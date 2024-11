Au ajuns la psiholog din cauza dependenței de pornografie „Mă uitam la filme porno dimineața, la prânz și seara”

Potrivit specialiștilor, tot mai multe persoane caută ajutor pentru consumul în exces de pornografie.

Shaun Flores avea 11 ani când a început să se uite pentru prima dată la filme porno, după ce i-a fost prezentat de un prieten.

„Am fost dependent aproape imediat”, spune acum bărbatul în vârstă de 30 de ani.

„Era ca și cum, uau, ce fac oamenii ăștia care par că se distrează de minune.”

Curiozitatea lui Shaun s-a transformat rapid în ceva greu de oprit, scrie bbc.com.

El descrie vizionarea pornografică dimineața, la prânz și seara, spunând că a devenit „la fel de comună ca spălatul pe dinți”.

Shaun și-a împărtășit povestea într-un nou serial BBC iPlayer, Sex After.

„Mi-am dat seama că există o problemă atunci când nu am avut energie să fac nimic”, spune el. „Nu am vrut să joc fotbal, am vrut doar să fiu înăuntru. Dar exista vinovăția și rușinea care veneau odată cu asta și, indiferent ce încercam să fac, nu mă puteam opri din a mă uita. Atunci am știut că e ceva în neregulă.”

Deși nu toți cei care se uită la pornografie vor dezvolta o relație nesănătoasă cu aceasta, Shaun nu este singurul cu obiceiurile sale de vizionare.

Raportul Online Nation 2024 al Ofcom sugerează că 29% dintre adulții britanici au accesat pornografie online în mai 2024. În plus, o nouă cercetare a centrului de tratament al dependenței, UKAT, sugerează că milioane de britanici vizualizează pornografie în mod regulat - cu 1,8 milioane de vizionări zilnice, unele de mai multe ori pe zi.

Potrivit furnizorilor de tratament, tot mai multe persoane caută ajutor pentru consumul problematic de pornografie.

Dr. Paula Hall, psihoterapeut sexual și relațional acreditat UKCP la Centrul Laurel, din Londra, este specializată în ajutorarea persoanelor afectate de dependența de sex și dependența de pornografie.

„Numărul clienților care solicită ajutor cu probleme legate de pornografie la Centrul Laurel s-a dublat în ultimii ani, la fel ca și solicitările noastre din partea profesioniștilor din domeniul sănătății pentru formare suplimentară”, spune ea pentru BBC.

Dr. Hall explică faptul că au observat, de asemenea, un număr tot mai mare de persoane tinere care solicită ajutor.

„În urmă cu zece ani, majoritatea clienților noștri ar fi fost bărbați căsătoriți, cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, care căutau ajutor pentru că partenera lor descoperise că folosesc jucării sexuale”, spune ea.

„Dar, din ce în ce mai mult, clienții noștri au între 20 și 30 de ani, dintre care mulți sunt singuri, care recunosc impactul tot mai mare al consumului de pornografie asupra vieții lor și asupra capacității lor de a obține sau de a menține o relație.”

Odată ce ai început, este destul de dificil să te oprești

Lee Fernandes, terapeut principal la UKAT Group, spune, de asemenea, că numărul de persoane pe care le tratează pentru consumul problematic de pornografie a crescut „semnificativ” în ultimii ani.

Ei primesc acum mai multe solicitări de ajutor de la persoane care se luptă cu consumul lor de pornografie în fiecare zi. Înainte de 2020, erau una sau două solicitări pe săptămână

Fernandes explică faptul că progresele tehnologice și accesibilitatea ulterioară a pornografiei facilitează accesul persoanelor de toate vârstele la conținutul sexual online. El crede că acest lucru contribuie la creșterea numărului de persoane care solicită ajutor pe care a experimentat-o.

„Nu este foarte greu pentru cineva să își scoată telefonul, să intre pe un site și să se uite la pornografie, indiferent dacă are 12 ani sau 60 de ani”, spune el. „Este destul de îngrijorător”.

Potrivit lui Fernandes, alte motive pentru care oamenii se uită la pornografie online includ curiozitatea, plictiseala, reducerea stresului și lipsa de satisfacție sexuală.

Deși utilizarea pornografiei poate începe din aceste motive, Fernandes o descrie ca fiind „foarte dependentă”.

„Satisface acel sistem de recompensare cu dopamină”, explică el. „Odată ce începi, este destul de dificil să te oprești”.

Cu toate acestea, deși utilizarea problematică a pornografiei poate imita o dependență, aceasta nu este recunoscută ca atare din punct de vedere al diagnosticului.

În schimb, este clasificată drept utilizare pornografică online problematică (POPU) sau comportament compulsiv.

Pentru persoanele care dezvoltă această relație cu pornografia, efectele pot fi negative.

Iar pentru cei mai tineri din societate, care cresc având la îndemână conținut pornografic gratuit și dur, impactul supraexpunerii timpurii poate fi de mare amploare.

Comisarul pentru copii din Anglia promovează și protejează drepturile copiilor.

O cercetare recentă a biroului său a constatat că, în 2023, 10% dintre copii au văzut pornografie până la vârsta de nouă ani și 27% au văzut-o până la vârsta de 11 ani.

