CSM Constanța, depunctată din cauza unei datorii către fostul jucător Laurențiu Toma: „Regulamentele FRH sunt aplicate după bunul plac”

CSM Constanța aduce clarificări și face acuzații după ce a fost depunctată cu un punct de Comisia de Disciplină a Federația Română de Handbal, pe fondul datoriei de 54.000 de euro pe care clubul dobrogean ar avea-o către Laurențiu Toma.

„Clubul Sportiv Municipal Constanța nu a preluat niciodată contractele numiților Toma Laurențiu Mihai ori Stănescu Rudi Ionuț de la Asociația Handbal Club Dobrogea Sud având în vedere că aceștia nu și-au manifestat intenția de a-și continua activitatea în cadrul clubului nostru.(foto 1 și foto 5 – cereri înregistrate) Aceasta era o condiție obligatorie, stipulată în articolul 7, „Preluarea unei echipe” din Regulamentul de Organizare și Desfășurare a Competițiilor Naționale de Handbal în vigoare de la data la care echipa de handbal masculin a Clubului Sportiv Municipal Constanța a fost înființată și a preluat echipa și locul Asociației Handbal Club Dobrogea Sud” se arată într-un comunicat de presă transmis redacției „Adevărul” de CSM Constanța.

„A depus o cerere de continuare a activității la CSM Constanța”

Clubul arată că, în ciuda acestor aspecte, Laurențiu Toma ar fi solicitat ulterior comisiilor cu atribuții jurisdicționale ale Federației Române de Handbal plata remunerațiilor aferente unui contract de activitate sportivă încheiat cu Asociația Handbal Club Dobrogea Sud, contract ce nu ar fi fost asumat de Clubului Sportiv Municipal Constanța.

„Suma revendicată se ridică la aproximativ 270.000 EUR, iar ca „dovadă” a faptului că și-a exprimat intenția de a-și continua activitatea în cadrul clubului nostru a depus o cerere de continuare a activității la Clubul Sportiv Municipal Constanța (foto 2) fără a face dovada înregistrării sau comunicării acesteia către clubul nostru și fără a purta vreun număr de înregistrare. Mai mult, spre a dovedi „înregistrarea” unor astfel de cereri (admițând implicit că acestea nu au fost înregistrate și comunicate clubului nostru) a solicitat audierea unor martori pentru dovedirea acestor aspecte, ce nici măcar n-au fost audiați de către Comisiile Federației Române de Handbal, aspecte ce nu le-au împiedicat să concluzioneze în mod nelegal și în ciuda evidenței cum că acest contract ar fi fost preluat de către Clubul Sportiv Municipal Constanța”, se mai arată în comunicat.

CSM Constanța arată că respectivele contracte au fost „adaptate” din mers

Potrivit CSM Constanța, ambele contracte prezentate Federației Române de Handbal de către Laurențiu Toma Laurențiu și Rudi Stănescu „poartă în mod bizar același număr de înregistrare de la Asociația Handbal Club Dobrogea Sud (nr. 224 din 10.01.2022)(foto 3 și Foto 4)”

Clubul spune că respectivele contracte au fost încheiate pentru o perioadă de cinci ani și sunt semnate într-un mod „neobișnuit”.

„Domnul Toma Laurențiu Mihai semnează ca reprezentant al Asociația Handbal Club Dobrogea Sud în contractul domnului Stănescu Rudi și invers, domnul Stănescu Rudi semnează ca reprezentant al Asociația Handbal Club Dobrogea Sud în contractul domnului Toma Laurențiu Mihai, cu remunerații deosebit de augmentate. În plus, aceste contracte au fost înregistrate la Federația Română de Handbal în luna ianuarie 2022, sub un număr de ordine din cinci cifre (Foto 3 si Foto 4), care nu corespunde secvenței numerelor de înregistrare în registrul contractelor de activitate sportivă a acestei Federații. Este de remarcat faptul că acest registru a ajuns la un număr de ordine de cinci cifre abia peste mai mult de jumătate de an de la data pretinsă a înregistrării acestor contracte, în august 2022, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la autenticitatea și validitatea înregistrării menționate”, explică CSM Constanța.

Clubul adaugă că aceste contracte „semnate de Toma Laurențiu Mihai pentru Stănescu Rudi și viceversa” au fost încheiate cu Asociația Handbal Club Dobrogea Sud în condițiile în care, la data pretinsă a încheierii acestora, aceștia aveau deja contracte în vigoare.

