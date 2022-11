Prețul umilinței la FCSB: Suma pentru care Dică s-a lăsat călcat în picioare de Becali

E o situație demnă de Dosarele X faptul că Gigi Becali (64 de ani) mai găsește antrenori pentru clubul pe care îl patronează, în ciuda faptului că se știe, în mod clar: odată ce ai bătut palma cu FCSB te transformi în „marioneta“ latifundiarului. Mai rău: și după ce îi execuți ordinele, ajungi să fii călcat în picioare de acesta!

Care e însă prețul pentru această umilință publică? În cazul lui Nicolae Dică (42 de ani), el a revenit pe banca roș-albaștrilor, efectiv, în genunchi! Pentru că, pur și simplu, a acceptat să lucreze, cel puțin la început de mandat, fără salariu!

„Am rămas în relații de prietenie cu Dică. I-am dat un teren mai ieftin cu 100.000 de euro. Terenul făcea 300.000, i l-am dat cu 200.000, i-am făcut reducere. Deci, am rămas în relații de mare prietenie cu el, nu că, vezi dom’ne, m-aș fi certat cu el. Nu, am fost în relații foarte prietenoase, iar oamenii pot oricând să colaboreze dacă sunt prieteni“, a dezvăluit Becali, la Pro Arena, în iulie, când l-a readus pe Dică pe bancă.

Iar tehnicianul de 42 de ani a confirmat că, cel puțin la început de mandat, a acceptat să lucreze gratis la FCSB, în contul reducerii primite în afacerea imobiliară! „Iau salariu dacă intrăm în Europa, dacă câștig campionatul. Salariul se ia la obiectiv. Până acum se spunea că antrenorii vin pentru bani, când vin la obiective, iar nu e bine. Nu vreau să mai comentez, a fost decizia mea, important e ca ceea am discutat cu patronul echipei să fie OK în continuare“, a spus Dică într-o conferință de presă, în iulie.

Cum FCSB a intrat, totuși, în grupele Conference League, cu Dică pe bancă, asigurându-și un câștig de peste 7 milioane de euro, cu siguranță, între timp, și în contul antrenorului a intrat o sumă de bani, lunar, drept salariu. Potrivit surselor din interiorul clubului, Dică a primit 10.000 de euro pe lună. Potrivit ultimelor informații, Dică a demisionat, astăzi dimineață, de la FCSB!