Cum instalezi același cont de WhatsApp pe încă 4 smartphone-uri

WhatsApp, una dintre cele mai utilizate platforme de mesagerie din lume, a anunțat recent că utilizatorii își pot conecta acum contul WhatsApp la alte patru smartphone-uri. Acest lucru va permite utilizatorilor WhatsApp să-și folosească contul mai eficient sau le va provoca unele surprize.

Practic poți să ai același cont, cu același număr de telefon, pe 5 smartphone-uri, indiferent că sunt Android sau iOS, merge inclusiv pe smartphone-urile Huawei. Evident poate fi instalat și pe PC-uri, dar opțiunea asta era disponibilă deja.

Ce trebuie să faci?

Instalezi pe smartphone-ul pe care dorești versiunea cea mai nouă a aplicației din Google Play, iOS sau manual de pe pagina oficială de la Whatsapp, în format APK, apăsând Package installer.

Un fișier APK (Android Package Kit) este un format de fișier utilizat pe sistemele de operare Android pentru a instala și distribui aplicații și jocuri. APK este echivalentul formatului de fișier .exe utilizat pe sistemele de operare Windows. Totuși, fișierele APK sunt mai limitate în ceea ce privește drepturile de acces la sistem decât fișierele .exe, deoarece Android are un sistem mai strict de permisiuni pentru aplicații.

După ce ai instalat aplicația pe noul smartphone, pe care vrei să pui contul, selectezi limba, apeși Agree and Continue și în ecranul în care ar trebui să bagi numărul, în dreapta sus, apeși cele trei puncte verticale și din opțiunile care apar, Link a device, apoi apare un ecran cu un Qr Code și cu explicații.

Pe smartphone-ul unde ai numărul, în ecranul principal, în dreapta sus apeși cele trei puncte verticale și îți apare un ecran cu Link a device, apeși pe acest buton și te duce într-o nouă fereastră din care poți scana Qr Code-ul de pe smartphone-ul pe care vrei să-l adaugi.

Pentru a verifica dacă afirmația că se poate instala pe 5 smartphone-uri e corectă am făcut-o. Primul smartphone, din stânga, este cel în care e cartela cu numărul, celalate 4 sunt adăugate.

Am întâmpinat o problemă pe 2 din cele 4, când apăsam cele trei puncte verticale, din dreapta sus, nu-mi apărea decât opțiunea de Help, nu și cea Link a device. Am dezinstalat aplicația și am instalat manual APK-ul Whatsapp direct de pe site-ul oficial.

În teorie toate funcțiile pe smartphone-urile adăugate funcționează la fel ca pe smartphone-ul bază, dar rămâne de verificat în timp, cât de bine se comportă.

Am găsit informația la YouTuber-ul Beboom, într-un reel, și am testat-o.