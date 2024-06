Tenisul, dincolo de banii și faima lui Halep: Alexandra Cadanțu ne arată cu ce poți rămâne după o viață în sport

În România, avem impresia că tenisul înseamnă doar jucătoare bogate și mediatizate precum Halep, Cîrstea și Begu. De fapt, vorbim despre un sport dur căruia îi poți dedica o viață întreagă pentru ca, la final, să rămâi cu foarte puțini bani în cont, departe de lumina reflectoarelor.

În mijlocul nebuniei declanșate de Euro 2024 și participarea naționalei la turneul final din Germania, a trecut neobservată o știre din tenis. Și anume retragerea Alexandrei Cadanțu-Ignatik (34 de ani) din activitate.

Prezentă la emisiunea „Așii Tenisului“, difuzată de Digi Sport și moderată de Gabriel Morariu, bucureșteanca a anunțat că a luat decizia de a-și agăța racheta în cui. Ea a jucat ultimul meci, în februarie, la Transylvania Open, la Cluj: 2-6, 1-6 cu Anna Bondar, în turul I al calificărilor.

„Mi-e greu, sunt atâtea amintiri frumoase... Îmi amintesc cu drag și de momentele în care pierdeam și eram supărată. Dacă aș da timpul înapoi, aș începe din nou (n.r.- o carieră în tenis). Am început tenisul la 2 ani și tocmai de asta vreau să rămân în acest sport, face parte din viața mea. Rezultatele cele mai importante? Probabil, când am câștigat primul turneu ITF de 100.000 de dolari și finala WTA de la Monterrey. Acestea sunt unele dintre cele mai importante rezultate pe care le-am obținut“, a spus Alexandra. Care va rămâne în lumea „sportului-alb“ în calitate de antrenoare de tenis. Ea lucrează deja cu o junioară de perspectivă, Maia Burcescu (15 ani).

Accidentări pe bandă și probleme cu banii

Până să ajungă în acest punct al vieții, Alexandra Cadanțu – Cadanțu-Ignatik după căsătoria din 2021 cu bielorusul Uladzimir Ignatik, fost câștigător de Roland Garros la juniori – a avut o carieră marcată de momente grele.

Alexandra a debutat în calificările unui turneu WTA, în 2011, la Bogota (Columbia). Un an mai târziu, juca finala de la Monterrey și, chiar dacă a fost învinsă în ultimul act, ascensiunea ei era evidentă. După încă un an, în 2013, Cadanțu a atins semifinalele la Budapest Grand Prix, unde a fost învinsă de Simona Halep, scor 2-6, 6-7. Constănțeanca avea să câștige trofeul după finala cu Yvonne Meusburger.

În 2014, Alexandra a atins și cea mai bună clasare din cariera ei în circuitul WTA, urcând până pe 59. Din păcate pentru ea, au urmat accidentările care i-au oprit ascensiunea. Și, chiar dacă a mai jucat o finală WTA 125, la Bol Open, în Croația, ea n-a urcat niciodată mai sus de locul 148 WTA. În plus, lovită de probleme financiare, la un moment dat, a cerut chiar ajutorul fanilor pentru a putea juca în turnee.

„În primul rând, vreau să mulțumesc tutuor celor care m-au urmărit în toți acești ani, oameni care mi-au transmis gânduri bune și mesaje frumoase chiar și în perioada mai puțin bună din carieră mea. Am reușit să stau 3 ani printre primele o sută de jucătoare din lume și am ajuns cel mai sus pe poziția 59. Din păcate, chiar din în anul acela, 2014, am avut parte de multe accidentări care nu mi-au mai permis să joc sută la sută. Au fost perioade în care mă retrăgeam săptămânal de la turnee, plătind amenzi. Acesta e motivul pentru care n-am reușit să joc niciun meci 100% fizic în ultimii 4 ani. Al doilea motiv și cel pentru care am ales să deschid această campanie <<Gofundme>> e că îmi doresc o echipă cu care să mă pregătesc full-time, să nu mai fiu nevoită să merg singură la turnee, fără antrenor, pentru că toate astea să-mi dea șansă de a juca, din nou, la cel mai înalt nivel. Acum sunt sănătoasă, de câteva luni joc fără dureri, n-am mai avut retrageri, ceea ce e minunat. Și sunt pregătită să dau totul pentru tenis de acum înainte“, a fost mesajul prin care Cadanțu a cerut susținerea fanilor, în 2018, când ocupa locul 234 mondial.

În ciuda acestui apel, cariera Alexandrei n-a mai atins nivelul la care a sperat ea. Deși a avut trei ani în care a jucat mult, între 2021 și 2023, ea nu s-a mai apropiat de Top 100. Iar în tenis, dacă nu te afli în această zonă a clasamentului, te vei chinui, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. De aici, și decizia luată de Cadanțu de a se apuca acum de antrenorat. În palmaresul ei apar și 11 titluri la simplu și 12 la dublu, toate câștigate în circuitul ITF, un fel de liga secundă a tenisului feminin.

13 ani în circuitul WTA în cifre

*1.183.841 de dolari e suma adunată din premii în turnee. Cu precizarea că cel puțin jumătate din această sumă se duce pe taxe și impozite.

*503 victorii și 377 de înfrângeri.

*Două finale jucate și pierdute. Prima, în 2012, la Monterrey (Mexic), cu Timea Babos (4-6, 4-6). A doua, în 2017, la Bol (Croația), cu Alexandra Krunic (3-6, 0-3, abandon).

*Un titlu câștigat la dublu, la Bucharest Open 2014, alături de Elena Bogdan. Plus două finale pierdute, în 2012 și 2016. Prima la Rabat (Maroc), alături de Begu. A doua la Bucharest Open, împreună cu Katarzyna Piter.

*În cel mai bun moment al carierei, a atins locul 59 WTA, pe data de 6 ianuarie 2014.

Bilanț la turneele de Grand Slam

Competiție Cel mai bun rezultat

Australian Open Turul I (2012, 2013, 2014)

French Open Turul I (2012, 2013, 2014)

Wimbledon Turul II (2013)

US Open Turul I (2012, 2013)