Explicațiile bărbatului care l-a acuzat pe George Simion că l-a agresat: „A vrut să-mi smulgă telefonul” VIDEO

Acesta a povestit că nu și-a premeditat acțiunea, ci a fost un gest spontan de a-l filma pe George Simion când l-a văzut la festival.

Bărbatul care l-a filmat pe George Simion la festivalul „Micul de aur” spune că a fost agresat de politician în timpul incidentului și că a fost făcut prost de către Simion.

„Eu nu l-am jignit pe dumnealui (pe George Simion - n.r.), nu l-am înjurat, nu l-am făcut prost și nu i-am spus, cum se poate auzi pe înregistrare, «dacă mai vrei mai pun mâna pe tine, f***....». Am fost agresat și nu «m-a atins cu calm pe mână», ci a vrut să smulgă telefonul, prinzându-mă și de mână - am și eu martori, bineînțeles, prieteni cu care am fost la festival. Chiar și dacă, conform dumnealui, «a pus mâna pe telefon cu calm» este la fel de ilegal și ar trebui ca românii să înțeleagă că nu este normal să încerci să smulgi «chiar și cu calm» obiecte din posesia altor persoane. Există, în acest sens, și un articol în codul penal intitulat «Furt» sau tentativă de furt. Normal ar fi fost ca domnul Simion, persoană recunoscută de altfel în spațiul public pentru filmările agresive din Parlament, să încheie conversația politicos, maxim să întoarcă spatele sau, dacă chiar se simțea agresat, să cheme forțele de ordine”, a scris bărbatul în mesajul transmis Digi24.ro.

Bărbatul a mai spus că a fost un gest spontan al său să-l filmeze pe liderul AUR,

”Nu a fost nimic pregătit, a fost totul spontan - am întreaga înregistrare, bineînțeles, și în secundele dinainte de a-l interpela pe domnul Simion se aude cum discutăm «ce să îi zicem?!».”, a mai spus bărbatul, care a precizat că nu este membru al niciunui partid politic.

Liderul AUR a explicat, într-o postare pe blogul personal, incidentul de la Festivalul „Micul de Aur”, unde ar fi agresat un bărbat. George Simion susține că bărbatul a încercat în repetate rânduri să îl provoace și punctează că nu a fost deloc agresiv.

„Acel domn a încercat în repetate rânduri să mă provoace (unele dintre aceste încercări fiind vizibile și pe filmare), venind cu telefonul în mână și aruncând fel de fel de acuze la adresa mea. Înainte de acest episod, domnul în cauză a încercat în mod insistent, împreună cu prietenii săi #rezist, să vină la masa la care stăteam alături de mai multe persoane, arătând semne obscene și aducând injurii. Se poate observa, tot pe filmare, faptul că atitudinea mea a fost una relaxată. Chiar stăteam de vorbă cu o persoană în momentul în care acest individ, care a îmbrăcat ulterior haina de victimă, a venit în dreptul meu iarăși să mă întrebe tot felul de prostii și să mă acuze de tot felul de bazaconii”, susține George Simion, pe blogul său.

Referitor la agresiune, liderul AUR a precizat că „în momentul în care l-am atins pe mână, a început să zbiere că îl agresez! Sunt foarte mulți martori care pot confirma spusele mele, tehnicile de manipulare folosite de experții în propagandă #rezist nu stau în picioare, nu a existat nicio agresiune, ci doar un grup foarte gălăgios care ne invada spațiul privat, mie, soției mele și prietenilor cu care eram”.

George Simion, președintele AUR, a avut un schimb acid de replici cu un tânăr la festivalul „Micul de Aur“ desfășurat în București.

Liderul politic s-a enervat în momentul în care a fost numit „rusofil” și, în replică l-a acuzat pe interlocutorul că nu ar fi român, iar ulterior că ar fi „un român prost”.

„Cum este să fiți rusofil?”, a fost întrebat Simion, iar acesta răspunde: „Ai venit la mine la festival și în loc sa mănânci mici, întrebi prostii. Nu țin cu rușii. A venit un prost la mine să mă întrebe cum e să țin cu rușii”.

Incidentul a culminat într-o altercație fizică, atunci când George Simion l-a lovit pe tânăr peste mână și peste telefon. Întreaga scenă a fost înregistrată de aparatul tânărului care filma în acele momente.