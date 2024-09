România, patria talentelor irosite: cazurile care scot în evidența problema noastră cronică

Fotbalul românesc s-a specializat în furnizarea unor povești dramatice, cu jucători promițători care sfârșesc prin a deveni talente irosite.

Dacă am face o listă cu astfel de fotbaliști, locul 1 ar fi ocupat de Nicolae Mitea. Cândva, un star la marele Ajax, coechipier cu legendarul Zlatan Ibrahimovic. Suedezul a jucat fotbal, la cel mai înalt nivel, până la 41 de ani. În schimb, Mitea al nostru s-a retras oficial în 2014, la 28 de ani. Cu precizarea că, în realitate, fusese „retras“ mult mai devreme, de prin 2008, după ce a plecat de la Ajax.

Din păcate, „lecția Mitea“, extrem de dureroasă, n-a oprit reapariția unor asemenea drame sportive pentru alți fotbaliști români. Și, inclusiv acum, asistăm la situații bulversante, cu decăderea unor jucători din cauza unor alegeri greșite.

Cazurile pe care le vom prezenta mai jos sunt atât de deranjante, încât până și impresarul acestor jucători, Ioan Becali, a vorbit, răspicat, despre greșelile comise de acești băieți ale căror cariere au intrat deja pe o pantă descendentă.

Olimpija Ljubljana, prea mică pentru Pitu

Vândut de Farul Constanța, la Bordeaux, pentru 2 milioane de euro, Alexi Pitu (22 de ani) părea a fi pe drumul corect, în ianuarie 2023, când a ajuns în liga a doua franceză. Mai ales că Bordeaux țintea promovarea în Ligue 1. La un an și opt luni de la acel moment, Bordeaux a dispărut din cauza unui faliment. Iar Pitu își trăiește, din păcate, falimentul fotbalistic. Pentru că e fără echipă și, chiar dacă n-a rupt gura târgului la Bordeaux, are pretenții de mare jucător. Despre care a vorbit Ioan Becali, la Digi Sport.

„Olimpija Ljubljana, cea mai mare echipă din Slovenia, calificată în Conference League, avea nevoie de Pitu. Antrenorul lor spaniol și directorul sportiv m-au sufocat. Dar Pitu avea pretenții de Occident. De parcă dăduse vreo 40 de goluri și avusese nu știu câte meciuri, ca titular, în Franța... Slovenii mi-au zis că îi oferă lui Pitu salariul pe care îl avea și în Franța (n.r. – 25.000 de euro pe lună). Știți ce mi-a zis Pitu? <<Du-te domne, cine e Olimpija Ljubljana?>>. Și Sivasspor din Turcia era interesantă de Pitu. Sincer, în mod normal, pentru un asemenea fotbalist liber, de 22 de ani, ar fi trebuit să primesc 2000 de telefoane. Câte am primit? Unul, două... Și vreo trei echipe, toate din Europa de Est, au sunat la firma noastră de impresariat“, a povestit Giovanni.

Ușa închisă pentru români la Galata

Pe vremuri, românii făceau furori la Galatasaray Istanbul. E suficient să amintim niște nume care au evoluat, de-a lungul anilor, pentru această formație: Hagi, Popescu, Adi Ilie, Tamaș sau Florin Bratu.

În contul acestui trecut fotbalistic, în 2021, șefii turcilor au plătit 6,5 milioane de euro pentru Alexandru Cicâldău și 4,1 milioane de euro pentru Olimpiu Moruțan. Primul a fost adus de la Universitatea Craiova, iar celălalt de la FCSB. În acel moment, Ioan Becali, cel care a intermediat cele două mutări, a făcut o declarație vehementă: „Va trebui să zburde băieții ăștia! Mi-a zis preşedintele că, dacă nu confirmă ăştia doi (n.r. - Cicâldău şi Moruţan), nu mai calcă vreun picior de român pe aici!“.

