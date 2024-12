Iohannis, despre interferenţa Rusiei în procesul electoral din România: „Intervenția a fost subtilă și complexă”. Ce spune despre mandatul său

Președintele Klaus Iohannis, aflat la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest de la Bruxelles, a declarat că va discuta cu partenerii din Consiliul European pentru a înțelege gravitatea situației și necesitatea unor soluții comune în Uniunea Europeană pentru combaterea interferențelor rusești. Președintele a mai subliniat că actuala Constituție nu îi permite să plece din funcție și că nu o va face, decât pentru interesul țării.

Principalele declarații:

„Voi informa membrii CE și cu privire la situația din România, ca urmare a interferențelor străine în procesul electoral. Nu este doar o amenințare la adresa României. Toate țările sunt expuse acestui risc. Este necesară o coordonare la nivelul întregii Uniuni. Trebuie să dezvoltăm de urgență instrumente și mecanisme”, a precizat președintele Klaus Iohannis, subliniind că „Consiliul European va adopta concluzii pe tema combaterii interferențelor și activității hibride a Rusiei, la solicitarea României”.

Totodată, președintele a dat asigurări că statul stabil, „pe care toți se pot baza”.

„Realitatea este că România a avut o problemă enormă și a făcut față. Reacția a fost una imediată, puternică și corectă. (...) UE înseamnă valori principii, libertate, progres pentru cetățeni. Evident că nu este un spațiu perfect, dar dacă nu ne implicăm, atunci nu vom putea construi un viitor mai bun. Cetățenii își doresc, pe bună dreptate responsabilitate atenție, efort, onestitate și preocupare reală. Poate că aceasta e lecția cea mai importantă după lecția dură din ultimele săptămâni și un an cu multe alegeri”, a mai spus președintele.

Necesitatea îmbunătățirii legislației în UE

„Nu fac pe nimeni responsabil pentru că intervenția a fost atât de subtilă și complexă, încât mare parte din ce s-a întâmplat au fost observate după turul I. Unele au fost observate înainte. (...) Pe rețelele sociale campaniile sunt frecvente.(...) Biroul Electoral Central a somat TikTok să oprească campania, astfel campania a continuat sâmbătă și duminică numai păe acest candidat (n. r. Călin Georgescu). Rețeaua și-a permis să ignore, iar BEC nu a avut nicio soluție. Influența străină a fost găsită ulterior, cu sprijin semnificativ de la parteneri strategici. De aceea a durat câteva zile până s-a putut dezbate în CSAT”, a mai spus Klaus Iohannis.

Potrivit președintelui „Legislația trebuie îmbunătățită. Trebuie să fie mai clar . Dacă BEC a constatat că s-a încălcat legislația trebuie să aibă instrumente. E nevoie de o cooperare mai strânsă a autorităților care se ocupă cu cyberspace. În astfel de situații probabil este nevoie să fie mai aproape unii de alții. Trebuie discutat în UE și trebuie găsite soluții comune. (...) Noi avem lecția învățată și nu pornesc de la premisa că se va repeta ce s-a înâmplat. Cred că următoarea rundă de alegeri se va desfășura în condiții de mai multă transparență”.

Ce spune despre situația din România

„Trebuie să înțelegem că nimeni din cei care ne atacă nu o face transparent. Se folosesc de servere din toată lumea. Să nu își imagineze cineva că aceste atacuri se fac cu semnătură, cu dragoste din partea estului. În cazul unor alegeri noi am creat entități specifice. De la a cunoaște că există problema până la a o preveni e de multe ori foarte greu. Nu poate nimeni începe să își spioneze proprii politicieni. Se pare că au fost și încălcări ale legii în zona de antisemitism, care probabil ar fi trebuit urmărite mai îndeaproape. Nu își permite nimeni în campanie electorală să intervină că au intervenit X și Y. CSAT nu are nicio atribuție, președintele nu are. Eu am reacționat în momentul în care am primit semnale de la servicii că există o ingerință străină”, a mai explicat Klaus Iohannis.

Șeful de stat a mai subliniat că CSAT-ului îi este interzis să comunice discuțiile din ședință.

Președintele a mai precizat că nu va vorbi cu partea rusă, ci doar cu partenerii din CE, să înțeleagă ce s-a întâmplat, că „România a reacționat 100% corect și legal”.

„În fiecare țară procedurile sunt altele, România a reacționat perfect legal, constituțional, rapid și a înlăturat efectele unor imixtiuni grave. Sper că vor înțelege gravitatea (N. R. - partenrii din CE)”, a mai spus șeful statului.

„Constituția îmi spune să stau”

Președintele a reiterat totodată că actuala Constituție este foarte clară, iar mandatul său va fi încheiat la începerea mandatului viitorului șef de stat, iar „CCR a subliniat că există acest articol (n.r.-care prelungește mandatul) și acesta se aplică”.

„Nici nu pot să plec, cum să plec dacă Constituția îmi spune să stau. Ar trebui să plec prin demisie. Dar nu aș face-o fără o motivație extrem de solidă, pentru interesul public, nu pentru interesul unui politician. (...) Suntem în campania electorală și mulți politcieni încearcă să vehiculeze aceste chestiuni”, a explicat Klaus Iohannis cu privire la o eventuală demisie.

Șeful statului a subliniat totodată că speră „să se formeze cât de repede posibil noul guvern”.

„Atribuirea este foarte complicată” în ceea ce privește atacul asupra țării în privința alegerilor, a mai explicat președintele, precizând însă că „noi știm ce s-a întâmplat”.