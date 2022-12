God of War, Wednesday și pisica Beluga – principalele subiecte de interes ale copiilor în toamna lui 2022

Un studiu recent realizat de Kaspersky dezvăluie cele mai populare subiecte ale copiilor în toamna anului 2022. Din datele rezultate din căutările YouTube, seria Netflix „Wednesday” a generat cel mai mare interes, devenind cea mai populară serie.

„God of War” a reușit, de asemenea, să atragă atenția multor copii, alături de lideri consacrați în materie de gaming – „Roblox” și „Minecraft”. În plus, meme-ul „Beluga Cat” rămâne în cele mai populare tendințe, datorită propriului canal de YouTube.

Kaspersky a analizat datele anonimizate furnizate de utilizatorii software-ului de siguranță pentru copii Kaspersky Safe Kids, în perioada 28 august - 28 noiembrie 2022, inclusiv interogările de căutare de pe YouTube.

În această toamnă, serialul Netflix „Wednesday” a făcut generat un interes semnificativ. Vloggerii au realizat videoclipuri dedicate ideilor legate de machiaj, vestimentație și dansul personajului principal, pe care Jenna Ortega îl interpretează în episodul patru din serial, în scena balului, acest dans devenind viral în mediul online.

Peste jumătate dintre copii au cerut să vadă desene animate în această perioadă, în categoriile „Desene animate, filme și emisiuni TV” (50,48%). În toamnă, copiii au fost cei mai interesați de emisiunile Netflix „Inside Job” și „Zootopia+”, lansate pe Disney+. Iar unul dintre cele mai populare filme a fost Enola Holmes 2, cu Millie Bobby Brown, lansat în octombrie, tot pe Netflix.

În categoria jocurilor, luna noiembrie 2022 a cuprins trei lansări noi – Pokémon Scarlet and Violet, God of War Ragnarök și Just Dance 2023 Edition – toate având mulți tineri printre urmăritori. Acestea au reușit să capitalizeze atenția copiilor, alături de lideri consacrați în materie de gaming – Roblox și Minecraft.

Tot în această toamnă a revenit în atenție și meme-ul „Beluga Cat” (pisica Beluga), datorită canalului de YouTube Beluga. Un alt subiect major a fost Cupa Mondială FIFA Qatar 2022, în timpul pregătirii turneului de fotbal, lucru evidențiat de toate căutările legate de „Sport”.

În ceea ce privește jucăriile, seria LEGO Ninjago este încă extrem de populară pentru toate vârstele și ocupă primul loc în topul intereselor. De asemenea, este interesant că produsele legate de „Harry Potter”, inclusiv jucării și seturi LEGO au fost, de asemenea, printre cele mai populare solicitări din această toamnă.