Cum a reacționat Mircea Lucescu după ce a aflat că Pele s-a stins din viață

Legendarul Pele s-a stins din viață la aproximativ o lună după ce a fost internat în spital. Mircea Lucescu, singurul român cu care Pele a făcut schimb de tricouri, a reacționat după ce a aflat teribila veste.

Pele a jucat alături de naționala Braziliei împotriva selecționatei României la mondialul din 1970 din Mexic, pe care l-a și câștigat. În partida câștigată de brazilieni cu scorul de 3-2, la Guadalajara, Mircea Lucescu a făcut schimb de tricouri cu legendarul Pele.

Fostul mare internațional român a vorbit despre decesul celui mai bun fotbalist al tuturor timpurilor. El a dezvăluit că încă mai păstrează tricoul lui Pele pe care nici măcar nu l-a spălat.

”România are ceva de la Pelé. Tricoul lui este la mine. Nici nu l-am spălat de atunci, are încă urme de iarbă. Eram destul de aproape de el ca vârstă. Avea o imagine extraordinară, îl priveam ca pe un extraterestru.

În ianuarie 1970, cu o jumătate de an înaintea turneului final, am fost în turneu în Brazilia. Și am locuit la Plaza, pe vestita Copacabana, același hotel la care au venit și brazilienii pentru vizita medicală și testele fizice”, a declarat Lucescu, potrivit Sport.ro.

Cum a fost întâlnirea cu legendarul fotbalist brazilian

Mircea Lucescu și-a amintit de momentul întâlnirii cu Pele. El a povestit că a discutat cu Pele și ceilalți coechipieri ai săi. Și-a amintit și de faza în care Rică l-a luat în brațe pe Pele.

„Am stat câteva zile împreună. Rică le-a ieșit în față și l-a luat în brațe pe Pelé, așa, mai tare, l-a strâns puțin. Am discutat atunci cu el, cu ei, ceea ce ne-a ajutat, pentru că i-am văzut cum sunt. Înainte, ne era puțin teamă de ei. Apoi, acea teamă a dispărut, chiar dacă ne-au impresionat cu constituția lor fizică. Nu eram obișnuiți să vedem brazilieni atât de bine fizic, chiar și cei mici, cu musculatura dezvoltată...

Avea tot ce îi trebuie pentru marea performanță, la cel mai bun nivel. Tehnic, fizic, tactic, totul era la înălțime. Am mai spus, era ca Michael Jordan, un lider. Fantastic pe teren. De-o exigență maximă cu el și cu coechipierii. Chiar rău cu colegii, nu mai zic de adversari, pentru că nu accepta altceva decât victoria”, a mai spus Lucescu.