Ce a ieșit? Moruțan și Cicâldău au dezamăgit crunt în singurul sezon, 2021-2022, petrecut la Galata. După care au început împrumuturile lor pe bandă. Moruțan a jucat, pe rând, la Pisa (Italia) și Ankaragücü (Turcia), revenind acum tot la Pisa, în Serie B, după ce s-a refăcut după o accidentare gravă.

Cicâldău a fost „plimbat“ la Ittihad Kalba (Emirate) și Konyaspor (Turcia), iar acum e disputat de FCSB și de Universitatea Craiova. Situația sa l-a dezamăgit pe Ioan Becali. „Nu știu ce va face Cicâldău, dar va trebui să piardă o parte din salariu lui mare, ca să joace. Important e să joace. Dacă vrea să ia salariul lui mare stă la Galata și se antrenează până în iarnă. Unui jucător îi stă bine cu jocul. Nici în zona arabă n-a putut să <<supraviețuiască>>, nici în Turcia. Are ocazia să se relanseze, are 27 de ani și jucând poate să rămână la echipa națională și să revină la Galata, pentru că mai are un an de contract. Totul depinde de el. Asta e meseria lui și trebuie să joace. Banii îi mai poate lua și după 27 de ani prin modul în care va juca, acolo unde se va duce“, a spus impresarul pentru „Fanatik“.

Ionuț Radu, de „umplutură“ la Inter

În 2019, Ionuț Radu era portarul României U21 la acel European memorabil în care tricolorii mici au prins semifinalele, sub comanda lui Mirel Rădoi. Legitimat încă de atunci la Inter Milano, Radu părea să aibă drum larg deschis spre fotbalul de elită.

Acum, la cinci ani distanță, Ionuț Radu a ajuns un portar de „umplutură“ la Inter Milano. Până să ajungă la acest punct, el a „îngropat“ această echipă, aflată în lupta pentru titlu pe finalul sezonului 2021-2022. Gafa românului în meciul Bologna – Inter (2-1) a trimis titlul în vitrina celor de la AC Milan. Apoi, în stagiunea 2022-2023, cea în care a fost împrumutat la Auxerre (Franța), Radu a comis-o din nou. Gafele sale din partida Auxerre – Lens (1-3) din ultima etapă au trimis formația franceză în liga secundă. În sezonul 2023-2024, Ionuț Radu a avut, în total, cinci apariții la Bournemouth (Anglia), unde a fost împrumutat de Inter.

Revenit acum în Italia, portarul român a irosit mai multe șanse de transfer, la Sassuolo și la Sampdoria, ambele aflate în Serie B din Italia. Drept urmare, în acest moment, e a patra opțiune pentru postul de portar, la Inter. Altfel spus, nu va juca, dacă nu-și va găsi o echipă, pe ultima sută de metri.

Adrian Rus, disperat după bani

Un alt fotbalist român, cu o situație incertă la ora actuală, e stoperul Adrian Rus (28 de ani). Acesta a fost în lotul României, la Euro 2024, și a bifat 15 minute în meciul cu Ucraina (3-0) și 4 minute în remiza cu Slovacia (1-1).

Rus s-a întors acum, la Pisa, club care îl împrumutase la Pafos (Cipru). În dialog cu „Fanatik“, Ioan Becali a explicat că ciprioții sunt interesați de transferul defintiv al fundașului român. Doar că acesta e disperat după bani, spre dezamăgirea impresarului.

„Adrian Rus se gândește doar la bani. Mai bine s-ar gândi să facă tot posibilul să joace bine, că apoi vin și banii. De exemplu, acum vrea să-l transfere Pafos. Pisa vrea 500.000 de euro pe el, dar ciprioții sunt dispuși să dea doar 350.000 - 400.000 de euro. I-am spus lui Rus că va avea același contract ca la Pisa. El m-a întrebat, ulterior, dacă în primul an va câștiga atât, apoi în al doilea an atât și tot așa. El să joace bine și să demonstreze și vor veni și banii“, a spus Giovanni.