Descoperirea care ar putea permite anticiparea cutremurelor majore cu mult timp înainte de a se produce

Un grup de cercetători din Noua Zeelandă a publicat recent un studiu potrivit căruia există anumiţi algoritmi de seisme care se produc înaintea unui cutremur major, care ar putea ajuta la anticiparea acestuia cu mult timp înainte de a se produce.

Autorii studiului, care a fost publicat în revista Seismological Research Letters, afirmă că, în cele mai multe cazuri, înaintea cutremurelor de intensitate mare, există anumite secvenţe de seisme care se produc.

Astfel, oamenii de ştiinţă au descoperit algoritmi care contribuie la o mai bună înţelegere a faptului că seismele mici care cresc brusc în frecvenţă şi în intensitate pot semnala un cutremur iminent de mare amploare, informează Newsweek, citând presa internaţională.

În baza noilor descoperiri, cercetătorii de la GNS Science din Noua Zeelandă şi de la Centrul de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ) din Germania spun că modelul de prognoză a cutremurelor EEPAS (Every Earthquake a Precursor According to Scale) ar putea ajuta la prognozarea viitoarelor cutremure majore cu câteva luni sau chiar decenii înainte ca ele să se producă, în funcţie de magnitudinea acestora.

Potrivit studiului, modelul EEPAS a avut rezultate bune în cadrul testelor globale şi este un indicator important luat în calcul la prognoza cutremurelor în Noua Zeelandă şi la Modelul naţional de risc seismic al Noii Zeelande.

„Munca noastră este esenţială pentru a avansa în înţelegerea modului în care activitatea seismică se acumulează înainte de producerea unui cutremur de mari dimensiuni”, a declarat principala coordonatoare a studiului, Annemarie Christophersen, cercetătoare la GNS Science Hazard and Risk.

Anticiparea cutremurelor majore este extrem de importantă, deoarece ea contribuie nu doar la adoptarea unor măsuri mai bune cu privire la locul unor construcţii şi la prioritizarea consolidării infrastructurii existente pentru a face Noua Zeelandă mai rezistentă la cutremurele majore, ci la evitarea pierderilor de vieţi, a adăugat Annemarie Christophersen.

În România, chiar astăzi a avut loc un cutremur cu o magnitudine mare, de 5,6 grade pe scara Richter, în zona Mării Negre, la o adâncime de 14,5 kilometri. El a fost resimţit în mai multe localităţi de pe litoral, dar şi alte persoane din Ploiești sau București au susținut că au simțit cutremurul.