Regizorul Radu Jude revine în competiția Festivalului Internațional de Film de la Locarno cu cel mai nou film al său

Cel mai nou film scris și regizat de Radu Jude, „Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii” intră în competiţia oficială a celei de-a 76-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno

„Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii”, un film despre oboseală, moarte și umor

Despre Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii, Radu Jude a declarat:

"Rivette scrie undeva: "Cinemaul este, în mod fundamental, o artă descriptivă și didactică: cele două sînt legate. Doar un hazard al istoriei a făcut ca narațiunea să-i devină aparent consubstanțială. Vocația lui veritabilă este eseul: adică punerea în ordine descriptivă a realității, revelarea relațiilor, legăturilor și concordanțelor diverselor fenomene." Este ceea ce am încercat, cu modestele mele puteri, să fac în acest film: să pun în legătură diverse narațiuni (despre exploatare, despre oboseală, despre moarte, despre imagini), diverse genuri (road-movie, comedie, film de montaj, film documentar), diverse tipuri de umor (de la cel de autobază la cel rafinat) și diverse strategii estetice, pe care sper că publicul le va descoperi cu deliciu. "

Din distribuție face parte și faimosul cineast Uwe Boll

Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii îl are pe afiș și pe Uwe Boll, cineastul faimos și pentru provocarea pe care a lansat-o celor care l-au criticat, de a-și demonstra dreptatea în ringul de box.

Alături de el, Radu Jude i-a adus pe actorii Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrșan, Dorina Lazăr și László Miske, în rolurile principale, alături de celebra actrița germană Nina Hoss.

Din distribuție mai fac parte actorii Katia Pascariu, Șerban Pavlu, Nicodim Ungureanu, Ioana Iacob, Claudia Ieremia, Zita Moldovan, Rodica Negrea, Adina Cristescu și Sofia Nicolaescu.

Imaginea este semnată de Marius Panduru (RSC), montajul este realizat de Cătălin Cristuţiu, Jaime Baksht și Michellee Couttolenc s-au ocupat de mixajul de sunet, iar Andreea Popa și Cristian Niculescu au fost responsabili de scenografie. Producători sunt Ada Solomon și Adrian Sitaru.

Radu Jude a mai fost prezent în Festivalul de la Locarno în 2016, în competiția oficială, cu lungmetrajul Inimi Cicatrizate (Premiul Special al Juriului); în 2017, în secțiunea Signs of Life cu filmul de montaj Țara moartă și în 2021 în secțiunea Pardi di domani: Concorso Corti d’autore cu scurtmetrajul Caricaturana.

De altfel, filmele sale fac obiectul unui studiu monografic recent - „Beyond the New Romanian Cinema: Romanian Culture, History, and the Films of Radu Jude”, scris de Andrei Gorzo și Veronica Lazăr. Cartea este în limba engleză și a fost publicată la Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu.

→ Imaginea 1/3: Director Radu Jude ©Micro Film photo Silviu Ghetie

Radu Jude, regizor cu o vastă recunoaștere internațională

Regizor şi scenarist, Radu Jude a câştigat cu lungmetrajul său de debut - „Cea mai fericită fată din lume” - premiul CICAE, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, 2009.

În 2012, el a lansat lungmetrajul „Toată lumea din familia noastră”, prezentat în premieră mondială în secţiunea Forum de la Berlinală. Pelicula „Aferim!” (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru cea mai bună regie.

Ea a fost urmată de „Inimi cicatrizate” (2016), care a fost recompensată cu două premii la Locarno IFF şi pentru care Radu Jude a primit trofeul pentru regie la Mar del Plata, de documentarul „Ţara moartă” (2017) şi de lungmetrajul „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (2018), primul film românesc premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary.

În 2020, Radu Jude a fost prezent la Berlinală, secțiunea Forum, cu două lungmetraje: „Tipografic majuscul” şi „Ieşirea trenurilor din gară”. Un an mai târziu, s-a impus între toate filmele din competiție cu „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, recompensat cu Ursul de Aur. În același an 2021, scurtmetrajul său „Plastic semiotic” a fost prezentat la Festivalul de Film de la Veneția.

La ediția din 2022 a Berlinalei a fost selectat în competiția de scurtmetraje cu „Amintiri de pe Frontul de Est”, realizat împreună cu istoricul Adrian Cioflâncă.

Cel mai recent scurtmetraj al său, “Potemkiniștii” (2022) a avut premiera mondială în cadrul Quinzaine des Réalisateurs și a fost selectat în peste 20 de festivaluri internaționale. În prezent lucrează la filmul de montaj “8 ilustrate din lumea ideală”, realizat împreună cu filozoful Christian Ferencz-Flatz și la filmul de ficțiune “Dracula Park“.

În România, filmul va intra pe marile ecrane din 27 octombrie

Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii este o producţie 4 Proof Film în coproducţie cu Paul Thiltges Distributions, Les Films d’Ici, Kinorama și Micro Film, în asociere cu Bord Cadre Films și Sovereign Films, realizată cu sprijinul Centrul Naţional al Cinematografiei, Film Fund

Luxembourg, Eurimages, Arte Cofinova/19 și Croatian Audiovisual Centre, în colaborare cu Cineplexx România, EssenceMediacom și Televiziunea Română. Participarea la această ediție a Festivalului de la Locarno este susținută de Centrul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România - UCIN și Institutul Cultural Român.