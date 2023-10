Burleanu jubilează: Suntem la Mondiale, dar la minifotbal! România debutează, diseară, cu un obiectiv curajos

Atunci când și-a început ascensiunea în lumea fotbalului românesc, Răzvan Burleanu (39 de ani), inexistent ca fost jucător de nivel înalt, și-a făcut „încălzirea“ la minifotbal. Cu rezultate bune, ce-i drept.

Acum, Burleanu e de 9 ani la FRF și, sub conducerea sa, echipa națională tocmai a alunecat pe locul 48 în clasamentul FIFA, sub Mali, Panama și Costa Rica. Așadar, e lesne de înțeles de ce lipsim de la Mondiale de 25 de ani. În schimb, astăzi, România va debuta la... Mondialul de minifotbal. Între timp, federația acestui sport a ajuns pe mâna fostului fotbalist de la Dinamo, Ovidiu Tâlvan. Sub comanda sa, România continuă să fie o forță în minifotbal. Trofeul de campioană mondială e singurul major care lipsește din vitrina naționalei. Avem șase titluri europene, cucerite între 2010 și 2015, plus două finale jucate la Euro 2018 și 2022.

Acum, la Mondialul din Ras Al Khaimah (Emirate), România atacă titlul mondial. Plasați în grupa D, alături de SUA, Spania și Bahrain, tricolorii pregătiți de Virgil Bejenaru au următorul program:

*România – Bahrain (astăzi, 18.45, Digi Sport 2, Prima Sport 1)

*România – Spania (sâmbătă, 16.15, digisport.ro, Prima Sport 4)

*România – SUA (luni, 20.15, Digi Sport 3, Prima Sport 4)

În lotul deplasat de România în Emirate e inclus și fostul jucător de fotbal, cu 26 de selecții în echipa națională, Alexandru Bourceanu (38 de ani).

În cazul în care se va califica, de pe locul 1 sau 2 din grupa D, România va juca, în optimi, cu locul 2 din grupa C sau locul 1 din această serie din care fac parte Cehia, Ucraina, Algeria și Thailanda.

Deţinătoarea trofeului e Mexic, care a învins România în semifinale, după prelungiri, la precedenta ediţie, iar apoi, Brazilia, în finală.

Lotul României pentru WMF World Cup 2023

Portari: Ionuţ Neacşa (34 ani, Nova Vita Târgu Mureş), Dragoş Niţu (28 ani, Reggio Liriada Braşov);

Jucători de câmp: Alexandru Bourceanu (38 ani, Ajax Dulcisimo Galaţi), Vasile Pop (32 ani, Sam Vig CCM Bistriţa), Mircea Popa (35 ani, Juventus Sibiu), Andrei Balea (30 ani, Nova Vita Târgu Mureş), Mircea Ungur (34 ani, Nova Vita Târgu Mureş), Andrei Nemiţanu (30 ani, Glissando Timişoara), Vlad Mocanu (24 ani, Premier Iaşi), Bogdan Covaci (34 ani, Sam Vig CCM Bistriţa), Andrei Ferik (25 ani, Bad Boys Oradea), Saron Chirică (30 ani, Old Boys Bucureşti), Marius Balogh (23 ani, Bad Boys Oradea), Andrei Şumălan (29 ani, Bad Boys Oradea), Gabriel Dumitraşcu (23 ani, Chedra TAX Ploieşti).

Staff: Virgil Bejenaru - antrenor principal, Laszlo Klein - antrenor secund, Dan Ştefan Cojocaru - manager, Cristian Lupu - director tehnic, Emil Cotenescu - medic.