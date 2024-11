Manchester City și Real, doi coloși prăbușiti: situația de neimaginat în care se află miliardarii Europei

Să cheltuiești milioane de euro, să iei unii dintre cei mai buni jucători ai planetei, să ai pe bancă doi antrenori de talie mondială, ca să înșiri, la final, înfrângerile, asta da o contraperformanță colosală!

Pe de altă parte, ce se întâmplă acum cu Manchester City și Real Madrid e printre motivele pentru care fotbalul a devenit „sportul-rege“. Pentru că e imprevizibil și, uneori, lipsit de logică. Iar aceste „ingrediente“ îl fac savuros.

Pep, golaveraj șocant: 3-8!

Manchester City, o formație care a pierdut cinci partide în total, în sezonul trecut, are acum trei înfrângeri la rând. Și un golaveraj șocant în această serie de coșmar: 3-8! După 1-2 cu Tottenham și 1-2 cu Bournemouth a venit acest 1-4 incredibil, cu Sporting Lisabona.

Și Pep Guardiola (53 de ani) mai are un motiv de insomnie: omul care tocmai i-a spulberat echipa în Ligă, portughezul Ruben Amorim (39 de ani), mai stă un singur meci pe banca celor de la Sporting, duminică, cu Braga. Apoi, va „ateriza“ în Anglia pentru a antrena Manchester United. Așadar, Guardiola se va mai intersecta cu el, după acest coșmar din Ligă.

Cum vede Pep ieșirea din criza actuală? Iată răspunsul său realist: „E o provocare grea, dar sunt aici. Îmi place asta, vreau să mă confrunt cu ea. Va fi un sezon dificil. O să încerc să-mi ridic jucătorii şi să trecem peste. Trebuie să încerc să găsesc o explicaţie. Uneori, e doar fotbal. Trebuie să acceptăm asta. Viaţa e aşa, sportul e aşa“.

Ancelotti, depășit de situație la Real

Nici Real Madrid, un alt colos al fotbalului european, nu o duce mai bine. După 0-4 cu Barcelona, acasă, în El Clasico, a venit acest eșec surprinzător, tot pe Santiago Bernabeu, 1-3 cu AC Milan.

„Real Madrid m-a întristat în meciul cu Milan. Sentimentul pe care îl am e că echipa i-a scăpat din mâini lui Ancelotti. Practic, cu schimbările pe care le-a făcut nu știa unde să ducă echipa și echipa n-a avut reacția potrivită, să încerce măcar să revină. Ce soluții pot fi căutate? În acest moment, foarte puține. Nu știu dacă Ancelotti are capacitatea de a reacționa. Nu știu dacă are capacitatea de a redresa toată situația și de a-i motiva pe acești jucători“, a spus fostul star al Realului, sârbul Predrag Mijatović (55 de ani) în presa spaniolă.

Liga Campionilor, etapa a 4-a

Marți

PSV Eindhoven – Girona 4-0

Slovan Bratislava – Dinamo Zagreb 1-4

Bologna – Monaco 0-1

Dortmund – Sturm Graz 1-0

Celtic – Leipzig 3-1

Lille – Juventus 1-1

Liverpool – Leverkusen 4-0

Sporting Lisabona – Manchester City 4-1

Real Madrid – AC Milan 1-3

Astăzi

Club Brugge – Aston Villa 19.45

Șahtior Donețk – Young Boys 19.45

Steaua Roșie Belgrad – Barcelona 22.00

Bayern Munchen – Benfica 22.00

Feyenoord – Salzburg 22.00

Inter Milano – Arsenal 22.00

PSG – Atletico Madrid 22.00

Sparta Praga – Brest 22.00

Stuttgart – Atalanta 22.00

Meciurile sunt transmise pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

Clasament

1. Liverpool 4 4 0 0 10-1 12

2. Sporting Lisabona 4 3 1 0 9-2 10

3. Monaco 4 3 1 0 10-4 10

4. Dortmund 4 3 0 1 13-6 9

5. Aston Villa 3 3 0 0 6-0 9

6. Manchester City 4 2 1 1 10-4 7

7. Brest 3 2 1 0 7-2 7

8. Inter Milano 3 2 1 0 5-0 7

9. Arsenal 3 2 1 0 3-0 7

10. Juventus 4 2 1 1 7-5 7

11. Leverkusen 4 2 1 1 6-5 7

12. Lille 4 2 1 1 5-4 7

13. Celtic 4 2 1 1 9-9 7

14. Dinamo Zagreb 4 2 1 1 10-12 7

15. Barcelona 3 2 0 1 10-3 6

16. Benfica 3 2 0 1 7-4 6

17. Real Madrid 4 2 0 2 9-7 6

18. AC Milan 4 2 0 2 7-6 6

19. Feyenoord 3 2 0 1 6-7 6

20. Atalanta 3 1 2 0 3-0 5

21. PSV Eindhoven 4 1 2 1 7-5 5

22. Stuttgart 3 1 1 1 3-4 4

23. PSG 3 1 1 1 2-3 4

24. Sparta Praga 3 1 1 1 4-6 4

25. Bayern Munchen 3 1 0 2 10-7 3

26. Girona 4 1 0 3 4-8 3

27. Club Brugge 3 1 0 2 2-6 3

28. Atletico Madrid 3 1 0 2 3-8 3

29. Șahtior Donețk 3 0 1 2 0-4 1

30. Bologna 4 0 1 3 0-5 1

31. Leipzig 4 0 0 4 4-9 0

32. Sturm Graz 4 0 0 4 1-6 0

33. Steaua Roșie 3 0 0 3 2-11 0

34. Salzburg 3 0 0 3 0-9 0

35. Young Boys 3 0 0 3 0-9 0

36. Slovan Bratislava 4 0 0 4 2-15 0

*La finalul acestei faze, locurile 1-8 vor avansa direct în optimi. Ocupantele locurilor 9-24 vor juca, tur-retur, play-off-ul optimilor. Iar echipele clasate pe locurile 25-36 vor fi eliminate din acest sezon european.