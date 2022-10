Schengen. Premierul cere dialog deschis la nivelul ministerelor de linie cu celelalte state

Premierul le-a cerut colegilor din Guvern să păstreze un dialog permanent la nivel de specialiști și ministere cu omologii din statele Schengen, obiectivul fiind un vot pozitiv pentru România la următorul Consiliu JAI.

„Am beneficiat de rezultatele comisiei de verificare, care și-a desfășurat activitatea în 10-12 octombrie, rezultate pozitive și care au permis continuarea procedurilor astfel încât să avem întrunirea consiliului JAI și să avem o analiză cât se poată de pertinentă bazată pe merit, pentru că România a făcut tot ceea ce a fost necesar să îndeplinească cerințele Schengen”, a precizat Nicolae Ciucă, la începutul ședinței de Guvern.

Premierul a reiterat că un că un caz aparte este cel al Olande: „Desigur (...) să rezolvăm și să clarificăm în bilateral cu Olanda aspectele care sunt necesare astfel încât să convingem că într-adevăr avem îndeplinite condiții pentru a fi primiți în Schengen”, a completat liderul de la Palatul Victoria.

„Doresc să subliniez că vom continua să manifestăm aceeași deschidere și să păstrăm dialogul deschis la nivel de specialiști, la nivelul conducerii ministerelor de linie, astfel încât să punem transparent pe masă datele de care este nevoie astfel încât să îndepărtăm orice dubiu legat de ceea ce a făcut țara noastră, astfel încât să îndeplinească aceste cerințe”, a precizat Ciucă.

Discuțiile de la Bruxelles

În urmă cu o zi, premierul a dat detalii despre concluziile întâlnirilor avute la Bruxelles, într-o conferință de presă. „În ceea ce priveşte Schengen, vreau să vă spun că toţi interlocutorii au subliniat susţinerea de care România se bucură pentru a finaliza procesul de aderare la Schengen. Au fost două activităţi de evaluare, iar rezultate comisiei de evaluare sunt cât se poate de pozitive şi asigură continuarea cadrului de evaluare şi discuţii în vederea clarificării oricărei probleme la nivelul oricărui stat membru Schengen, astfel încât, atunci când va fi luată decizia în Consiliul JAI să avem susţinerea în acest sens”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Liderul de la Palatul Victoria a dat asigurări că toate neclaritățile vor fi rezolvate. „Au fost întreprinse demersuri şi am arătat deschidere faţă de punerea la dispoziţie a tututor elementelor necesare. A fost transmisă o scrisoare de invitare la adresa ministrului de Interne olandez, astfel încât o delegaţie să vină în România şi să poată să vadă tot ce s-a întreprins şi am convingerea că toate aceste chestiuni vor fi rezolvate în timp oportun”, a mai spus premierul.

Referitor la MCV, prim-ministrul a spus că a avut discuţii legate de întreg procesul tehnic prin care au fost elaborate legile justiţiei. „Au fost discuţii între ministrul Predoiu şi comisari şi sunt perspective pozitive astfel încât României să îi fie ridicat acest capitol al MCV”, a conchis Nicolae Ciucă.

Liderul de la Palatul Victoria s-a văzut și cu euroaleșii români: „Am avut o discuție foarte aplicată cu europarlamentarii români, reconfirmare a faptului că, indiferent de opțiunea politică, avem în comun prioritățile României europene.Am subliniat că este nevoie de coordonare pentru promovarea obiectivelor țării noastre în context european și am apreciat deschiderea lor de a fi parte la acest efort comun.Așa cum am pledat în toate întâlnirile oficiale avute în aceste zile la Bruxelles, România este pregătită să adere la Spațiul Schengen”,