Bogdan Stelea a rămas corigent. Materia care i-a dat mari bătăi de cap este una luată peste picior

Fostul mare portar Bogdan Stelea, în vârstă de 57 de ani, s-a întors recent la școala din București în care a învățat, pentru a duce donația promisă de pe urma meciului de adio al Generației de Aur.

Stelea a învățat la Școala nr. 6 din Băneasa, unde avea mari probleme cu prezența dn pricina antrenamentelor de fotbal. Deși iubește să facă sport, Stelea a rămas corigent la această materie, una căreia acum i se tot reduc orele în instituțiile de învățământ.

„Sunt mulți tineri care fac mișcare. Eu am astfel de prieteni, mai tineri, care fac mișcare. Dar am senzația că o problemă cu ce se întâmplă în școli. Orele de educație fizică sunt puține și nu sunt obligatorii. Iar pentru copii e mai atractiv să stea pe telefon decât să facă mișcare. Și nu e în regulă deloc.

Pe vremea mea, puteai rămâne repetent din cauza sportului. Eu am fost corigent la sport de două ori. Pe semestru. Nu m-am dus la probe. Am rămas corijent. Apoi m-am dus la final de an și am trecut. Asta în timp ce eram sportiv de performanță. Dar nu treceai clasa, dacă nu te duceai la sport”, a povestit Steala, la podcastul Gazetei.

Stelea spune că face zilnic mișcare, dar nu mai poate alerga din pricina faptului că îl dor gleznele. Printre disciplinele pe care le adoră sunt înotul și bachetul.