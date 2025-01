Dan Șucu face prima mutare. Fotbalistul de la Genoa care e trimis să întărească Rapidul

Dan Șucu a preluat formația italiană Genoa și a făcut deocamdată doar ajustări în conducerea clubului. Săptămâna viitoare va face prima mutare și la nivel de jucători, un atacant al grupării din Peninsulă urmând să întărească Rapidul.

David Ankeye este așteptat la mijlocul săptămânii viitoare în cantonamentul vișiniilor din Dubai, pentru a intra sub comanda lui Marius Șumudică. Fotbalistul nigerian de 22 de ani are însă o problemă: de când a sosit la Genoa, fix în urmă cu un an, nu a marcat niciun gol. El a fost cumpărat de la Sheriff Tiraspol în schimbul a 2,5 milioane de euro și a jucat 11 meciuri în toate competițiile pentru echipa italiană.

David Ankeye a fost dorit și de FCSB

Ankeye are un salariu lunar de 50.000 de euro, care urmează a fi împărțit și plătit de ambele cluburi, scrie gsp.ro. Nigerianul a fost pe lista lui Gigi Becali la FCSB, care era dispus să plătească 800.000 de euro în schimbul jucătorului, dar Genoa a achitat de 3 ori mai mult.

Rapid va ajunge mâine la Dubai, urmând să efectueze cantonamentul de iarnă până pe 16 ianuarie, perioadă în care va susține și trei meciuri amicale, cu o echipă din Emiratele Arabe Unite (9 ianuarie), Ulsan HD (Coreea de Sud), pe 14 ianuarie, și Shanghai Port (China), pe 15 ianuarie.