedez, așa că am întrerupt actualizările timp de 1 săptămână. Microsoft nu reușește să ofere un sistem de operare stabil și funcțional, așa că cred că voi trece din nou la Fedora”, a notat unul dintre utilizatorii frustrați de Windows într-un Hub Feedback, avertizând că ar putea trece la Linux.

„După instalarea KB5043145 și repornirea, laptopul meu stă la ecranul cu logo-ul producătorului laptopului cu un cerc care se învârte pentru totdeauna (pentru totdeauna = 20 de minute). A trebuit să apăs „power” (5 sec,) și W11 își începe recuperarea. Acesta reușește, dar actualizarea nu este instalată. W11 meu este la zi cu toate cele mai recente actualizări (23H2, 22631.4169) și drivere”, a notat un alt utilizator.

Acest bug critic afectează Windows 11 versiunea 23H2, Windows 11 versiunea 22H2.

Porturile pentru mouse și tastatură nu mai funcționează după actualizarea din septembrie

Utilizatorii Windows 11 mi-au spus că nu își pot folosi mouse-ul și tastatura după ce au actualizat la KB5043145. Actualizarea nu vă strică mouse-ul sau tastatura, ci mai degrabă afectează porturile USB.

Acest bug a fost semnalat de mai mulți cititori Windows Latest, iar Microsoft a confirmat că analizează rapoartele.

Persoanele cu modele Intel NUC, în special cele care utilizează N6005 și N5105, au semnalat că porturile lor USB nu mai funcționează imediat după actualizarea Windows 11. Cu toate acestea, problema nu este limitată la hardware-ul Intel. Unele laptopuri Asus TUF și ROG se confruntă cu probleme similare în care porturile USB nu mai funcționează.

„Actualizarea Windows 11 September 23H2 KB5043145 mi-a cauzat următoarea problemă. Când am repornit după actualizare, tastatura și mouse-ul nu funcționau. Le-am înlocuit cu o altă tastatură și un alt mouse, care, de asemenea, nu au funcționat. Am reușit să dezinstalez actualizarea din ecranul de recuperare, dar nu a fost ușor să ajung la ea deoarece F8 nu funcționa, deoarece tastatura nu funcționa. Din fericire, am descoperit că deconectarea sursei de alimentare și apoi intrarea și ieșirea din BIOS mi-au oferit mai întâi posibilitatea de a apăsa F8 și apoi am putut accesa ecranul de recuperare”, a menționat un utilizator.

Dacă sunteți afectat, va trebui să eliminați manual actualizarea și să reporniți PC-ul. Aceasta este singura soluție care funcționează.

Alte probleme

Lista de probleme din Windows 11 KB5043145 nu se încheie la eșecul WSL. Mulți oameni au semnalat alte erori. După actualizarea Windows 11, unele persoane s-au confruntat cu dispariția WiFi din setările de sistem.

„După actualizare, laptopul meu Lenovo pierde complet opțiunea de conectare la WiFi sau opțiunea WiFi nu mai este disponibilă în setări”, mi-a spus unul dintre utilizatori.

O problemă mai puțin gravă, dar totuși raportată, este că unii utilizatori și-au văzut meniurile contextuale cu clic dreapta revenind la stilul Windows 10.

„Meniul meu contextual a revenit la stilul Windows 10 și îl urăsc. Cum fac să recuperez meniul contextual din Windows 11?”, ne-a întrebat unul dintre utilizatori.

O altă problemă semnificativă este eșecul actualizării de a se instala corect, utilizatorii văzând coduri de eroare precum 0x800f0845 sau 0x80246019.

Cum să dezinstalați manual actualizarea

După cum am menționat, ar trebui să porniți automat în modul de recuperare, dar dacă nu reușiți să porniți, reporniți dispozitivul și apăsați F11 în mod repetat în timpul pornirii.

Selectați „Rezolvare probleme” din opțiuni.

În meniul Troubleshoot, selectați „Advanced options” (Opțiuni avansate).

În Opțiuni avansate, selectați „Dezinstalare actualizări”.

Alegeți „Uninstall latest quality update” (aceasta ar trebui să fie actualizarea KB5043145).

Reporniți.

Sau puteți utiliza și Prompt-ul de comandă:

Când vă aflați în meniul de recuperare, faceți clic pe „Command Prompt” (Prompt de comandă) sub Troubleshoot (Rezolvare probleme).

Tastați următoarea comandă pentru a o dezinstala:

wusa /uninstall /kb:5043145

Odată făcut, reporniți dispozitivul și totul ar trebui să funcționeze din nou.