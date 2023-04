Idile neştiute! Whitney Houston s-a iubit şi cu Michael Jackson, şi cu fratele lui, Jermaine?

Viaţa amoroasă a celei mai mari voci din New Jersey a fost presărată cu drame şi controverse. Dar încă mai sunt secrete despre care abia acum aflăm.

Căsătoria distructivă a lui Whitney Houston cu Bobby Brown, care a durat între 1992-2007, este una dintre cele mai mari pete din cariera emblematică a cântăreţei. Cât timp au fost împreună, perechea s-a confruntat cu consumul de substanțe, infidelitatea și conflictele domestice, care au pătat permanent persoana ei publică. "Violența pe care am suferit-o a fost consumul, iar asta este violență în sine", a declarat Bobby Brown pentru "Entertainment Tonight". "Am abuzat de droguri și de alcool. Ne-am luptat din greu verbal. Și am iubit și mai tare".

Cu toate acestea, Houston l-a iubit și l-a admirat profund pe Bobby Brown. "Ea îl iubea", a povestit o sursă pentru "People". "L-a iubit cu adevărat. Într-un fel, Bobby i-a oferit stabilitate în viață și a avut pe cineva care a ținut cu adevărat la ea." Numai că Whitney Houston a fost implicată în mai multe relații notabile de-a lungul vieții sale de adult... inclusiv o presupusă relație romantică cu prietena ei de mult timp, Robyn Crawford, și o relație amoroasă puțin cunoscută cu Jermaine Jackson, ceea ce adaugă un alt strat de intrigă la viața turbulentă a lui Houston.

Whitney Houston și Jermaine Jackson au fost la început prieteni

Relația prietenoasă, dar în același timp platonică a lui Whitney Houston cu Jermaine Jackson a fost bine documentată. Cu toate acestea, se pare că legătura dintre artistă și cel de-al treilea frate mai mare al lui Michael Jackson a fost mult mai profundă decât știau cei mai mulţi. Iar dacă zvonurile sunt adevărate, ambele părți au avut, cu siguranță, motive întemeiate să păstreze tăcerea.

Se presupune că Whitney Houston și Jermaine Jackson erau doar prieteni și colaboratori muzicali. Cu toate acestea, au existat dovezi care pun sub semnul întrebării adevărata natură a legăturii lor. Potrivit "The Sun", muzicienii au avut o aventură în timp ce lucrau împreună, în timpul căsătoriei lui Jermaine Jackson cu Hazel Gordy. "În acele zile de început... el era introdus clandestin în camerele ei de hotel, lucrau foarte târziu în studio, iar ea avea chiar un nume de cod pentru el. Ea se referea la el ca la 'Ji'", a împărtășit o sursă anonimă pentru "New York Post".

Numai că Whitney a renunțat la relație după ce Jermaine a refuzat să o aleagă pe ea în locul lui Gordy, deşi au continuat să ţină unul la celălalt. "Moartea lui Whitney l-a devastat pe Jermaine din cauza istoriei dintre ei", a deuzvăluit o sursă cu publicația "Daily Mail". "Nimeni nu a înțeles amploarea durerii lui, pentru că nu știau ce au trăit împreună". În ciuda zvonurilor, nici Houston, nici Jermaine nu au făcut publică relația lor, deși Jackson a scris despre prietenia lor strânsă în cartea sa de memorii.

Și, deși amintirea lui Jermaine despre relaţia lor s-a dovedit a fi mai degrabă castă, sora sa, LaToya Jackson, a oferit odată un unghi diferit. "Cred că Jermaine a scris asta în cartea sa pentru a o proteja pe Whitney în acel moment anume... și a recunoscut că au avut o aventură", a împărtășit La Toya în timpul unui episod al emisiunii "The Talk".

Whitney Houston şi Michael Jackson au avut o idilă?

Cei doi artişti au avut și vieți private complicate, nu doar cariere de succes, care au interferat pe parcursul lor legendar în muzică, ajutându-i să lege o prietenie specială, cu multe confidenţe.

Cu toate acestea, fostul bodyguard al lui Jackson, Matt Fiddes, a susținut că Whitney Houston şi Michael Jackson au avut cândva o aventură. "Una dintre multele povești care nu au fost spuse niciodată despre Michael este că a avut o aventură ultra-secretă cu Whitney Houston, pe care nu a reușit să o depășească niciodată", a declarat Fiddes pentru "The Sun" în 2012. "S-au cunoscut pentru că erau doi dintre cei mai mari artiști și se amestecau în aceleași cercuri. S-au conectat instantaneu, ca spirite înrudite, pentru că au înțeles faima celuilalt."

Potrivit aceluiaşi Matt Fiddes, "Whitney practic s-a mutat la ferma lui Michael și au avut o aventură ca orice alt cuplu tânăr. Dar Michael a spus mai târziu că a sperat întotdeauna că relația lor a mers mai departe și știu că a visat să se căsătorească cu ea."

Vedeta de televiziune David Gest a susținut, de asemenea, că prietenia dintre Whitney Houston și Michael Jackson a fost orice altceva decât platonică. "[Whitney] l-a iubit cu adevărat pe Michael, iar el a adorat-o", a declarat Gest pentru "The Sun". "Michael mi-a spus că odată au împărțit un sărut pasional, iar ea mi-a spus că a fost la un moment dat foarte îndrăgostită de el."