James Hype, încântat să se întoarcă în România, alături de logodnica sa, Tita Lau. „Este prima dată când facem așa ceva” INTERVIU EXCLUSIV

După experiența de pe Arena Națională, de la festivalul SAGA 2022, celebrul DJ britanic James Hype revine în România cu un spectacol de zile mari. În premieră absolută, el va susține show-ul Stereohype la Laminor Arena. Nu vine singur, ci însoțit de R3wire și logodnica lui, Tita Lau. Într-un interviu exclusiv „Adevărul”, artistul a dezvăluit ce surprize le pregătește fanilor români, dar și cum este să împartă scena cu aleasa inimii sale.

Adevărul: Bun venit în România, James Hype! Suntem încântați să te avem din nou alături de noi. Ce simți acum că te întorci pentru a doua oară în țara noastră și ce ne poți spune despre noul concept de show „Stereohype” pe care îl aduci aici pentru prima dată?

James Hype: Sunt super încântat să mă întorc în România. Prima dată când am venit în România, nu am avut timp să stau mai mult, dar am fost plăcut surprins de cât de drăguți sunt oamenii și cât de frumoasă este țara. Sunt încântat să aduc show-ul Stereohype în premieră la București.

Este prima dată când facem așa ceva. Și este un privilegiu să pot face acest lucru la Laminor Arena, cel mai nou spațiu de evenimente din București. Avem câteva surprize bune pregătite pentru cei care vor veni să experimenteze show-ul Stereohype. Două surprize importante ar fi că am pregătit un set extins, dar și că cel mai probabil voi avea un set b2b cu logodnica mea Tita Lau.

Adevărul: Ne pregătești vreo surpriză? Piese noi, poate? Vom auzi ceva exclusiv?

James Hype: Da, am câteva, am câteva piese pe care probabil nu le-ați mai auzit până acum, inclusiv noua mea piesă cu Justin Timberlake care se numește ”Drums”. De asemenea, multe alte track-uri la care am lucrat în studio în ultima vreme. Mai am o piesă nelansată care se numește ”Wild” și pe care abia aștept să o împărtășesc fanilor care vor veni sâmbătă pe 23 septembrie la Laminor Arena.

Adevărul: De ce ai ales Bucureștiul pentru acest show? Ce ți-a plăcut cel mai mult când ai venit aici anul trecut la SAGA Festival: orașul, publicul?

James Hype: Când am venit la SAGA Festival, mi-a plăcut mixul de oameni din public, atât din România, cât și din alte țări din Europa. În plus, orașul are un vibe incredibil, vremea este minunată, așa că au fost argumente suficiente să consider Bucureștiul o opțiune extraordinară.

Dragostea pentru muzică l-a adus alături de partenera sa

Adevărul: Ai participat la numeroase festivaluri și evenimente de top din întreaga lume. Care este acel aspect sau moment dintr-un concert sau festival care te face să te simți cel mai conectat cu publicul?

James Hype: E greu de identificat doar unul singur. Pentru că în unele locuri, de exemplu, se creează o legătură magică, specială cu publicul. Bucureștiul este cu siguranță unul dintre acele locuri. Oamenii sunt acolo pentru muzică și vor să se distreze.

Adevărul: Cum este ca partenera ta de viață să împartă aceeași pasiune pentru muzică la fel ca tine și să fii pe aceeași scenă cu ea?

James Hype: Chiar dacă suntem împreună atât de mult timp, nu avem prea multe show-uri la care să fim amândoi pe aceeași scenă. De aceea, este întotdeauna special. Și știu că oamenilor le place să ne vadă împreună, deoarece este un lucru rar pentru cineva să fie pe scenă împreună cu partenerul său de viață.

Și-ar dori o colaborare cu The Weeknd

Adevărul: De unde a început pasiunea ta pentru muzică? Ai vreun DJ pe care-i admiri?

James Hype: Am fost întotdeauna obsedat de muzică încă de când eram copil. Îmi amintesc că am fost la un târg la școală și cineva încerca să vândă un magnetofon, așa că am implorat-o pe mama să mă lase să-l cumpăr. Nici nu știu ce am vrut să fac cu el, doar mi-am dorit. DJ-ii pe care îi admir cel mai mult sunt: Chris Lakes pentru producțiile lui, îmi place cum scrie piesele Calvin Harris, iubesc versatilitatea lui Diplo și ador abilitățile lui DJ EZ.

Adevărul: Cu ce artiști ai vrea să colaborezi?

James Hype: Mi-ar plăcea să colaborez cu The Weeknd. Îmi amintesc când a avut o colaborare cu Disclosure acum câțiva ani. Am fost obsedat!

Adevărul: O ultimă întrebare, James. Ce mesaj ai pentru fanii tăi din România și pentru cei care sunt încântați să te vadă în concert la Laminor Arena?

James Hype: Va fi o seară cu adevărat specială, primul spectacol Stereohype, iar tu vei fi acolo să fii martor. Abia aștept să aduc acest show în România. Și sunt foarte încântat să revin... Mulțumesc!