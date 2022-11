Dinamo, momită cu un nou investitor. "Are zeci de miliarde din petrol. A zis că face el stadion"

Dinamo ar putea să scape de problemele financiare care au dus la decăderea clubului. Perioadă neagră în care echipa "câinilor” a fost patronată de diverși oameni de afaceri, unul mai dubios ca altul, s-ar putea încheia cu happy end.

Retrogradată în liga secundă pentru prima dată în cei 74 de ani de istorie, Dinamo ar putea fi preluată de investitor din zona arabă. Constantin Anghelache, fost președinte al clubului pe vremea lui Ionuț Negoiță, a declarat pentru gsp: "Chiar eu pot divulga că am fost și sunt în contact cu cineva din Arabia, care mi-a spus că vrea să investească neapărat într-un club de fotbal din România care are perspective. Și a zis că s-a gândit la Dinamo. S-a întâmplat asta în urmă cu o lună și jumătate. Această persoană are câteva zeci de miliarde din petrol”.

Anghelache a continuat: ”De unde interesul? Fiindcă un nepot de-ai lui a făcut facultatea la București, mi-a fos mie student. El venea la meciuri, iar omul a avut această idee. A zis: 'Nu mă bag în această discuție până când nu se întâmplă trei lucruri. Dinamo să aibă un singur finanțator, nu mă interesează nici PCH, nici ce vorbiți voi.

Arabul ar face stadion în 2-3 ani

Pe mine mă interesează ca acest club să aibă un singur proprietar, să fie 100% posesorul al acțiunilor. Voi negocia doar cu acea persoană și vom stabili cât dorește. Îi voi da cât dorește și poate vom cădea la un acord'”.

"Al doilea lucru dorit de el: insolvența să aibă un plan clar de plată a datoriilor către creditori. Dacă instanța aprobă noul plan de organizare, înseamnă că ar rămâne două milioane de ceva, așa am înțeles. Omul a spus că le-ar da imediat două milioane de euro oamenilor.

Mi-a spus: 'Nu mă intereseză Dinamo de alaltăieri. În momentul în care voi lua clubul, mă vor interesa rezultatele de aici încolo'. Mai e problema stadionului. Mi-a zis: 'Eu nu pot discuta cu Ministerul de Interne? Dar eu nu găsesc 21 de hectare să-mi fac eu stadionul meu în 2-3 ani?'.

Vrea să facă o investiție în România, să investească în construcția unei baze sportive. Mi-a spus că a fost la Arena Națională și că e surprins că o asemenea construcție extraordinară nu are nici măcar 500 de metri pătrați de spații comerciale. A spus că-și face baza lui sportivă și spații comerciale pe care le închiriază, ca să obțină venituri suplimentare", a concluzionat Constantin Anghelache, pentru sursa citată.

Dinamo stă pe un butoi cu pulbere

Dacă planul de reorganizare trece, pe 21 noiembrie, atunci Asociația PCH, care a investit peste 3 milioane de euro în ultimii ani, bani donați de suporteri, devine principal acționar, cu peste 99 la sută din acțiuni, însă ceilalți acționari ai clubului din Groapă, Nicolae Badea și Dorin Șerdean, încearcă să împiedice această variantă.

După 13 etape, Dinamo are 18 puncte și este la 4 lungimi de poziția a 6-a, ocupată de Gloria Buzău.