Cum arată iSTYLE Băneasa după reamenajare și o colecție Apple | FOTO-VIDEO

iSTYLE a reamenajat magazinul din Mall Băneasa Shopping City, având un design adaptat după conceptul Apple Premium Partner. Magazinul este deschis publicului de astăzi, 17 iunie, am fost acolo ieri, m-am plimbat prin el și am admirat produsele și colecția „Design the Future”.

→ Imaginea 1/6: Magazin iSTYLE din Mall Băneasa Shopping City după reamanajare FOTO Adrian Pogîngeanu (1) jpg

Acesta este cel de-al doilea magazin Apple Premium Partner din România după cel din AFI Cotroceni deschis de iSTYLE în urmă cu două luni. Odată cu noua lansare, iSTYLE a pregătit și o expoziție-muzeu cu diferite modele de iPhone și de computere Apple produse de-a lungul timpului.

Conceptul de Premium Partner implică un design complet nou, similar cu magazinele Apple din întreaga lume. După transformare, suprafața magazinului a ajuns la 230 de mp, iar numărul de produse expuse s-a triplat. Angajații sunt pregătiți special pentru a asigura clienților experiența de cumpărături specifică Apple Store.

Investiția în redeschiderea iSTYLE din Mall Băneasa a fost de 1 milion de euro și a cuprins renovarea, mobilierul, oferta de lansare și comunicarea.

iSTYLE România a înregistrat o cifră de afaceri de 111,5 milioane de euro în 2022, cu 39% mai mare decât în anul precedent.

Expoziția denumită „Design the Future” cuprinde modele de smartphone începând cu iPhone 2G din 2007 și până la iPhone 14 Pro Max lansat anul trecut. În cazul computerelor Mac, poți vedea: Macintosh SE din 1987 sau Macintosh Spartacus (Twentieth Anniversary Macintosh sau “TAM”) din 1997, dar și alte modele consacrate. Expoziția e deschisă în fața magazinului în perioada 16-18 iunie.

Începând din 17 iunie, iSTYLE a pregătit mai multe oferte speciale pentru toți clienții care vor ajunge în magazinul din Mall Băneasca Shopping City. Printre produsele la ofertă se află: MacBook Air 15 inchi, MacBook Air, Apple Watch SEE, AirPods 2, iPad 9 sau iPhone 11.

Ce presupune conceptul Apple Premium Partner

Design reînnoit în conformitate cu stilul Apple

Designul magazinului a fost creat de o echipă de designeri specializați la sediul Apple din Cupertino. Toate echipamentele provin de la furnizori cu care Apple lucrează direct, de exemplu mesele rotunjite sunt din SUA, iar mobilierul din Germania. O altă caracteristică o reprezintă faptul că magazinul va putea funcționa fără o casă de marcat fizică în viitorul apropiat.

Produse disponibile imediat

În noul spațiu, afișarea produselor și accesoriilor Apple este chiar mai importantă decât înainte. Numărul de vitrine închise este redus la minimum, astfel încât clienții pot încerca produsele expuse fără ajutorul personalului.

Servicii de service chiar și în decurs de o zi

iSTYLE va oferi servicii permanente de service, inclusiv înlocuirea ecranului unui iPhone sau a bateriei în aceeași zi.

Personal de specialitate și workshop-uri

Magazinul va avea angajați specializați care au beneficiat de formare exclusivă pentru partenerii Apple Premium și care vor oferi în mod regulat training gratuit și workshop-uri deschise publicului larg. Ele vor începe din primăvară acestui an cu subiecte de interes pentru fanii Apple, cum ar fi: operarea MacOS pentru începători, sfaturi și trucuri pentru utilizatorii avansați de Mac și un curs de editare video.

Consultanța corporate continuă

Un membru al personalului specializat în utilizatori corporate și cu experiență financiară în acest sens este disponibil.