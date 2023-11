34 de ani de la moartea Mihaelei Runceanu. Adrian Enache: „Dacă nu plecam în seara aia de la ea...”

Miercuri, 1 noiembrie, se împlinesc 34 de ani de la moartea Mihaelei Runceanu, una dintre cele mai iubite soliste din muzica ușoară românească, ucisă cu bestialitate în propria locuință. Adrian Enache a mărturisit în podcastul „Vreau sa știu”, moderat de Cătălin Oprișan, cât de tulburat a rămas după teribila moarte a profesoarei sale.

Pe 1 noiembrie 1989, în jurul orei 1 dimineața, Mihaela Runceanu era asasinată cu bestialitate în propria garsonieră din Șoseaua Mihai Bravu, din Capitală.

Moartea sa a șocat o țară întreagă și prin prisma faptului că artista a fost victima unui crime de un sadism inimaginabil.

Criminalul, Daniel Cosmin Ștefănescu, a intrat în garsoniera Mihaelei Runceanu, a strangulat-o cu cablul de la telefon, apoi a incendiat-o folosind canistrele de benzină pe care artista le avea pe balcon.

Adrian Enache, fost elev al regretatei soliste și una dintre ultimele persoane care au văzut-o în viață pe artistă, are și astăzi mustrări de conștiință.

„Stai aici, că ai loc sa dormi”

Împreună cu alți colegi de breaslă, interpretul a petrecut împreună cu Mihaela Runceanu seara de dinaintea crimei, la ea acasă.

„În seara aia, ne-am strâns la ea și am stat până târziu. Ea, pe unii care eram din provincie, ne culca la ea si zicea:« Stai aici, că ai loc sa dormi». În noaptea în care a murit, ea mi-a zis de trei ori săraca: « Adrian, stai aici, nu te mai duce că ai tren noaptea!» Și eu i-am zis: «Doamna profesoară, nu pot să rămân că am teză dimineața, la 8 dimineața». Ea a zis: « Hai mă, uite stă și Roxana!». Eu zic:« Nu pot că am de prins trenul de 1 noaptea, nu-l mai prind pe ăla de 22»”, a povestit Adrian Enache în podcastul „Vreau sa știu”, moderat de Cătălin Oprișan.





Artistul mărturisește că are și astăzi are mustrări de conștiință.

„Dacă eu nu plecam atunci, în seara aia, ăla nu venea atunci peste ea s-o omoare. A fost o chestie care m-a marcat. A doua zi după teză aflu de la Rafdo: «Caz șocant! Mihaela Runceanu a fost ucisă cu bestialitate!» Am zis: «Doamne, nu se poate!»”, a mai relatat artistul în podcastul „Vreau să știu”.