„În concret, în luna iulie 2022, pentru decontarea ultimei tranșe din contractul de finanțare nr. 162474/17.08.2021 la Primăria Municipiului Constanța, au fost depuse alte contracte, respectiv pentru Stănescu Rudi Ionuț: Contract de activitate sportivă înregistrat la Federația Română de Handbal sub nr. 5119 din 12.08.2020, având o valabilitate de 4 ani, respectiv până la data de 30.06.2024, împreună cu Actul adițional înregistrat la Federația Română de Handbal sub nr. 6443 din 08.03.2021; pentru Toma Laurențiu Mihai: Contract de activitate sportivă înregistrat la Federația Română de Handbal sub nr. 3851 din 04.10.2019, cu o valabilitate de 5 ani, până la data de 30.06.2024, și Actul adițional cu nr. 7002 din 20.07.2021, înregistrat la Federația Română de Handbal”, indică același comunicat.

CSM Constanța: Președintele Din nu este străin de încălcarea regulamentelor”

Clubul Sportiv Municipal Constanța mai spune că, în cadrul litigiilor desfășurate în fața comisiilor cu atribuții jurisdicționale, a întâmpinat numeroase nereguli și că unele hotărâri au fost pronunțate fără a fi măcar semnate de membrii Comisiei, în altele nefiind nici măcar citați pentru termenele fixate pentru judecarea cauzelor.

„În alte cazuri am fost citați dar cu mențiunea că ședința este secretă ori se desfășoară fără prezența părților iar într-una din situații când am fost invitați să ne precizăm poziția la o anumită ședință a Comisiei de Disciplină, la data și ora la care reprezentanții Clubului Sportiv Municipal Constanța s-au prezentat au aflat că de fapt ședința se desfășura la o altă oră decât cea la care citarea avuse loc. Ultima din acest lung șir de nelegalități s-a consumat ieri, solicitându-ni-se de către Comisia de Disciplină să formulăm un punct de vedere până la data de 15 octombrie 2024, însă hotărârea disciplinară a fost pronunțată fără ca termenul să expire”, mai arată clubul.

CSM Constanța precizează că în toate aceste situații, argumentele, cererile sau apărările Clubului nu au fost analizate de către comisiile jurisdicționale ale Federației Române de Handbal, „care par să fie mai preocupate de execuția Clubului Sportiv Municipal Constanța și satisfacerea intereselor grupului organizat de influență compus din președintele Federației Române de Handbal domnul Din Constantin, membrul al Consiliului de Administrație domnul Stănescu Rudi totodată președinte al Asociației Handbal Club Dobrogea Sud și colaboratorul său apropiat, domnul Toma Laurențiu Mihai, vicepreședinte al aceleiași asociații”.

„A stat, frumos, acasă”

În același comunicat, CSM Constanța susține că Laurențiu Toma s-a mutat în Municipiul Brașov și „de peste doi ani de zile nu a participat la nicio activitate a clubului nostru, susținând că nu îi este permisă prezența, deși nu a putut face dovada nici măcar a unei cereri adresată în acest sens către club”:

„Cu alte cuvinte, a stat, frumos, acasă. Asta în condițiile în care nici măcar nu avea carnet de antrenor vizat, regulamentele Federației Române de Handbal stipulând în mod expres că drepturile de antrenor și drepturile din regulamentele acestei Federații sunt condiționate de existența acestui carnet de antrenor vizat la zi. Ce au decis comisiile cu atribuții jurisdicționale ale Federației Române de Handbal ? Că pentru statul acasă, necesită a fi remunerat cu o remunerație semnificativă (aproximativ 300.000 euro). De ce ? Pentru că așa au decis ei, scurt, fără motivare, fără a se analiza argumentele sau apărările clubului”.

Oficialii CSM Constanța precizează că hotărârile comisiilor Federației Române de Handbal au fost contestate prin acțiune în anulare în fața instanțelor de judecată, conform articolului 608 din Codul de procedură civilă și că, până în acest moment, nu a fost pronunțată nicio soluție definitivă în aceste cazuri.

