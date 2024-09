Teama depășită de David Popovici. „Să nu creadă lumea că sunt arogant și nesimțit”

David Popovici este o sursă de inspirație pentru o mulțime de copii și de tineri, dar celebritatea vine la pachet și cu lucruri neapărat neplăcute, dar deranjante de la un punct încolo. Campionul olimpic a mărturisit că abia de câteva săptămâni reușit să-și învingă teama de a refuza pe cineva, iar reacțiile celor din jur au fost pozitive.

”Eu trebuie să-mi văd de felia mea, devenind tot mai bun în înot, pentru că perfecţionându-mi munca, pot să-i inspir pe alţii. Dacă ar fi ceva ce mi-aş dori şi eu, dar învăţ să mă adaptez la noua mea viaţă, ar fi să mă plimb prin parc sau pe stradă - nu sunt agasat, să fie clar -, dar uneori când vin 100-200 de oameni la tine şi îţi cer poze sau autografe, e obositor şi la un moment dat trebuie să refuz.

Ok, astea nu sunt probleme reale. Doar că, pentru mine, de când sunt mai cunoscut, este o problemă când vreau să mă relaxez sau să mă plimb prin locuri adevărate. De abia de două-trei săptămâni am învăţat că pot să refuz, eram stresat să nu creadă lumea că sunt arogant și nesimţit, dar reacţia a fost ok, aşa că mi s-a luat o piatră de pe inimă”, a declarat campionul olimpic în vârstă de 20 de ani, potrivit news.ro.

David Popovici, fericit că a avut familia aproape

David Popovici spune că nu ar fi devenit un campion dacă nu avea sprijinul familiei și al prietenilor. ”Mă consider unul dintre cei norocoşi, am avut alături de mine familie, prieteni, colegi, parteneri, colaboratori. Ei m-au ajutat să ajung omul care sunt şi de care sunt destul de mândru.

Întrebarea pe care mi-o pun şi al cărei răspuns încerc să-l găsesc este dacă a meritat tot efortul să ajung unde sunt: OK, sunt primul şi al treilea la probele la care am evoluat. Acum înţeleg că deşi a fost greu, cu siguranţă a meritat. Din nou, nu contează cât de talentat eşti, nu ai cum să reuşeşti fără oamenii potriviţi, fără sprijin”, a încheiat David Popovici.