Test de cultură generală: „Trecea fanfara militară“

Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes, într-un test de cultură generală inedit.

1 În ce an a fost 1 Decembrie decretată Zi Națională?

a. 1947.

b. 1990.

c. 1918.

2 Ce este acluofobia?

a. Teama de înălţimi.

b. Teama de a te spăla.

c. Teama de întuneric.

3 Ce ţară a fost atacată de Japonia în 1904?

a. Coreea.

b. Rusia.

c. China.

4 Prin ce trecătoare se face legătura între Moldova şi Maramureş?

a. Pasul Tihuţa.

b. Pasul Prislop.

c. Pasul Şetref.

5 Cine este considerat inventatorul comunicaţiilor radio?

a. Samuel Morse.

b. Guglielmo Marconi.

c. Alexander Graham Bell.

6 Ce pictor român suprarealist a realizat portretul „Hitler“ (1934), prin care îl înfăţişa pe viitorul dictator desfigurat?

a. Victor Brauner.

b. Jules Perahim.

c. Jacques Herold.

7 Ce personaj are cap de măgar în „Visul unei nopţi de vară“, de William Shakespeare?

a. Puck.

b. Oberon.

c. Nick Bottom.

8 Ce zeu din mitologia greacă e patronul muzicii şi dansului?

a. Dionis.

b. Hefaistos.

c. Apollo.

9 Ce afecţiune congenitală e caracterizată de prezenţa a 47 de cromozomi?

a. Sindromul Patau.

b. Sindromul Down.

c. Sindromul Turner.

10 Cine cânta „Trecea fanfara militară“?

a. Dan Spătaru.

b. Mihai Constantinescu.

c. Benone Sinulescu.

11 Ce ţară a produs gaz neuroparalizant, folosindu-l ca armă chimică în Al Doilea Război Mondial?

a. Japonia.

b. Germania.

c. Italia.

12 Ce filosof a rămas în istorie prin teoria că apa e esenţa întregii materii?

a. Thales din Milet.

b. Heraclit.

c. Anaximandru.

13 Cine interpretează melodia „I Just Called to Say I Love You“ (1984)?

a. Ray Charles.

b. Elton John.

c. Stevie Wonder.

14 Care dintre următorii actori joacă în „Green Book: O prietenie pe viaţă“, care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2019?

a. Viggo Mortensen.

b. Joaquin Phoenix.

c. Daniel Day-Lewis.

15 În ce an a fost efectuată prima emisiune radio, în limba română?

a. 1920.

b. 1925.

c. 1930.

16 Ce sport l-a făcut celebru pe americanul Lary Bird?

a. Baschet.

b. Box.

c. Fotbal american.

17 Care este unitatea monetară oficială a Mexicului?

a. Dolar mexican.

b. Peso mexican.

c. Quetzal.

18 În ce bătălie celebră şi-a pierdut viaţa amiralul Nelson?

a. Bătălia de la Austerlitz.

b. Bătălia de la Waterloo.

c. Bătălia de la Trafalgar.

19 În ce stat american se află Silicon Valley – centrul industriei de componente electronice?

a. California.

b. Nevada.

c. New Jersey.

20 Ce post de radio a anunţat, pe 18 aprilie 1930, la buletinul de ştiri de la ora 20.45: „Nu sunt ştiri“?

a. Radio France Internationale.

b. Vocea Americii.

c. BBC.

21 Cine a înfiinţat Şcoala Naţională de Arte Frumoase din Bucureşti?

a. Theodor Aman.

b. Theodor Pallady.

c. Nicolae Tonitza.

22 Runele sunt literele care erau folosite, în Evul Mediu Timpuriu, în...

a. Mezoamerica.

b. Siberia.

c. Scandinavia.

23 Directorul cărui ziar a fost Pamfil Şeicaru?

a. „Cuvântul“

b. „Curentul“.

c. „Universul“.

24 Cum se numeşte fructul fagului?

a. Alună.

b. Ghindă.

c. Jir.

25 Dacă bandă FM înseamnă difuzare radio prin modulaţie în frecvenţă, bandă AM înseamnă...

a. Modulaţie în amplitudine.

b. Modificare de altitudine.

c. Modul automat.

26 Ce înseamnă „matroz“?

a. Marinar.

b. Beat.

c. Ciomag.

27 „Codul lui Hammurabi“ e o culegere de legi a imperiului antic...

a. Hitit.

b. Akkadian.

c. Babilonian.

Răspunsurile corecte:

1. b. 1990.

2. c. Teama de întuneric.

3. b. Rusia.

4. b. Pasul Prislop.

5. b. Guglielmo Marconi.

6. a. Victor Brauner.

7. c. Nick Bottom.

8. c. Apollo.

9. b. Sindromul Down.

10. a. Dan Spătaru.

11. b. Germania.

12. a. Thales din Milet.

13. c. Stevie Wonder.

14. a. Viggo Mortensen.

15. b. 1925.

16. a. Baschet.

17. b. Peso mexican.

18. c. Bătălia de la Trafalgar.

19. a. California.

20. c. BBC.

21. a. Theodor Aman.

22. c. Scandinavia.

23. b. „Curentul“.

24. c. Jir.

25. a. Modulaţie în amplitudine.

26. a. Marinar.

27. c. Babilonian.