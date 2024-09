Mulțescu, aproape de Dinamo până la final: scrisoarea pentru foștii săi colegi, deosebit de emoționantă

Sportul românesc a mai pierdut o figură legendară. Pentru că, din păcate, astăzi s-a prăpădit Gheorghe Mulțescu, la 72 de ani.

Fost mare mijlocaș, dar și un antrenor cu un CV important, Mulțescu a făcut furori, la Dinamo. De referință rămâne dubla sa din meciurile cu Hamburg, în campania din Cupa Campionilor Europeni, ediția 1983/1984. Atunci, formația din Ștefan cel Mare a eliminat deținătoarea trofeului, în turul II. A fost 3-0 la București (goluri Augustin, Mulțescu și Orac) și 2-3 în returul din Germania, partidă în care au înscris Țălnar și, din nou, Mulțescu. Mai departe, bucureștenii au scos Dinamo Minsk, în sferturi, și s-au oprit în semifinale, după dubla cu Liverpool: 0-1 în deplasare, 1-2 acasă.

Potrivit Fanatik, anul trecut, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la dubla cu Hamburg, Mulțescu, deja bolnav, a lipsit de la sărbătoarea victoriei. A trimis însă o scrisoare emoționantă din care redăm unele fragmente: „Dacă un peștișor auriu mi-ar spune că îmi poate îndeplini o dorință nu aș alege sănătatea pentru că de acum încolo nu ne mai așteptăm la o tinerețe fără bătrânețe ci aș alege să mă întorc pe drumul umblat și să retrăiesc momentul Hamburg. Toată acea frumoasă nebunie, acea bucurie sinceră, acel vis ce ni s-a îndeplinit cu toate că eram atât de mici pentru un vis atât de mare. M-am întors cu tramvaiul de la meci împreună cu familia și eram atât de fericit, încât mi se părea că acel tramvai era cea mai minunată mașină care mă putea duce spre casă, unde să pot savura în liniște, în miez de noapte tot ce am trăit. Am visat la asemenea momente și ii mulțumesc lui Dumnezeu că acele vise s-au transformat în realitate. Iubesc Dinamo, iubesc fiecare fir de iarbă din gazonul pe care am călcat, vestiarele, tribunele, din care eram ovationați sau uneori injurați, iubesc amintirile și viața pe care mi-a oferit-o fotbalul in cadrul acestui club“.

Fanatik a notat că Mulțescu, bolnav de Alzheimer, a ajuns la spitalul Floreasca din cauza unei pneumonii. Și a fost internat într-o rezervă cu vedere la Stadionul Dinamo. Din păcate, în cursul zilei de joi starea sa s-a înrăutățit și s-a stins, astăzi.