„Regulamentele FRH sunt aplicate după bunul plac al intereselor conducerii acestui for”

Clubul mai susține că Federația Română de Handbal nu a adoptat competența Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne în această privință, tocmai pentru ca hotărârile acestora să nu poată fi supuse „riscului” desființării acestora ca urmare a analizei oricăror hotărâri ale comisiilor acesteia de către o instanță cu adevărat independentă și imparțială, respectiv Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne:

„Nu ar fi prima situație în care regulamentele Federației Române de Handbal sunt aplicate după bunul plac al intereselor conducerii acestui for, aceasta fiind situația și în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal din data de 18.10.2023, când pe ordinea de zi s-a aflat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Federației cu unic punct pe ordinea de zi constând în revocarea din funcție a președintelui Constantin Din pentru grave încălcări ale statutului și regulamentelor Federației”

„Din a participat la vot, „contrar dispozițiilor legii”

CSM Constanța acuză că, deși era parte vizată direct de această chestiune, Constantin Din a participat la vot, „contrar dispozițiilor legii [art. 301 Cod penal; art. 25 raportat la art. 22 O.G. 26/2000] și contract prevederilor articolului 8.1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal, ce interzice în mod expres participarea la vot pentru persoane ce dețin un interes în materia supusă votului”.

„Astfel, fără cele două voturi exprimate de domnii Rudi Stănescu și Constantin Din, Președintele Federației Române de Handbal nu ar mai fi fost astăzi în funcție”, arată clubul.

Potrivit CSM Constanța, un alt aspect îngrijorător este implicarea lui Rudi Stănescu, membru al Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal, despre care susține că „ se află într-o situație de conflict de interese:

„Domnul Rudi Stănescu în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal a votat pentru numirea în funcție a membrilor comisiilor cu atribuții juridicționale ale Federației Române de Handbal. Adică acei membri care, ulterior, au judecat cauzele ce l-au implicat pe acesta și pe Toma Laurențiu Mihai”

Clubul Sportiv Municipal Constanța precizează că a sesizat organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de către numiții Toma Laurențiu-Mihai și Stănescu Rudi Ionuț și alte persoane.

„Prin prezentul comunicat ne limităm în a oferi detalii suplimentare cu privire la anchetă, întrucât urmărirea penală este nepublică, manifestându-ne încrederea în justiție și în organele judiciare că vor afla adevărul în această privință”, se mai arată în comunicat..

Despre scandalul care a dus la depunctarea vicecampioanei

În urmă cu doi ani, clubul CSM Constanța a preluat echipa Handbal Club Dobrogea Sud, iar odată cu preluarea, conform regulamentelor FRH, CSM Constanța trebuia să respecte toate contractele în curs de derulare ale jucătorilor și ale staff-ului, potrivit gsp.ro, care notează că noua conducere a clubului nu a dorit să mai plătească contractele în cazul lui Laurențiu Toma și Rudi Stănescu, angajamente care aveau o valabilitate de cinci ani, între 2022-2027.

Toma era vicepreședintele clubului HC Dobrogea Sud în acel moment și avea contract de antrenor coordonator seniori (team manager), iar Rudi Stănescu, atunci președintele clubului HC Dobrogea Sud, avea contract de antrenor cu portarii.

Cei doi au depus memorii la Federație și ambii au câștigat. În cazul lui Rudi Stănescu, clubul CSM Constanța și-a plătit datoriile până în anul 2023, iar acesta nu a mai depus memorii la FRH pentru alte sume.

În ceea ce-l privește pe Laurențiu Toma, CSM Constanța i-a plătit contractul până în 2023, dar, potrivit sursei citate, fostul jucător și-a cerut drepturile în continuare conform înțelegerii și a sesizat comisiile federației. FRH i-a dat dreptate fostului internațional, care are de primit 270.000 de lei, aproximativ 54.000 euro.

Pe 24 septembrie, CSM Constanța a fost amendat cu 5.000 de lei Cum nu a plătot datoria către antrenorul Laurențiu Toma, în termenul dat (10 zile), în ședința Comisiei de Disciplină de marți, 15 octombrie, s-a hotărât depunctarea echipei de handbal CSM Constanța cu un punct.

Clubului i s-au dat alte zece pentru a achita datoria, în caz contrar va mai pierde un punct în clasament. CSM Constanța ocupă, după șapte etape în Liga Națională, locul 3, cu 18 puncte, obținute din 6 victorii, potrivit gsp.ro.