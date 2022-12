Cine este românca stewardesă care a împărțit scena cu Messi și Mbappe, după finala CM. „Mulgeam vacile dimineața” FOTO

Mai multe stewardese au făcut parte dintre oficialii care au împărțit trofeele la sfârșitul finalei Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Printre acestea s-a aflat și Adriana, stewardesă din România care lucrează pentru Qatar Airways.

Qatar, țara organizatoare a Cupei Mondiale de fotbal din 2022 apelat la mai multe stewardese ale companiei Qatar Airways, pentru a aduce trofeele și medaliile pe care jucătorii și oficialii le-au primit la finalul partidei dintre Argentina și Franța, din finală.

Adriana Paul s-a aflat printre norocoase, iar românca a povestit pentru Libertatea cum a fost experiența de la turneul final.

„A fost o experiență de nedescris, m-am bucurat enorm că am avut șansa să fiu aleasă dintre 15 mii de însoțitori de zbor ai companiei noastre, să trăiesc live acele emoții. Trofeul a fost greu, probabil cântărea vreo șase kilograme, îmi tremurau mâinile în continuu”, a spus Adriana, pentru sursa citată.

Adriana Paul a plecat din România în urmă cu câțiva ani, iar în Qatar a ajuns în 2017.

„Eu sunt fata de la țară, vin tocmai din Bârsana, din Maramureș. Am stat cu bunicii, părinții. Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală. Dacă aș spune aceste lucruri cuiva care locuiește aici, nu m-ar crede. Am plecat din România acum opt ani, am locuit trei ani în Londra și, pe urmă, am venit în Qatar în 2017. Sper să ne calificăm la următorul campionat, aș fi foarte mândră pentru români”, a mai povestit Adriana, pentru playsport.ro.

Tânăra stewardesă spune că experiența de a fi pe scenă alături de emirul din Qatar, președintele Franței, președintele FIFA și alți reprezentanți FIFA a fost unică.