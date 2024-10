Rareș Bogdan, despre terenul de golf al președintelui Iohannis de la Neptun: „Un tăpșan cu iarbă, pe care au tăiat unii iarba mai scurt şi au făcut 3 găuri de zici că le-au făcut trei cârtițe”

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a comentat, miercuri, informaţia privind prezenţa unui teren de golf la vila de protocol a preşedintelui Klaus Iohannis.

Rareş Bogdan a fost întrebat în emisiunea România Politică de la Prima News dacă a fost întrebat de oameni, pe stradă, despre terenul de golf al preşedintelui Klaus Iohannis de la Neptun.

”Golful nu-i un sport de masă, în România. Dar să spui că-i teren de golf, tăpşanu cu iarbă, pe care au tăiat unii iarba mai scurt şi au făcut 3 găuri de zici că le-au făcut trei cârtite lângă malul mării şi să spui că-i teren de golf, mi se pare prea mult. Un teren de golf are 70 de hectare, dacă are 9 găuri, are minim 25 de hectare. Terenul de la Breaza are 22 de hectare, care-i cel mai mic teren de golf pe care eu am jucat vreodată golf”, a spus prim-vicepreşedintele PNL, scrie news.ro.

Rareș Bogdan a precizat că nu a jucat niciodată golf cu preşedintele Klaus Iohannis.

”Nu, n-am jucat. Domnul, eu am avut handicap la golf. Aşa se măsoară handicapul, 13,4. Se porneşte de la 36. Deci am fost un jucător destul de bun. Nu ştiu cât are domnul preşedinte Iohannis, dar după ce termină mandatul şi are timp, că acum nu are timp de golf şi de mine, vă promit că o să jucăm. Sunt chiar curios, că aşa înălţime are”, a mai spus acesta.

”Acolo, în jurul lacului ăla făcut în anii 60, între plajă şi vilă, pur şi simplu iarba a fost tăiată în trei locuri mai scurt. (..) E o chestie de antrenament. Pot să-mi fac şi eu în curte”, a precizat Rareş Bogdan.

Premierul Marcel Ciolacu susține că nu are cunoștință ca vila de protocol a președintelui Klaus Iohannis din Neptun să fi fost dotată recent cu un teren de golf.

Grădina vilei de protocol de la Neptun, utilizată de președintele Klaus Iohannis, a fost dotată cu un miniteren de golf, incluzând trei găuri amenajate în jurul lacului din fața Vilei Nufărul, construită în perioada comunistă pentru soții Ceaușescu și utilizată ulterior de președinții României.