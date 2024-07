Dinamo vibrează: cea mai bună veste din ultimii mulți ani schimbă radical perspectivele clubului

Startul dezolant de sezon, cu un meci pierdut de la 2-0 la Cluj, a fost urmat de ceea ce ar putea fi cea mai bună veste din ultimii mulți ani pentru bucureșteni. Pentru că firma Renovatio, printre cele mai importante în sectorul energiei regenerabile, va prelua pachetul majoritar de acțiuni.

Dinamo, versiunea iulie 2024, suferă de „boala cronică“ pe care a dus-o „pe picioare“, între ianuarie – mai 2024: inabilitatea de a gestiona finalurile de meci.

La Cluj, trupa pregătită de Kopic a avut 2-0 pe terenul CFR-ului după 34 de minute, însă a „reușit“ să plece învinsă, scor 2-3, primind golul înfrângerii de la Tachtsidis, în minutul 90+3! Așadar, irosirea punctelor în minutul 90 sau dincolo de el a rămas „specialitatea casei“ pentru roș-albi. Vestea bună e că urmează o mare lovitură pe plan administrativ. Care, dacă s-ar concretiza, poate aduce cu ea și o îmbunătățire radicală a nivelului echipei din punct de vedere sportiv.

Potrivit jurnaliștilor Cătălin Mureșanu și Ștefan-Adrian Olteanu, de la prosport.ro, actualul acționar, Eugen Voicu, urmează să facă un pas înapoi pentru a permite firmei Renovatio să aibă un rol mai important. Deocamdată, Renovatio deține 21,67% din acțiunile clubului prin RNV Sport SRL.

Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii prosport.ro, la Dinamo urmează o majorare de capital social prin care participarea lui Eugen Voicu în acționariatul clubului se va micșora. Beneficiara acestei mutări va fi societatea Renovatio. Care deja a avut contribuții importante la bugetul clubului, investind aproximativ 10 milioane de euro, începând din septembrie 2023.

„Cât am putut să contribui, am făcut-o. Am ajuns într-o situație în care consider că e mai bine să fac acest pas. Lucrurile sunt așezate pe un făgaș. Direcția pe care am setat-o e bună, Dinamo e pe un drum corect. O să-mi păstrez un anumit procent din acțiuni, da. Va exista, cel mai probabil, cât de curând, o schimbare în Registrul Comerțului“, a explicat Eugen Voicu pentru jurnaliștii prosport.ro.

Borcea: „Dinamo se va bate la titlu!“

Comentând schimbarea care urmează la Dinamo, Cristi Borcea, fostul conducător al roș-albilor, s-a arătat încântat că Voicu va ceda o mare parte din acțiunile sale unor oameni cu resurse financiare mult mai mari.

„Voicu era la licurici, nu la pitici! Foarte corectă decizia lui. În primul rând, pentru el. Am spus din urmă cu o lună că n-are forţă financiară. Cei de la Renovatio sunt foarte tari, foarte serioşi. Îi cunosc pe toţi. Sunt mai mulţi băieţi, sunt foarte serioşi, foarte profesionişti. O să vedeţi că Dinamo se va bate la campionat şi va avea un buget de 20 de milioane de euro“, a spus Borcea, la Fanatik Superliga.

Renovatio Trading, un grup internațional

Ce reprezintă însă Renovatio Trading, firma care va juca un rol major în viitorul clubului Dinamo? Înființată în 2005, Renovatio e un grup internațional de companii, cu un portofoliu de proiecte de energie regenerabilă, mai precis în domeniul energiei eoliene, solare și hidro. Renovatio e proprietarul celei mai mari rețele de stații de încărcare a vehiculelor electrice din România.

Componența acționariatului, la ora actuală

Cum se vor schimba procentele din cadrul acționariatului clubului Dinamo e o chestiune care se va lămuri, în următoarea perioadă. La ora actuală însă, cifrele arată așa:

*Societatea Red&While Management = 80,77%

*Asociația Peluza Cătălin Hîldan = 12,06%

*Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, deținută de Nicolae Badea = 7,03%

*Dinamo Socios = 0,03%

*Dorin Șerdean prima firma Lotus = 0,01%

În cadrul Red%White Management, care deține pachetul majoritar de acțiuni, procentele sunt împărțite după cum se vede mai jos, potrivit gsp.ro:

*Eugen Voicu = 40,25%

*Andrei Nicolescu = 26,92%

*Renovatio (prin RNV Sport SRL) = 21,67%

*Team Sport Management SRL = 8,33%

*Dan Gătăianțu = 2,83%

Superliga, ediția 2024-2025, prima etapă

Vineri

Farul – Unirea Slobozia 0-1

Hermannstadt – Craiova 0-0

Sâmbătă

Sepsi – Poli Iași 1-0

UTA – Rapid 1-1

FCSB – U Cluj 1-1

Duminică

CFR Cluj – Dinamo 3-2

Luni

Botoșani – Oțelul 18.30

Petrolul – Buzău 21.30