„Tinerii îmi spun că expunerea lor la pornografie este larg răspândită și normalizată - vârsta medie la care copiii văd pentru prima dată pornografie fiind de 13 ani”, a declarat Dame Rachel de Souza, actualul comisar pentru copii, pentru BBC.

„Pornografia nu se mai limitează la site-urile dedicate adulților - copiii îmi spun că pot vedea conținut violent, reprezentând acte sexuale coercitive, degradante sau care induc durere pe rețelele sociale. Implicațiile vizionării acestui tip de material sunt vaste - cercetările mele au arătat că utilizatorii frecvenți de pornografie sunt mai susceptibili de a se angaja în acte sexuale agresive din punct de vedere fizic.”

De Souza adaugă că este „vital” ca educația sexuală și relațională de înaltă calitate să primească aceeași importanță ca și alte materii, pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă că pornografia este nerealistă.

Silva Neves, un psihoterapeut specializat în tratamentul comportamentelor sexuale compulsive, este de acord că vizionarea de filme porno la o vârstă fragedă poate avea un impact negativ.

Cu toate acestea, el subliniază că lipsa unei educații sexuale de calitate pentru tineri îi determină pe aceștia să caute informații în altă parte.

„Ei vor vedea apoi vulve fără păr”, spune el. „Vor vedea penisuri de 23 de cm.Vor vedea relații sexuale dure care durează 30 de minute și sufocare, și toate aceste lucruri, și vor gândi, 'ok, deci asta este sex'. Dar este mult mai ușor să arăți cu degetul spre pornografie și să spui că pornografia este problema.”

Courtney Daniella Boateng, în vârstă de 26 de ani, a început să se uite la filme porno când era la școala primară.

Pentru ea, acest lucru a fost determinat parțial de lipsa unei educații sexuale adecvate. Ea explică faptul că orele de la școală erau axate pe biologia reproducerii, mai degrabă decât pe experiența sexului.

Ea spune că tabu-ul care părea să existe în jurul acestuia a făcut și mai fascinantă încercarea de a-l înțelege.

„Am ajuns să caut videoclipuri cu sex”, explică ea. „Era o ușă foarte largă care tocmai se deschisese într-o lume cu totul nouă.”

Pornografia îmi crease așteptări nerealiste

Courtney a început să se uite sporadic, uneori în weekenduri sau ocazional înainte de școală. Dar apoi, spune ea, s-a transformat în aproape fiecare zi.

„Atunci am început să realizez că acest lucru are un efect negativ asupra mea, deoarece fac asta mult prea des”, spune ea.

Courtney și-a pierdut virginitatea când avea 18 ani - un moment pe care îl descrie ca fiind „teribil”.

„Niciodată nu am simțit că viața reală se potrivește cu entuziasmul... pe care îl obțineam uitându-mă la filme porno sau masturbându-mă”, spune ea.

Courtney a realizat în cele din urmă că avea o dependență nesănătoasă de pornografie.

„Întotdeauna mă luptam să mă opresc și asta mă făcea să mă simt neputincioasă”, spune ea.

A încetat să se mai uite la filme porno la 20 de ani și a decis să devină celibatară. Împreună cu logodnicul ei, s-au angajat la abstinență până după nuntă.

Pentru Shaun, obiceiul său excesiv cu pornografia l-a făcut să fie „epuizat” de masturbare.

„Cred că rolul pe care l-a jucat pornografia a fost că mi-a distorsionat sentimentul de sine și mi-a dat o dismorfie în ceea ce privește sexul, corpul sau penisul meu”, spune el.

Cu toate acestea, experții spun că este important să recunoaștem că, pentru mulți oameni, este posibil să aibă o relație sănătoasă cu pornografia. Pentru unii, ar putea exista chiar beneficii.

De exemplu, cercetările efectuate de British Board of Film Classification (BBFC) sugerează că pornografia oferă tinerilor nesiguri de sexualitatea lor o modalitate de a se înțelege mai bine.

''Trebuie să ne amintim că o relație nesănătoasă cu pornografia apare doar atunci când individul și-a pierdut puterea de a alege; el nu poate funcționa normal în viața de zi cu zi fără să se uite la pornografie”, conchide Fernandes.

„Îi îndemnăm pe toți cei care cred că se încadrează în această categorie să caute ajutor profesional. M-a lăsat cu o mulțime de deprinderi de făcut”, spune Courtney. „A trebuit să învăț ce a fost sexul realist.A trebuit să învăț să-mi iubesc corpul și să nu-l compar cu corpurile altor femei.A trebuit să învăț să iubesc și să nu obiectific oamenii, bărbați și femei. Și nu doar să-i văd ca obiecte sexuale, ci să-i văd ca oameni. Dacă aș putea da timpul înapoi, nu l-aș fi început.”

Pentru Shaun, renunțarea este una dintre „cele mai bune decizii” pe care le-a luat vreodată.

„Dependența m-a făcut să pierd legăturile, iar acum încerc să fiu conectat la oamenii pe care în general îi iubesc și la care țin cu adevărat”, spune el.