Cate Blanchett a atacat „piramida patriarhală” a premiilor de la Hollywood VIDEO

Cate Blanchett a atacat duminică „piramida patriarhală" a premiilor de la Hollywood, cerând o schimbare a întregii „structuri" în timp ce primea trofeul pentru cea mai bună actriţă la gala Critics Choice Association Awards 2023, care s-a desfăşurat la Los Angeles, informează AFP.

Actriţa australiano-americană se află în fruntea cursei pentru Oscaruri cu rolul din filmul dramatic „Tár", pentru care a câştigat deja Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un film dramatic, săptămâna trecută, scrie Agerpres.

În „Tár", Blanchett joacă rolul unei dirijoare gay de renume internaţional, aflată la pupitrul unei orchestre din Berlin, a cărei carieră de succes începe să se năruie în urma unui scandal de abuz.

„Ce este această piramidă patriarhală care face pe cineva să ajungă aici sus?", a declarat ea în faţa unei săli pline. „De ce să nu spunem pur şi simplu că există mai multe performanţe feminine care sunt într-un concert şi într-un dialog unele cu celelalte?".

„[Ar trebui] să oprim cursa de cai televizată, pentru că pot să vă spun că fiecare femeie - fie că este vorba de televiziune, film, publicitate, reclame la tampoane sau orice altceva - toate faceţi o muncă superbă care, pentru mine, este o sursă de inspiraţie continuă", a adăugat ea. „Vă mulţumesc şi împart acest (trofeu) cu voi toate", a încheiat cunoscuta actriţă.

Blanchett ar putea câștiga al treilea Oscar din carieră

Cate Blanchett ar putea câştiga al treilea Oscar din carieră pe 12 martie cu rolul din „Tár", după ce a fost recompensată pentru performanţa sa din „Blue Jasmine" (2014), de Woody Allen, şi „Aviator" (2005), de Martin Scorsese.

Militantă a cauzei feministe, Cate Blanchett interpretează în „Tár" un personaj narcisist şi tiranic care aminteşte de scandalurile sexuale denunţate de mişcarea MeToo. Cu o singură diferenţă: Lydia Tár este femeie şi lesbiană.

Critics Choice Association a acordat, de asemenea, premiul pentru cel mai bun actor lui Brendan Fraser, pentru rolul din filmul „The Whale", de Darren Aronofsky, în care interpretează un profesor obez şi retras. După ce s-a bucurat de succes în urmă cu aproximativ 20 de ani, cu filme precum „The Mummy" (1999), actorul americano-canadian a avut o perioadă de relativă obscuritate. „Eram în deşert (...), dar tu m-ai găsit", a declarat actorul într-un discurs emoţionant referindu-se la regizor.

Premiul pentru cel mai bun film a fost acordat comediei suprarealiste „Everything Everywhere All at Once". Alte premii decernate în cadrul galei au fost legate de această peliculă: pentru cel mai bun regizor, acordat realizatorilor Daniel Kwan şi Daniel Scheinert, pentru cel mai bun scenariu original, pentru cel mai bun montaj şi pentru cel mai bun actor în rol secundar, acordat lui Ke Huy Quan.