Cât costă și cât durează încărcarea unei mașini electrice pentru 700 km parcurși

Parcurgerea a circa 700 de kilometri poate necesita încărcari repetate ale unei mașini electrice și, implicit, un timp mai mare de așteptare, pe care șoferul îl poate folosi pentru a se mișca puțin.

Drumul de la Stockholm până la Copenhaga, aproximativ 670 de kilometri, parcurs cu o Tesla Model 3 Dual Motor Long Range, a avut nevoie de patru încărcări, în condițiile în care șoferul a plecat la drum cu 15% din baterie și a ajuns cu 23%, scriu jurmaliștii de la DailyDriven în urma test-drive-ului efectuat.

„Am avut nevoie de 4 încârcări care ne-au costat 330 de lei în total. Important de menționat că am plătit în medie, 2,5 lei per kw. Am încărcat de 3 ori la Tesla Supercharger și o dată la Ionity și am ajuns cu 10% mai multă baterie decât la plecare”, scrie sursa citată.

Jurnalliștii povestesc că au avut patru opriri pentru alimentarea cu energie, în două dintre acestea putând mânca ceva la un restaurant, în timp ce la a treia oprire au luat o cafea și s-au dezmorțit 15 minute. Timpul total petrecut la încărcat a fost de aproximativ de o oră și 40 de minute.

„Tesla a consumat 49 de lei per 100 de km parcurși. 49 de litri la sută înseamnă un consum de 6.5l/100 de km pentru o mașină termică. Însă aici trebuie trecut astfel: Pentru ca o termică să alerge la fel de tare ca Tesla pe gabaritul ei, un consum la drum lung ar fi greu să scadă sub 10, ceea ce ar înseamna că pe același drum s-ar cheltui 500 de lei minim”, arată sursa citată, precizând că aceeași distanță parcursă în oraș, cu încărcări acasă, în România, ar genera costuri de 3 ori mai mici pentru mașina electrică.

Potrivit Comisiei Europene, ar trebui să fie instalate 3,5 milioane de puncte de încărcare până în 2030, ACEA considerând însă că acest număr este insuficient, estimeazând că vor fi necesare 8,8 milioane de puncte de încărcare. Atingerea acestui număr până în 2030 ar necesita instalarea a 1,2 milioane de încărcătoare pe an (sau peste 22.000 pe săptămână) - de opt ori mai mult decât ultima rată anuală de instalare.