Gică Hagi: „Sunt ca meșterul Manole. Tot ce clădesc cade și o iau de la capăt. Nu am cum să progresez”

Gică Hagi a ieșit cu noi declarații prin care atrage atenția că nu mai poate duce clubul de unul singur. Managerul Farului Constanța a admis că o poate lua pe urmele lui Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool care a anunțat că ia o pauză nedeterminată în fotbal.

Durerea fostului mare internațional este lipsa unor investitori importanți la Farul. „Deocamdată muncesc, fac ce îmi place. Să vedem și eu, poate fac și eu cum a făcut Klopp. Și eu am vreo 14 ani de când tot muncesc. Doar muncă și în rest vom vedea. Sper să fiu fericit și după meciul cu FCSB. Să sărbătorim cu echipa”, a spus Gică Hagi într-o conferință de presă. Apoi nu s-a mai oprit aproape o jumătate de oră în care a explicat cât îi e de greu să țină o echipă.

„Noi nu avem în spate pe nimeni. Trebuie să vină oameni cu bani, care să creadă în acest proiect. Cum a făcut Rivaldo! Mai repede a crezut un străin în noi. Sunt oameni care au făcut bani în România și cred că Farul e cea mai rentabilă de aici. Nu are datorii, a produs performanță. E un oraș foarte bun, va veni și stadionul. Vom deveni un club foarte interesant.

Mai mult de atât nu poate

De acum, prioritatea mea e ca acești acești investitori să vină. Eu am făcut cât am putut. Mai mult de atât nu pot. Să nu credeți că Farul poate să meargă în Europa și să rupă în condițiile astea. Pe cel mai bun jucător îl vând, nu am cum să clădesc mai mult. La mine e ca meșterul Manole. Tot ce clădesc într-un an, la vară cade și o iau de la capăt. Asta înseamnă că mai mult nu am cum să progresez. Nu știu dacă am făcut minunea, totul a fost gândit. Dacă Farul și Dobrogea doresc mai mult de atât, trebuie să se schimbe planul”, a declarat Gică Hagi, citat de gsp.ro.

Managerul Farului a mai spus că vrea să ajungă mai sus, adică să meargă la o echipă cu pretenții din Europa și să rămână acționar minoritar la Farul: Cu mai mult de 10% nu voi rămâne în acționariat. Așa cred eu. Dacă nu se întâmplă, e clar că nu voi sta toată ziua să muncesc. Am muncit deja 14 ani pe 500 de euro salariu. Nu poate să meargă așa în continuare. Sunt și eu om, nu pot da mereu randament. Nu știu cât o să pot merge înainte. Vreau și eu să mă duc și să câștig, să mă duc undeva mai sus. Și eu vreau să fiu provocat. Atenție! Timpul meu se micșorează, anii trec. Nu pot face asta la nesfârșit”.