Bob Barker, legendarul prezentator al emisiunii „Prețul Corect”, a murit la 99 de ani

Bob Barker, gazda de lungă durată a emisiunii "The Price Is Right", a murit, potrivit agentului său. Avea 99 de ani.

"Cu profundă tristețe anunțăm că cel mai mare MC din lume care a trăit vreodată, Bob Barker, a plecat dintre noi", a declarat sâmbătă publicistul Roger Neal într-o declarație.

Neal a fost publicistul lui Barker din 1987 până în 1994 și din nou din 2020.

Oamenii au depus flori pe steaua sa de pe Hollywood Walk of Fame.

"Bob Barker a fost o legendă a televiziunii, care s-a implicat foarte mult în comunitatea de la Hollywood, fiind totodată un mare susținător al bunăstării animalelor", a declarat Ana Martinez, producătoarea Walk of Fame. "Îi vom simți lipsa".

Când producătorii l-au angajat pe Barker pentru a prezenta emisiunea "The Price Is Right" în 1972, au dat lovitura. Emisiunea de jocuri s-a estompat semnificativ față de zilele sale de glorie de la sfârșitul anilor '50 și a fost dată la o parte de două rețele înainte de a ateriza la CBS.

Dar în Barker, emisiunea și-a găsit vocea și a continuat să fie difuzată la un deceniu și jumătate după ce acesta s-a retras.

Robert Thompson, directorul Centrului Bleier pentru Televiziune și Cultură Populară de la Universitatea Syracuse, a declarat că unul dintre motivele pentru care Barker a devenit un prezentator emblematic de emisiuni de jocuri a fost durata carierei sale. Barker a petrecut mai mult de o jumătate de secol la televiziune, preluând funcția de gazdă a popularului "Truth or Consequences" în 1956 și retrăgându-se de la "The Price Is Right" în 2007.

"Din epoca alb-negru a televiziunii și până în noul secol, Bob Barker a avut o prezență reală în două emisiuni foarte importante", a spus Thompson.

"În al doilea rând, aveți unele emisiuni de jocuri în care gazda stă doar în spatele unui podium, dar Barker a interacționat cu adevărat cu oamenii obișnuiți" care au fost selectați ca și concurenți. "Și a fost deosebit de bun la asta".

Robert William Barker s-a născut în Darrington, Washington, la 12 decembrie 1923, iar la vârsta de 6 ani s-a mutat cu mama sa într-o rezervație indiană Sioux din Mission, Dakota de Sud, după ce tatăl său a murit într-un accident de muncă.

Mama sa, Matilda, învățătoare, s-a recăsătorit și s-a mutat din nou în Missouri. După un stagiu de doi ani în Marină la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Barker s-a întors în Missouri pentru a urma cursurile Colegiului Drury, în prezent Universitatea Drury, și a absolvit cu o diplomă în economie.

Barker a obținut un loc de muncă la un post de radio din Florida și nu a durat mult timp până când vestea despre abilitatea sa de a livra muzică a ajuns să circule pe toate firele. În 1950, s-a mutat în California pentru a-și începe propriul program de radio, "The Bob Barker Show", în Burbank.

Producătorii de televiziune au fost în mod clar atenți, iar Barker a obținut prima sa emisiune de jocuri în 1956, "Truth or Consequences" de la NBC, o slujbă pe care a păstrat-o timp de 18 ani.

Recompensat de-a lungul anilor cu 19 premii Emmy, Bob Barker a fost unul dintre prezentatorii preferaţi ai telespectatorilor americani și a rămas prezentatorul acestui popular concurs TV până în anul 2007.

Celebru şi pentru activismul său în favoarea drepturilor animalelor, Bob Barker își încheia întotdeauna emisiunea prin aceeaşi frază: „Sterlizaţi-vă animalul de companie!”.

Fosta navă-amiral a ONG-ului Sea Shepherd, care militează împotriva pescuitului de balene, a primit în semn de omagiu numele lui Bob Barker, după ce renumitul prezentator TV a făcut o donaţie de 5 milioane de dolari în beneficiul acestei organizaţii.