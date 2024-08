Cu Dumnezeu înainte în Liga Europa: FCSB invocă divinitatea după aflarea adversarelor

FCSB și-a aflat adversarele din noul format al Ligii Europa, iar rezultatul e pe placul lui Gigi Becali. Adevărul a explicat aici de ce latifundiarul își va freca mâinile de bucurie, indiferent de rezultatele partidelor din toamnă / iarnă în Europa League.

La scurt timp, Becali a avut o intervenție la Fanatik Superliga în care a confirmat că, într-adevăr, e încântat de rezultatul tragerii la sorți. Doar că, în stilul său caracteristic, Becali a invocat divinitatea și a dus discuția într-o zonă fără legătură directă cu fotbalul, după cum se poate vedea mai jos.

La fel de încântat ca patronul FCSB-ului a fost și antrenorul Mihai Pintilii, cel care, alături de Elias Charalambous, preia comenzile lui Becali, telefonic, și le pune în practică în timpul meciurilor. Acesta a vorbit, la Digi Sport, după tragerea la sorți de la Monaco.

Ce a spus Gigi Becali?

*Ce-am zis eu? United acasă și afară cu PAOK, ca să ne ducem la Sf. Dimitrie. Dumnezeu mi-a făcut exact cum am vrut. Mi-a zis: <<Uite, pentru că te-am amărât, că nu meritai să ieși din Liga Campionilor, dar îți voi da poftele, să vadă lumea toată că ce spui tu Eu împlinesc ție>>.

*Nu ieșeau așa de bine, nici dacă le puneam cu mâna. Mă înțelegi? Noi nu puteam să le alegem așa de bine! În situația asta, noi putem să intrăm în primăvara europeană chiar dacă vorbeam cu Meme (n.r. – managerul Mihai Stoica) că dăm de balauri și e vai de capul nostru.

*Le-a aranjat Dumnezeu și putem să ne calificăm și în primăvara europeană. Totul e extraordinar. Hoffenheim e o echipă mai puternică, Manchester United, chiar dacă e puternică, o voiam la București. Sunt echipe pe care le putem învinge cu puțin noroc. E bună treaba. Nu e exclus să o batem pe Manchester United, n-am bătut-o pe Chelsea? A fost aceeași situație. Bravo, tată. O să batem patru echipe. Șă știi că e o grupă bună, nici noi nu le alegeam așa.

Ce a declarat Mihai Pintilii?

*Am țipat în casă, cu băiatul meu, când am văzut că am picat cu Manchester United. Voiam cu ei sau cu Tottenham.

*Pentru noi e o grupă și cu echipe de nivelul nostru, dar și cu echipe puternice. Ne bucurăm. O să avem meciuri interesante, frumoase, o să fie o experiență bună pentru băieți și sper să profite de această grupă. Va fi o experiență pentru toată lumea, ne bucurăm că jucăm cu Manchester United acasă. Cu siguranță va fi stadionul plin. Despre nivelul lui Manchester United nu mai avem nimic de spus.

*Rangers, Manchester United, PAOK, Olympiakos, Hoffenheim sunt echipe puternice. Cu celelalte, vor fi șanse 50-50. Despre Midtjylland vorbeam cu Elias (n.r. – Elias Charalambous) acum două zile, ne uitam la meciul lor cu Slovan. Am zis că ar fi bine să picăm cu ei. Ne jucăm șansa, n-avem nimic de pierdut. Ne bucurăm că suntem aici, ne vom duela cu ei.

*Va fi interesant și meciul cu Răzvan Lucescu, cu PAOK. Elias își dorea foarte mult să picăm cu PAOK. Mă bucur pentru el că am picat cu PAOK. La Salonic va fi o atmosferă extraordinară.