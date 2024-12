Un studiu secret al Pentagonului sugerează că reîncarnarea este reală după ce a descoperit că conștiința „nu piere niciodată”

Un studiu al serviciilor de informații ale armatei americane a fost readus în atenție de comedianta din Chicago Sara Holcomb, care a rezumat descoperirile astfel: „Suntem destul de siguri că reîncarnarea este reală”. Intitulat „Analysis and Assessment of The Gateway Process”, raportul de 29 de pagini a fost redactat de locotenentul colonel al armatei americane Wayne M McDonnell în 1983 și desecretizat de CIA în 2003, relatează Daily Mail.

„Conștiința este energie și există în afara înțelegerii noastre a realității. Iar energia... nu piere niciodată.”, a scris Holocomb, parafrazând pagina 19 din raportul de informații.

Incredibilul studiu oficial al Pentagonului a fost comandat pentru a înțelege mai bine ce făceau colegii din domeniul informațiilor trimițând personal la un mic institut din Charlottesville, Virginia, care lucra la „Experiența Gateway”.

Proiectul „Gateway” pe atunci secret, bazat pe analiza lui McDonnell, a fost „un sistem de antrenament conceput pentru a genera putere, concentrare și coerență sporite... în scopul de a modifica conștiința”.

După care obiectivul ambițios al lui Gateway era de a transfera conștiința practicianului „în afara sferei fizice, astfel încât să se elibereze în cele din urmă chiar și de restricțiile timpului și spațiului”.

Conform lui McDonnell, descoperirile Institutului Monroe care susținut argumentul reîncarnării au fost unele de profunzime.

„Când conștiința se întoarce la Absolut [jargonul lui Monroe pentru un tărâm în afara spațiului-timp], aduce cu sine toate amintirile pe care le-a acumulat prin experiența în realitate”, a scris el despre descoperirea Institutului că amintirile sunt transferate în viața următoare prin reîncarnare.

Sau, așa cum a descris Holocomb mai succint într-unul dintre numeroasele videoclipuri sale destinate utilizatorilor de TikTok fascinați de studiul metafizic al Armatei SUA: „Știm destul de sigur că reîncarnarea este un lucru legitim? Da”.

Comedianta, care postează ca @mad_hatter_news pe TikTok, a făcut referire și la un corp vast de cercetări efectuate de Divizia de Studii Perceptuale a Școlii de Medicină din cadrul Universității din Virginia, care a compilat o bază de date cu peste 2.500 de cazuri de pretinsă reîncarnare.

Multe dintre cazuri se refereau la copii sub cinci ani care pretindeau că au „amintiri dintr-o viață anterioară pe care pretind că au trăit-o”.

„De ce copiii? Se pare că ei sunt cei care își amintesc cel mai ușor viețile trecute”, și-a continuat Holocomb postarea.

Dar studiul Gateway a explorat mai mult decât întrebări spirituale despre reîncarnare, natura conștiinței și viața de apoi.

Raportul lui McDonnell ca membru al Comandamentului de Informații și Securitate al Armatei SUA (INSCOM) era preocupat de spionajul psihic de-a lungul planului astral. Acesta presupune utilizarea presupuselor abilități paranormale în scop de spionaj.

În 1983, INSCOM era condus de generalul-maior Albert Stubblebine III, unul dintre cei mai mari susținători ai războiului psihic din cadrul armatei americane.

Joe McMoneagle — care era Vizionarul la distanță numărul 1 în programele de spionaj psihic ale generalului-maior Stubblebine — a spus că propriul rol era să folosească vederea de la distanță pentru a spiona bazele militare rusești și a aduna informații.

El a lucrat mai bine de 20 de ani la Fort Meade din Maryland, care găzduiește și Agenția Națională de Securitate (NSA).

„Rata mea de succes a fost de aproximativ 28 la sută. S-ar putea să nu sune prea bine, dar am fost aduși să ne ocupăm de cazurile fără speranță”, a spus McMoneagle.

„Informațiile noastre au fost apoi coroborate cu oricare alte informații disponibile pentru a construi o imagine de ansamblu. Ne-am dovedit a fi „spioni” destul de utili.

În prezent pensionat, McMoneagle face parte din Consiliul de consultanță și este trainer pentru Institutul Monroe, același institut al cărui proces „Gateway” a fost studiat de INSCOM al Armatei SUA în raportul din 1983.

În ultimă instanță, raportul „Gateway Experience” al lui McDonnell a fost un efort de a verifica adecvarea institutului în calitate de contractor de apărare, folosit în programul INSCOM al Armatei SUA pentru a opera experiențe „în afara corpului” în scopuri de spionaj.

În rezumatul său, McDonnell a concluzionat: „Există o bază solidă și rațională în ceea ce privește parametrii științei fizice pentru a considera Gateway-ul ca fiind plauzibil în ceea ce privește obiectivele sale esențiale”.

„Informațiile intuitive nu numai personale, ci și de natură practică și profesională ar părea să se încadreze în limitele așteptărilor rezonabile”, a continuat el, validând în esență strategia de „spionaj psihic” a INSCOM.

Dar a existat o dificultate, a remarcat el, și anume faptul că aceste experiențe erau greu de controlat sau de dirijat în mod constant, motiv pentru care McDonnell a sugerat că ar necesita o pregătire îndelungată și minuțioasă.

„[O] abordare etapizată pentru intrarea în experiența Gateway într-un mod accelerat pare să fie necesară [...] din punctul de vedere al stabilirii unei exploatări la nivel de organizație a potențialului Gateway”, a scris el.

Cu alte cuvinte, în timp ce oficialul de informații al armatei a descoperit că Gateway-ul era real și posibil, era nevoie de mai multe cercetări pentru a ajunge la un nivel care să fie realmente util serviciilor de informații americane.

McDonnell a formulat apoi recomandări cu privire la modul în care INSCOM al armatei SUA ar putea să proiecteze mai multe studii Gateway, însă nu este limpede dacă mai multe astfel studii au fost lansate de atunci.

Un mister este faptul că lipsește o pagină din raportul lui McDonnell, și anume numărul 25, chiar în mijlocul unei secțiuni în care el sublinia potențialele utilizări practice în ceea ce privește apărarea ale Gateway-ului.

Omisiunea a atras atenția unor cititori care au lansat o petiție Change.org prin care au cerut CIA să facă publică.

CIA, totuși, spune că nu a avut pagina de la bun început - alimentând teoriile conform cărora a fost omisă intenționat datorită tehnicilor puternice ce ar fi descrise în pagina 25.