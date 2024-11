A murit Quincy Jones, gigant al muzicii americane. Avea 91 de ani și a lucrat cu Frank Sinatra şi Michael Jackson

Quincy Jones, muzician și producător care a lucrat cu Michael Jackson, Frank Sinatra și mulți alți artiști a murit la vârsta de 91 de ani.

Arnold Robinson, publicistul lui Jones, a declarat că acesta „a decedat în pace” duminică seară, la domiciliul său din Bel Air.

„În această seară, cu inimile pline, dar frânte, trebuie să împărtășim vestea decesului tatălui și fratelui nostru Quincy Jones. Și, deși aceasta este o pierdere incredibilă pentru familia noastră, sărbătorim viața minunată pe care a trăit-o și știm că nu va mai fi niciodată altul ca el”, a declarat familia, scrie bbc.com.

Jones a fost cel mai bine cunoscut ca producător al albumului Thriller al lui Michael Jackson.

De-a lungul carierei sale de peste 75 de ani, a câștigat 28 de premii Grammy și a fost numit de revista Time drept unul dintre cei mai influenți muzicieni de jazz ai secolului XX.

A produs și a condus înregistrarea discului caritabil din 1985, We Are The World.